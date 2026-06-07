Trực tiếp bóng đá Argentina - Honduras: Tổng duyệt không Messi?

Giao Hữu | 7h, 7/6 | Kyle Field, Texas Argentina 0 - 0 Honduras (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Honduras Honduras Điểm Emiliiano Martinez Molina Romero Otamendi Tagliafico Enzo Fernandez De Paul Almada Mac Allister Messi Lautaro Martinez Điểm Monjivar Melendez Sacaza Arriaga Martinez Reyes Rosales Moncada Palma Rivas Bengucho Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Honduras Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Emiliiano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernandez, De Paul, Almada, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez Monjivar, Melendez, Sacaza, Arriaga, Martinez, Reyes, Rosales, Moncada, Palma, Rivas, Bengucho

Argentina đã thắng 5 trận liên tiếp và thắng 11/13 trận gần nhất, nên phong độ của họ trước thềm World Cup không thực sự là vấn đề. Dù vậy HLV Lionel Scaloni không quan tâm quá nhiều về phong độ, ông cần các trận giao hữu để lắp ráp nốt các mảnh ghép mới và kiểm chứng hiệu quả thi đấu khi Argentina vắng các trụ cột.

Một trong số đó rất có thể là Lionel Messi. Tiền đạo của Inter Miami đã chủ động rời sân ở trận cuối cùng đá cho Inter Miami trước khi lên tuyển tập trung, anh đã phải mất vài ngày tập riêng cho tới khi khỏi hẳn để tập lại cùng đội những ngày qua. Scaloni do đó có thể sẽ không rủi ro dùng Messi ở trận này, hoặc chỉ cho anh ra sân 1 hiệp.

Honduras được chọn làm đối thủ cho Argentina bởi dù trượt vé playoff liên lục địa, họ đã có chiến dịch vòng loại không tệ khi lọt lưới chỉ 2 bàn trong 10 trận ở khu vực CONCACAF. Honduras do đó được kỳ vọng sẽ tổ chức một hàng phòng ngự khó nhằn tương tự, để những Julian Alvarez và Lautaro Martinez sẵn sàng cho những trận khó hơn.