Dự đoán tỷ số Arsenal - MU: Đỉnh cao đấu trí Arteta - Carrick, "Quỷ đỏ" gặp khó ở Emirates

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Arsenal Hạng 1 22 15 5 2 40 14 MU Hạng 5 22 9 8 5 38 32

🎯Phong độ của Arsenal và MU

Arsenal tiếp tục phô diễn sức mạnh giữa tuần qua với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Inter Milan tại UEFA Champions League, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng cả ở đấu trường châu lục lẫn quốc nội. Bước vào vòng đấu này, “Pháo thủ” hơn nhóm bám đuổi tới bảy điểm và đang bất bại 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 2).

MU (áo đỏ) nỗ lực ngăn chặn Arsenal

Tuy nhiên, hai trận hòa 0-0 liên tiếp tại Premier League đã khiến thầy trò Mikel Arteta bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu. Dẫu vậy, việc không phải nhận bất kỳ cú sút trúng đích nào trong hai trận hòa đó giúp Arsenal tự tin tránh việc trải qua ba trận hòa không bàn thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2009, nhất là khi họ gần như bất khả chiến bại trên sân nhà kể từ tháng 5 (thắng 15, hòa 2).

Về phía Manchester United, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester City – đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Arsenal trong cuộc đua vô địch – tuần trước được xem là màn ra mắt hoàn hảo của Carrick trên băng ghế chỉ đạo.

“Quỷ đỏ” bước vào cuối tuần với vị trí chỉ kém top 4 đúng một điểm, đồng thời bất bại năm vòng gần nhất tại Premier League (thắng 2, hòa 3). Tính đến hết vòng đấu trước, MU là đội tung ra nhiều cú sút nhất (41) và sút trúng đích nhiều nhất (17) tại giải kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải.

Carrick từng đánh bại Arsenal khi còn là HLV tạm quyền vào năm 2021 và chắc chắn rất khát khao tái hiện điều đó, trong bối cảnh MU không thắng ở ba chuyến làm khách gần nhất (hòa 2, thua 1).

💥 5 trận đối đầu gần nhất giữa Arsenal và MU

Ngày tháng Kết quả 17/8/25 MU 0-1 Arsenal 9/3/25 MU 1-1 Arsenal 12/1/25 Arsenal 1-2 MU 5/12/24 Arsenal 2-0 MU 12/5/24 MU 0-1 Arsenal

🤝Lịch sử đối đầu Arsenal và MU

Đây là một trong những cặp đấu giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Anh, gắn liền với hàng loạt khoảnh khắc đã đi vào lịch sử. Tính đến nay, Arsenal và Manchester United đã chạm trán nhau tổng cộng 244 lần trên mọi đấu trường chính thức.

Xét về thành tích đối đầu, Manchester United vẫn là đội nhỉnh hơn với 102 chiến thắng, trong khi Arsenal có 91 lần ca khúc khải hoàn. Dẫu vậy, cán cân quyền lực trong những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ rệt, khi “Pháo thủ” thường xuyên chiếm ưu thế và áp đảo đối thủ truyền kiếp trong các cuộc chạm trán trực tiếp.

Arsenal thường gặt hái kết quả tốt trước MU những năm trở lại đây

Arsenal đã toàn thắng bốn lần chạm trán gần nhất với MU tại Premier League trên sân Emirates, đồng thời bất bại sáu trận đối đầu gần đây ở giải đấu này trên mọi sân (thắng 5, hòa 1). MU chưa từng trải qua chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng Arsenal tại Premier League và có thể lấy lại sự tự tin từ chiến thắng tại FA Cup ngay trên sân đấu này mùa trước.

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của Arsenal và MU

Arsenal MU Inter Milan 1-3 Arsenal MU 2-0 Man City Nottingham 0-0 Arsenal MU 1-2 Brighton Chelsea 2-3 Arsenal Burnley 2-2 MU Portsmouth 1-4 Arsenal Leeds 1-1 MU Arsenal 0-0 Liverpool MU 1-1 Wolves

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo Arsenal Trossard - 5 Gyokeres - 5 Saka - 4 Trossard - 4 Saka - 3 Odegard - 3 MU Mbeumo - 7 Fernandes - 5 Sesko - 4 Fernandes - 9 Dorgu - 3 Diallo - 2

* Ngôi sao nổi bật

Arsenal

1) Bukayo Saka

Không cần phải bàn cãi về tầm ảnh hưởng của Bukayo Saka trong lối chơi của Arsenal. Ở tuổi 24, ngôi sao người Anh vẫn là “hạt nhân” trong hệ thống tấn công của HLV Mikel Arteta, nơi phần lớn các phương án triển khai bóng đều xoay quanh đôi chân của anh.

Với khả năng tạo đột biến, dứt điểm lẫn kiến tạo ổn định, Saka luôn là mối đe dọa lớn nhất bên hành lang phải. Bởi vậy, việc tìm ra phương án phong tỏa Saka sẽ là nhiệm vụ then chốt với hàng thủ MU nếu muốn hạn chế sức mạnh của “Pháo thủ”.

Saka thi đấu ấn tượng

2) Declan Rice

Khả năng Arsenal kiềm tỏa Bruno Fernandes - ngôi sao sáng nhất của MU đến đâu, phụ thuộc rất nhiều vào Declan Rice. Ngôi sao người Anh thực sự xuất sắc trong khâu kiểm soát tuyến giữa. Rice cùng với Odegaard và Zubimendi đang tạo ra một hệ thống vận hành trơn tru.

Không những vậy, Rice còn tham gia sâu vào các đợt tấn công của "Pháo thủ". Theo thống kê, Rice đã có 4 bàn và 5 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

MU

1) Bruno Fernandes

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, Bruno Fernandes luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ở mức cao, vượt trội so với mặt bằng chung của đội bóng.

Fernandes luôn là điểm tựa trong hệ thống tấn công của MU

Trận derby Manchester cho thấy, khi được trở lại với vị trí sở trường, Fernandes có thể chơi tốt như thế nào. Anh tỏa sáng rực rỡ, là hạt nhân mang về chiến thắng 2-0 cho "Quỷ đỏ". Bởi thế, Fernandes vẫn là ngôi sao tấn công hàng đầu của MU mùa này với 5 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

2) Bryan Mbeumo

Đẳng cấp của Bryan Mbeumo là điều không cần bàn cãi khi anh nằm trong nhóm những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brentford ở mùa giải trước. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến và kiến tạo ấn tượng, Mbeumo luôn là mối đe dọa thường trực với mọi hàng phòng ngự.

Từ đầu mùa, màn trình diễn của cầu thủ người Cameroon phần nào đáp ứng được kỳ vọng từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Manchester United. Sau quãng thời gian vắng mặt vì tham dự CAN Cup 2025, Mbeumo đã trở lại và tỏa sáng rực rỡ ở derby Manchester, ghi bàn thắng quan trọng để mở ra chiến thắng 2-0 cho "Quỷ đỏ". Mbeumo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Arsenal, tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho hàng công “Quỷ đỏ” trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

⚽Phân tích lối chơi

Arsenal MU Điểm mạnh - Rất mạnh trong không chiến và các pha đá phạt, cả phòng ngự lẫn tấn công; hiếm khi để thua ngược. - Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công. Điểm yếu - Phản công chậm do lối chơi có phần quá thận trọng. - Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Khả năng chống bóng bổng kém, đặc biệt là phạt góc.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Arsenal thắng 45% Hòa 30% MU thắng 25%