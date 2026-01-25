Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" ngáng đường vô địch của "Pháo thủ"? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(23h30, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Các CĐV trung lập đang chờ đợi MU có thể ngáng đường Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 23h30, 25/1 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" ngáng đường vô địch của "Pháo thủ"? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" ngáng đường vô địch của "Pháo thủ"? (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" ngáng đường vô địch của "Pháo thủ"? (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard
Trực tiếp bóng đá Arsenal - MU: "Quỷ đỏ" ngáng đường vô địch của "Pháo thủ"? (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Dorgu, Mbeumo

MU quyết ngáng đường Arsenal

Dàn sao MU hiện có tâm trạng tốt nhất. Họ không còn bị đày đọa dưới thời Amorim, do vậy ở vòng đấu vừa qua đã tạo nên khác biệt bằng việc đánh bại Man City với tỷ số 2-0.

Tiếp đà thăng hoa, MU sẽ quyết tâm tạo ra khác biệt trong chuyến hành quân đến sân của Arsenal. Nếu đánh bại "Pháo thủ", đoàn quân HLV Carrick sẽ vừa đua quyết liệt top 4, vừa khiến cuộc chiến đến ngôi vương Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn. Nên nhớ ở trận đấu sớm vòng 23, Man City đánh bại Wolves 2-0 để tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm.

MU áp đảo thành tích đối đầu

Cuộc đấu giữa MU và Arsenal là một trong những cặp đấu giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Anh, gắn liền với hàng loạt khoảnh khắc đã đi vào lịch sử. Tính đến nay, Arsenal và MU đã chạm trán nhau tổng cộng 244 lần trên mọi đấu trường chính thức.

Xét về thành tích đối đầu, MU vẫn là đội nhỉnh hơn với 102 chiến thắng, trong khi Arsenal có 91 lần ca khúc khải hoàn. Dẫu vậy, cán cân quyền lực trong những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ rệt, khi “Pháo thủ” thường xuyên chiếm ưu thế và áp đảo đối thủ truyền kiếp trong các cuộc chạm trán trực tiếp.

Arsenal đã toàn thắng 4 lần chạm trán gần nhất với MU tại Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, đồng thời bất bại 6 trận đối đầu gần đây ở giải này trên mọi sân đấu (thắng 5, hòa 1). 

5 trận đối đầu gần nhất giữa MU và Arsenal

Ngày tháng Kết quả
17/8/25 MU 0-1 Arsenal
9/3/25 MU 1-1 Arsenal
12/1/25 Arsenal 1-2 MU
5/12/24 Arsenal 2-0 MU
12/5/24 MU 0-1 Arsenal

MU nhận 3 đề nghị khủng để bán Fernandes, huyền thoại yêu cầu "phải giữ"

Tương lai của tiền vệ Bruno Fernandes đang là dấu hỏi lớn, khi CLB chủ quản MU nhận được 3 lời đề nghị chuyển nhượng ngay trong tháng 1.

Theo Phong Đức

25/01/2026 16:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
