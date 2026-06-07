Trực tiếp bóng đá Argentina - Honduras: Tổng duyệt không Messi?
(7h, 7/6, giao hữu) Argentina sẽ có sự cân nhắc không đưa Messi ra sân trận này do anh mới khỏi đau.
Giao Hữu | 7h, 7/6 | Kyle Field, Texas
Điểm
Emiliiano Martinez
Molina
Romero
Otamendi
Tagliafico
Enzo Fernandez
De Paul
Almada
Mac Allister
Messi
Lautaro Martinez
Điểm
Monjivar
Melendez
Sacaza
Arriaga
Martinez
Reyes
Rosales
Moncada
Palma
Rivas
Bengucho
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Argentina đã thắng 5 trận liên tiếp và thắng 11/13 trận gần nhất, nên phong độ của họ trước thềm World Cup không thực sự là vấn đề. Dù vậy HLV Lionel Scaloni không quan tâm quá nhiều về phong độ, ông cần các trận giao hữu để lắp ráp nốt các mảnh ghép mới và kiểm chứng hiệu quả thi đấu khi Argentina vắng các trụ cột.
Một trong số đó rất có thể là Lionel Messi. Tiền đạo của Inter Miami đã chủ động rời sân ở trận cuối cùng đá cho Inter Miami trước khi lên tuyển tập trung, anh đã phải mất vài ngày tập riêng cho tới khi khỏi hẳn để tập lại cùng đội những ngày qua. Scaloni do đó có thể sẽ không rủi ro dùng Messi ở trận này, hoặc chỉ cho anh ra sân 1 hiệp.
Honduras được chọn làm đối thủ cho Argentina bởi dù trượt vé playoff liên lục địa, họ đã có chiến dịch vòng loại không tệ khi lọt lưới chỉ 2 bàn trong 10 trận ở khu vực CONCACAF. Honduras do đó được kỳ vọng sẽ tổ chức một hàng phòng ngự khó nhằn tương tự, để những Julian Alvarez và Lautaro Martinez sẵn sàng cho những trận khó hơn.
HLV Scaloni tiết lộ Messi đã có thể tập luyện một phần giáo án cùng đồng đội sau quãng thời gian phải tập riêng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/06/2026 23:06 PM (GMT+7)