Maguire đi chữa lành vết thương World Cup, vợ đẹp khoe vòng 1 gây chú ý

Maguire lựa chọn hòn đảo nhiệt đới Barbados ở vùng Caribe làm điểm đến nghỉ dưỡng. Anh tận dụng quãng thời gian nghỉ hè để thư giãn sau mùa giải đầy biến động cùng MU. Trung vệ sinh năm 1993 chia sẻ loạt ảnh từ chuyến đi trên tài khoản Instagram sở hữu 5,7 triệu người theo dõi, kèm dòng chú thích: "Barbados thật đẹp".

Ngôi sao người Anh đồng hành cùng người vợ Fern Maguire ở kỳ nghỉ này. Anh đã có những giây phút đầy lãng mạn cạnh vợ.

Maguire có kỳ nghỉ đáng nhớ cùng vợ

Maguire cùng vợ tạo dáng bên bờ biển với khung cảnh đại dương thơ mộng phía sau. Trong một hình ảnh khác, Maguire diện chiếc sơ mi rộng thoải mái, còn Fern xuất hiện với bikini và chân váy khi cả hai tận hưởng không khí nghỉ dưỡng.

Không chỉ thư giãn bên gia đình, Maguire còn có dịp ra sân golf cùng thủ môn tuyển Anh, Jordan Pickford. Anh tranh thủ nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026.

Golf không phải môn thể thao duy nhất Maguire chọn lựa để chơi trong dịp nghỉ ngơi này. Trung vệ người Anh còn thử sức với padel dưới ánh nắng rực rỡ của vùng Caribe.

Trước đó, Maguire đã phản ứng mạnh mẽ khi bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của tuyển Anh dự World Cup 2026. Trên mạng xã hội, anh thừa nhận mình cảm thấy sốc và vô cùng đau lòng khi không được trao cơ hội.

Trong khi đó, Fern Maguire viết trên Instagram: "Em thực sự suy sụp thay cho anh. Không biế anh phải làm gì nữa để chứng minh giá trị của mình".

Cơ hội thi đấu cho tuyển Anh của Maguire dường như đang đi đến hồi kết sau 66 lần khoác áo "Tam sư" và tham dự 3 giải đấu lớn. Dẫu vậy, anh không phải lo lắng quá nhiều bởi trung vệ này còn có mùa giải 2026/27 sắp tới đầy hứa hẹn với MU, khi "Quỷ đỏ" trở lại Cúp C1.

Những hình ảnh đáng chú ý khác về kỳ nghỉ của Maguire