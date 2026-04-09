David Raya đang được xem là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, ít nhất là theo đánh giá từ đồng đội tại Arsenal. Màn trình diễn ấn tượng của thủ thành người Tây Ban Nha đã góp phần quan trọng giúp "Pháo thủ" lấy lại sự ổn định trong giai đoạn then chốt của mùa giải.
Raya khẳng định vị thế số 1 tại Arsenal
avid Raya đã có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon tại tứ kết lượt đi Champions League, trận đấu mà Kai Havertz ghi bàn quyết định ở những phút cuối. Thủ thành người Tây Ban Nha giúp “Pháo thủ” giữ sạch lưới và giành lợi thế lớn trước trận lượt về tại Emirates vào tuần tới.
David Raya đã thực hiện 5 pha cứu thua cho Arsenal trước Sporting Lisbon
Raya thực hiện tới 5 pha cứu thua xuất sắc, trong đó đáng chú ý là tình huống đẩy cú sút như búa bổ của Maxi Araujo dội xà ngang ngay đầu trận, rồi tiếp tục trổ tài với pha phản xạ cản phá cú đánh đầu vào góc gần của Geny Catamo, trước khi thực hiện pha cứu thua kép xuất sắc trước Catamo và Luis Suarez.
Bên cạnh đó, Raya còn thể hiện sự điềm tĩnh khi cầm bóng, với 26/28 đường chuyền chính xác. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng thể hiện khả năng đọc tình huống khi băng ra đánh đầu phá bóng ngay gần vạch giữa sân, ngăn chặn pha phản công nguy hiểm của Sporting Lisbon.
Raya tỏa sáng đúng thời điểm Arsenal cần anh nhất. “Pháo thủ” hành quân tới Lisbon (Bồ Đào Nha) sau hai thất bại liên tiếp, lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh áp lực và những nghi ngờ về việc họ chỉ là “kẻ về nhì” ngày càng gia tăng.
Đáng chú ý, Raya không góp mặt trong hai thất bại đó, khi HLV Mikel Arteta lựa chọn Kepa Arrizabalaga bắt chính ở trận thua Man City tại chung kết League Cup và thất bại sốc trước Southampton tại tứ kết FA Cup.
Việc Arteta quyết định sử dụng Kepa trong trận chung kết League Cup gặp Man City đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt khi sai lầm của thủ môn dự bị này dẫn đến bàn thua mở tỷ số, khiến Arsenal tiếp tục chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2020. Dù không thể khẳng định chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu Raya thi đấu ở các trận cúp, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an tâm lớn hơn.
Giờ đây, khi Arsenal đã dừng bước ở các cúp quốc nội, Raya chắc chắn sẽ bắt chính toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26. Và với một thủ môn đang đạt phong độ đỉnh cao, đó là lợi thế lớn cho tham vọng của đội bóng thành London.
Havertz chia sẻ với Amazon Prime: “Không thể tin nổi. Tôi nghĩ Raya vẫn bị đánh giá thấp trong bóng đá thế giới, nhưng với tôi, trong hai mùa giải gần đây, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới. Thật xuất sắc. Cậu ấy đã cứu chúng tôi rất nhiều lần và chúng tôi thực sự may mắn khi có cậu ấy”.
HLV Arteta cũng dành những lời có cánh cho cậu học trò đồng hương: “Cậu ấy có hai khoảnh khắc tạo nên những pha cứu thua quan trọng. Đó chính là Champions League, nơi mọi thứ thường được định đoạt trong vòng cấm, bởi chất lượng là rất cao. Hiện tại, cậu ấy đang đạt phong độ phi thường và đã chơi tuyệt vời kể từ khi gia nhập đội bóng. Chúng tôi thực sự may mắn khi sở hữu cậu ấy”.
Điểm tựa khi hàng thủ Arsenal “rạn nứt”
Một thủ môn chơi phía sau hàng phòng ngự vững chắc như Arsenal luôn dễ bị đánh giá thấp. Khi bộ đôi Gabriel và William Saliba tạo thành “bức tường thép” nơi trung tâm hàng thủ, vai trò của Raya đôi khi giống một “khán giả” hơn bất kỳ thủ môn nào khác.
Arsenal đang là đội cho phép đối thủ dứt điểm trúng đích ít nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (2,3 lần/trận), đồng thời cũng đứng đầu ở chỉ số này tại Champions League (2,9 lần/trận). Điều đó khiến Raya thường xuyên trải qua những quãng thời gian dài không phải hoạt động, dễ khiến người ngoài nghi ngờ về mức độ đóng góp của anh, thậm chí đặt câu hỏi liệu anh có “có thể thay thế”.
Nhưng đó là đánh giá thiếu công bằng. Vai trò của Raya đi kèm thách thức đặc thù, ít khi được tham gia vào diễn biến trận đấu, nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung tuyệt đối, cả về thể chất lẫn tinh thần, để sẵn sàng tỏa sáng khi cần thiết. Và khi “bức tường” phía trước bắt đầu lộ vết nứt, áp lực đặt lên anh càng lớn hơn.
Thực tế, trong những tuần gần đây, hàng thủ Arsenal không còn chắc chắn như giai đoạn đầu mùa. Họ thua liên tiếp ở các cúp quốc nội trước Man City và Southampton. Chính trong bối cảnh ấy, giá trị của Raya càng được thể hiện rõ.
Trong một tập thể vốn nổi bật bởi hệ thống phòng ngự, chính Raya là người đảm bảo rằng khi hệ thống ấy chệch nhịp, Arsenal vẫn đứng vững.
"Phi thường, xuất sắc, không thể tin nổi"
Trong cuộc cạnh tranh cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thế giới, Raya đang sở hữu những con số ấn tượng tại Champions League, đủ để đặt anh vào “đẳng cấp riêng”. Kể từ đầu mùa trước, Raya đã giữ sạch lưới 13 trận sau 23 lần ra sân, thành tích tốt nhất, vượt qua Yann Sommer (11 trận/24 trận cho Inter Milan). Bên cạnh đó, anh đã cản phá 90% số cú sút trúng đích tại Champions League mùa này, thông số tốt nhất giải và thuộc top 4 tính từ mùa 2003/04.
Raya cũng đang là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, với 22 trận trên mọi đấu trường. Ở Ngoại hạng Anh, Raya vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi dẫn đầu số trận giữ sạch lưới mùa này (15 trận), đồng thời chỉ mắc đúng một sai lầm dẫn đến bàn thua trong 69 lần ra sân ở hai mùa gần nhất.
Không chỉ nổi bật ở khả năng cản phá, Raya còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi triển khai bóng của Arsenal. Khả năng chuyền bóng và đưa ra quyết định của anh giúp đội bóng cải thiện đáng kể sức tấn công. Thủ thành người Tây Ban Nha ngày càng khẳng định vai trò quan trọng tại Arsenal, thậm chí góp mặt trong nhóm thủ lĩnh của đội bóng thành London.
Dù vậy, Arteta tránh đưa ra kết luận liệu Raya có phải thủ môn hay nhất thế giới hay không: “Cậu ấy thật phi thường, xuất sắc, không thể tin nổi. Tôi không biết nên dùng tính từ nào cho đúng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy”.
Không thường xuyên có chuyện một đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và góp mặt ở tứ kết châu Âu lại sở hữu một thủ môn đủ sức cạnh tranh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa”. Nhưng với những gì đã thể hiện, Raya hoàn toàn xứng đáng được cân nhắc.
-09/04/2026 08:50 AM (GMT+7)