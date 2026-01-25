Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Villarreal vs Real Madrid 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Olympique Marseille vs Lens 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Lens - RCL Lens
0
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 25/1: Pep Guardiola nói lý do để Haaland dự bị trận gặp Wolves

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Pep Guardiola tiết lộ ông muốn Haaland được nghỉ ngơi nhiều hơn khi không để tiền đạo người Na Uy đá chính ở trận thắng Wolves thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola nói lý do để Haaland dự bị trận gặp Wolves

Haaland không đá chính ở vòng 23 Ngoại hạng Anh khi Man City đấu Wolves. Cầu thủ sinh năm 2000 chỉ vào sân ở phút 73. Nhưng điều đó không gây ra ảnh hưởng lớn bởi Man City vẫn thắng chung cuộc 2-0 ở trận này. 

Trận hiếm hoi Haaland ngồi dự bị

Trận hiếm hoi Haaland ngồi dự bị

HLV Pep Guardiola đã nói lý do để Haaland ngồi dự bị ở trận này: "Cậu ấy đã thi đấu quá nhiều trận. Tôi muốn "làm sạch" tâm trí, cơ thể của cậu ấy. Việc chọn đội hình xuất phát luôn dựa trên niềm tin rằng đây là phương án tốt nhất cho trận đấu".

Arteta khẳng định khát khao vô địch Ngoại hạng Anh

Mikel Arteta tuyên bố không ai có động lực lớn hơn ông trong việc chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal: "Tôi không nghĩ có ai mang động lực, khát khao và quyết tâm đưa Arsenal đến đỉnh vinh quang hơn tôi. Chúng tôi biết cách duy nhất để làm được điều đó là tập trung, làm tốt hơn những gì đã thực hiện hôm nay vào ngày mai. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể kiểm soát. Mọi thứ khác không mang lại giá trị và có thể khiến chúng tôi mất tập trung".

Real Madrid phải bán 2 cầu thủ nếu muốn có HLV Klopp

HLV Klopp hiện là 1 trong những ứng viên được Real Madrid để ý. Tờ Defensa Central cho biết chiến lược gia người Đức sẽ chỉ nhận việc ở sân Bernabeu nếu "Los Blancos" đồng ý thanh lý Daniel Carvajal và Ferland Mendy. Carvajal là người cạnh tranh vị trí đá chính với Trent Alexander-Arnold, học trò cưng một thời của Klopp. Trong khi đó, Mendy liên tục dính chấn thương.

Barcelona từ bỏ chiêu mộ Schlotterbeck 

Schlotterbeck từng được Barcelona ngỏ ý chiêu mộ. Anh cũng xác định không gia hạn hợp đồng với Dortmund. Nhưng sau khi phân tích kỹ, Barcelona cho rằng Schlotterbeck thiếu đi tốc độ, điều khiến anh không thể thích nghi với lối chơi mà HLV Flick xây dựng. Do vậy, đội chủ sân Camp Nou từ bỏ thương vụ này. 

MU tăng tốc mua tiền vệ, Douglas Luiz sáng cửa cập bến Old Trafford
MU tăng tốc mua tiền vệ, Douglas Luiz sáng cửa cập bến Old Trafford

Man Utd đang đứng trước cơ hội hoàn tất thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, khi một phương án thay thế đã được “chào mời”.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 02:09 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN