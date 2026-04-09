Raya tỏa sáng đúng thời điểm Arsenal cần anh nhất. “Pháo thủ” hành quân tới Lisbon (Bồ Đào Nha) sau hai thất bại liên tiếp, lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh áp lực và những nghi ngờ về việc họ chỉ là “kẻ về nhì” ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, Raya không góp mặt trong hai thất bại đó, khi HLV Mikel Arteta lựa chọn Kepa Arrizabalaga bắt chính ở trận thua Man City tại chung kết League Cup và thất bại sốc trước Southampton tại tứ kết FA Cup.

Việc Arteta quyết định sử dụng Kepa trong trận chung kết League Cup gặp Man City đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt khi sai lầm của thủ môn dự bị này dẫn đến bàn thua mở tỷ số, khiến Arsenal tiếp tục chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2020. Dù không thể khẳng định chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu Raya thi đấu ở các trận cúp, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an tâm lớn hơn.

Giờ đây, khi Arsenal đã dừng bước ở các cúp quốc nội, Raya chắc chắn sẽ bắt chính toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26. Và với một thủ môn đang đạt phong độ đỉnh cao, đó là lợi thế lớn cho tham vọng của đội bóng thành London.

Havertz chia sẻ với Amazon Prime: “Không thể tin nổi. Tôi nghĩ Raya vẫn bị đánh giá thấp trong bóng đá thế giới, nhưng với tôi, trong hai mùa giải gần đây, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới. Thật xuất sắc. Cậu ấy đã cứu chúng tôi rất nhiều lần và chúng tôi thực sự may mắn khi có cậu ấy”.

HLV Arteta cũng dành những lời có cánh cho cậu học trò đồng hương: “Cậu ấy có hai khoảnh khắc tạo nên những pha cứu thua quan trọng. Đó chính là Champions League, nơi mọi thứ thường được định đoạt trong vòng cấm, bởi chất lượng là rất cao. Hiện tại, cậu ấy đang đạt phong độ phi thường và đã chơi tuyệt vời kể từ khi gia nhập đội bóng. Chúng tôi thực sự may mắn khi sở hữu cậu ấy”.