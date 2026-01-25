Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chờ MU ngáng chân Arsenal, Liverpool dễ rơi khỏi top 6

5 trận đấu của vòng 23 Premier League đã diễn ra trong buổi tối 24/1 và dù chưa có nhiều sự thay đổi đáng kể ở các vị trí trên BXH, các cuộc đua chính đã có những chuyển biến quan trọng.

Semenyo và Marmoush, 2 người ghi bàn giúp Man City thắng Wolverhampton

Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 4 điểm sau trận thắng 2-0 khá ung dung trước đội cuối bảng Wolverhampton. Họ vẫn nhì bảng và vẫn chỉ hơn Aston Villa 3 điểm nên Aston Villa sẽ lại bằng điểm “The Citizens” nếu thắng Newcastle tại St. James Park tối nay (21h, 25/1), nhưng cả hai đội đều sẽ mong Arsenal bị MU lấy điểm tại Emirates (23h30, 25/1).

Nói đến MU, họ chỉ cần 1 kết quả hòa trước Arsenal cũng có thể leo lên thứ 4 và đẩy Liverpool xuống, bởi Liverpool đã thua đau 2-3 trước Bournemouth tại Vitality. Bị dẫn 0-2, Liverpool đã gỡ hòa 2-2 ở gần cuối trận nhưng lại thua ở pha bóng cuối cùng của trận đấu. Trận thua này dứt mạch bất bại, hay đúng hơn là mạch toàn hòa liên tiếp 4 trận của Liverpool, bằng một thất bại.

Không chỉ MU, nếu Chelsea thắng Crystal Palace và Brentford thắng trước Nottingham Forest (cùng 21h, 25/1), cả hai đội này đều sẽ vượt lên trên Liverpool, qua đó đẩy Liverpool ra khỏi top 6.

Bournemouth thắng ở phút bù giờ khiến Liverpool dễ rơi khỏi top 6

Trong khi đó ở nhóm xuống hạng, West Ham đã có chiến thắng rất quan trọng trước Sunderland trên sân nhà. Trận thắng 3-1 đã giúp họ có mạch 2 vòng thắng liên tiếp và có 20 điểm sau 23 vòng, họ chỉ còn kém Nottingham Forest ở vị trí thứ 17 có 2 điểm. Nếu Nottingham không thắng được Brentford (21h, 25/1), West Ham sẽ có thêm cơ hội thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” ở các vòng kế tiếp.

Burnley đã suýt nữa rút ngắn cách biệt với khu vực an toàn, họ bị dẫn trước trên sân nhà nhưng đã ngược dòng 2-1 trước Tottenham, để rồi rơi chiến thắng rất đáng tiếc ở phút 90 và chỉ hòa 2-2. Burnley hiện kém vị trí thứ 17 tới 7 điểm, và vòng sau họ sẽ rất khó giữ điểm rời khỏi sân của Sunderland, một trong những đội đá sân nhà tốt nhất mùa này.

Tận dụng trận thua của Sunderland, Fulham một cách âm thầm đã vươn lên tận thứ 7 trên BXH sau khi đánh bại Brighton 2-1 nhờ màn ngược dòng hiệp 2, kết thúc với pha lập công phút 90+2 của Harry Wilson. Fulham đã leo lên thứ 7 với 34 điểm và ngang bằng chính hàng xóm Chelsea, khiến họ đang có cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

BXH Premier League sau ngày 24/1