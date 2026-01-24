MU chặn Arsenal bằng đấu pháp hạ Man City: "Quỷ đỏ" phải cảnh giác điều gì?

MU có thể “sao chép” đấu pháp hạ Man City để chặn Arsenal

Carrick hoàn toàn xứng đáng được ca ngợi như “bộ óc” chiến thuật xuất sắc sau khi MU tạo ra màn trình diễn gây chấn động Ngoại hạng Anh, đánh bại Man City 2-0 ngay tại Old Trafford hôm 17/1. Nếu không vì những tình huống việt vị sít sao cùng hàng loạt pha cứu thua phản xạ xuất thần của thủ môn Gianluigi Donnarumma, tỷ số có lẽ đã còn đậm hơn.

MU sẽ hành quân tới sân của Arsenal với mục tiêu tái hiện màn trình diễn ấn tượng đã thể hiện trước Man City

Tuy nhiên, các CĐV MU không hề đòi hỏi thêm, nhất là sau màn trình diễn truyền cảm hứng như vậy. Quan trọng hơn, chiến thắng ấy thắp lên hy vọng rằng “Quỷ đỏ” có thể duy trì phong độ để tiếp tục cuộc đua vào top 4, nhóm giành vé dự Champions League.

Kế hoạch mà Carrick áp dụng trước Man City thực sự gây bất ngờ, nhất là nếu so với triết lý kiểm soát bóng mà ông từng xây dựng cho Middlesbrough tại Championship (Hạng 2 của Anh). Nhưng lần này, Carrick lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, đặt niềm tin tuyệt đối vào hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh để trừng phạt đối thủ. Và chiến thuật đó đã phát huy hiệu quả gần như hoàn hảo.

Ngoại trừ pha xử lý thiếu an toàn khi cản phá cú sút vốn đã đi chệch khung thành, thủ môn Senne Lammens gần như không phải làm việc nhiều. Ở chiều ngược lại, MU tung ra 10 cú dứt điểm, trong đó có tới 7 lần trúng đích. Đó là câu chuyện của chất lượng thay vì số lượng, và tất cả được tạo ra chỉ với 32% thời lượng kiểm soát bóng. Cái hay trong đấu pháp của Carrick là sự tích cực, chủ động nhưng không cần nắm quyền kiểm soát.

MU chơi kiên nhẫn, chọn đúng thời điểm để ra đòn và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Dĩ nhiên, cách tiếp cận này sẽ cần điều chỉnh khi đối đầu những đội bóng mà trên lý thuyết “Quỷ đỏ” phải áp đảo. Nhưng trước Arsenal vào ngày mai (25/1), MU hoàn toàn có thể “copy - paste” chiến thuật đã dùng trước Man City.

MU phải đặc biệt cảnh giác “bóng chết”

Ở vòng đấu gần nhất, Arsenal cầm bóng tới 60% trước Nottingham Forest nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương và chỉ giành được 1 điểm. Việc MU lùi sâu, giữ cự ly đội hình chặt chẽ rồi phản công với tốc độ cao có lẽ là cơ hội tốt nhất để ngăn cản đội đầu bảng đang băng băng về đích.

Carrick từng đối đầu và đánh bại không ít HLV danh tiếng trong hai giai đoạn làm HLV tạm quyền MU

Mikel Arteta chắc chắn ý thức được điều đó, nhưng biết trước là một chuyện, còn ngăn chặn được hay không lại là chuyện khác. Dẫu vậy, có một mối nguy mà MU không phải đối mặt khi gặp Man City, chính là mối đe dọa từ các tình huống cố định của Arsenal.

Ngay ở vòng mở màn mùa giải, “Quỷ đỏ” từng đứng vững trước Arsenal cho đến khi để thủng lưới từ một quả phạt góc. Dù có tranh cãi, thủ môn Altay Bayindir vẫn bị đánh giá là thiếu quyết đoán và đó là bàn thua rất đáng tiếc. Mùa trước, MU từng tỏ ra cực kỳ yếu kém trong khâu phòng ngự “bóng chết”, nhưng sang mùa 2025/26, họ đã có những cải thiện nhất định.

Thủ môn Lammens tỏ ra chỉ huy vòng cấm tốt hơn, kéo theo việc số bàn thua từ các tình huống cố định giảm xuống. Tuy nhiên, Arsenal là “chuyên gia” ở mảng này. Carrick chắc chắn sẽ dành cả tuần để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung tối đa, bởi mỗi pha “bóng chết” của “Pháo thủ” đều tiềm ẩn nguy cơ cực lớn.

Arsenal sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất Ngoại hạng Anh, đồng thời cũng vượt trội về thể hình và sức mạnh. Gabriel (1m90) và William Saliba (1m92) chẳng khác nào những “cỗ máy hủy diệt” trong các pha không chiến, và MU cần phải thể hiện bản lĩnh. Đó là lý do Harry Maguire nhiều khả năng sẽ đá chính nhờ khả năng tranh chấp bóng bổng.

MU từng bị chỉ trích là có “điểm yếu chí mạng” trong quá khứ, nhưng nếu họ có thể tái hiện màn trình diễn trước Man City ngay tại Emirates, mọi hoài nghi và lời phê phán sẽ hoàn toàn bị dẹp bỏ.