Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Villarreal vs Real Madrid 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Olympique Marseille vs Lens 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Lens - RCL Lens
0
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chờ MU ngáng chân Arsenal, Liverpool dễ rơi khỏi top 6

Sự kiện: Premier League 2025-26

Man City đã tạm rút ngắn cách biệt điểm với Arsenal sau buổi tối thứ Bảy, trong khi Liverpool thua đau và có nguy cơ văng khỏi top 6.

   

5 trận đấu của vòng 23 Premier League đã diễn ra trong buổi tối 24/1 và dù chưa có nhiều sự thay đổi đáng kể ở các vị trí trên BXH, các cuộc đua chính đã có những chuyển biến quan trọng.

Semenyo và Marmoush, 2 người ghi bàn giúp Man City thắng Wolverhampton

Semenyo và Marmoush, 2 người ghi bàn giúp Man City thắng Wolverhampton

Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 4 điểm sau trận thắng 2-0 khá ung dung trước đội cuối bảng Wolverhampton. Họ vẫn nhì bảng và vẫn chỉ hơn Aston Villa 3 điểm nên Aston Villa sẽ lại bằng điểm “The Citizens” nếu thắng Newcastle tại St. James Park tối nay (21h, 25/1), nhưng cả hai đội đều sẽ mong Arsenal bị MU lấy điểm tại Emirates (23h30, 25/1).

Nói đến MU, họ chỉ cần 1 kết quả hòa trước Arsenal cũng có thể leo lên thứ 4 và đẩy Liverpool xuống, bởi Liverpool đã thua đau 2-3 trước Bournemouth tại Vitality. Bị dẫn 0-2, Liverpool đã gỡ hòa 2-2 ở gần cuối trận nhưng lại thua ở pha bóng cuối cùng của trận đấu. Trận thua này dứt mạch bất bại, hay đúng hơn là mạch toàn hòa liên tiếp 4 trận của Liverpool, bằng một thất bại.

Không chỉ MU, nếu Chelsea thắng Crystal Palace và Brentford thắng trước Nottingham Forest (cùng 21h, 25/1), cả hai đội này đều sẽ vượt lên trên Liverpool, qua đó đẩy Liverpool ra khỏi top 6. 

Bournemouth thắng ở phút bù giờ khiến Liverpool dễ rơi khỏi top 6

Bournemouth thắng ở phút bù giờ khiến Liverpool dễ rơi khỏi top 6

Trong khi đó ở nhóm xuống hạng, West Ham đã có chiến thắng rất quan trọng trước Sunderland trên sân nhà. Trận thắng 3-1 đã giúp họ có mạch 2 vòng thắng liên tiếp và có 20 điểm sau 23 vòng, họ chỉ còn kém Nottingham Forest ở vị trí thứ 17 có 2 điểm. Nếu Nottingham không thắng được Brentford (21h, 25/1), West Ham sẽ có thêm cơ hội thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” ở các vòng kế tiếp.

Burnley đã suýt nữa rút ngắn cách biệt với khu vực an toàn, họ bị dẫn trước trên sân nhà nhưng đã ngược dòng 2-1 trước Tottenham, để rồi rơi chiến thắng rất đáng tiếc ở phút 90 và chỉ hòa 2-2. Burnley hiện kém vị trí thứ 17 tới 7 điểm, và vòng sau họ sẽ rất khó giữ điểm rời khỏi sân của Sunderland, một trong những đội đá sân nhà tốt nhất mùa này.

Tận dụng trận thua của Sunderland, Fulham một cách âm thầm đã vươn lên tận thứ 7 trên BXH sau khi đánh bại Brighton 2-1 nhờ màn ngược dòng hiệp 2, kết thúc với pha lập công phút 90+2 của Harry Wilson. Fulham đã leo lên thứ 7 với 34 điểm và ngang bằng chính hàng xóm Chelsea, khiến họ đang có cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

BXH Premier League sau ngày 24/1

BXH Premier League sau ngày 24/1

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Kết quả bóng đá Man City - Wolves: Không Haaland vẫn chạy tốt (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Man City - Wolves: Không Haaland vẫn chạy tốt (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Man City không có Haaland vẫn có trận đấu rất tốt trước Wolverhampton.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 01:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN