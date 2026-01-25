Tin mới nhất bóng đá sáng 25/1: Pep Guardiola nói lý do để Haaland dự bị trận gặp Wolves

Pep Guardiola nói lý do để Haaland dự bị trận gặp Wolves

Haaland không đá chính ở vòng 23 Ngoại hạng Anh khi Man City đấu Wolves. Cầu thủ sinh năm 2000 chỉ vào sân ở phút 73. Nhưng điều đó không gây ra ảnh hưởng lớn bởi Man City vẫn thắng chung cuộc 2-0 ở trận này.

Trận hiếm hoi Haaland ngồi dự bị

HLV Pep Guardiola đã nói lý do để Haaland ngồi dự bị ở trận này: "Cậu ấy đã thi đấu quá nhiều trận. Tôi muốn "làm sạch" tâm trí, cơ thể của cậu ấy. Việc chọn đội hình xuất phát luôn dựa trên niềm tin rằng đây là phương án tốt nhất cho trận đấu".

Arteta khẳng định khát khao vô địch Ngoại hạng Anh

Mikel Arteta tuyên bố không ai có động lực lớn hơn ông trong việc chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal: "Tôi không nghĩ có ai mang động lực, khát khao và quyết tâm đưa Arsenal đến đỉnh vinh quang hơn tôi. Chúng tôi biết cách duy nhất để làm được điều đó là tập trung, làm tốt hơn những gì đã thực hiện hôm nay vào ngày mai. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể kiểm soát. Mọi thứ khác không mang lại giá trị và có thể khiến chúng tôi mất tập trung".

Real Madrid phải bán 2 cầu thủ nếu muốn có HLV Klopp

HLV Klopp hiện là 1 trong những ứng viên được Real Madrid để ý. Tờ Defensa Central cho biết chiến lược gia người Đức sẽ chỉ nhận việc ở sân Bernabeu nếu "Los Blancos" đồng ý thanh lý Daniel Carvajal và Ferland Mendy. Carvajal là người cạnh tranh vị trí đá chính với Trent Alexander-Arnold, học trò cưng một thời của Klopp. Trong khi đó, Mendy liên tục dính chấn thương.

Barcelona từ bỏ chiêu mộ Schlotterbeck

Schlotterbeck từng được Barcelona ngỏ ý chiêu mộ. Anh cũng xác định không gia hạn hợp đồng với Dortmund. Nhưng sau khi phân tích kỹ, Barcelona cho rằng Schlotterbeck thiếu đi tốc độ, điều khiến anh không thể thích nghi với lối chơi mà HLV Flick xây dựng. Do vậy, đội chủ sân Camp Nou từ bỏ thương vụ này.