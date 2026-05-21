Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Damac: Đội khách còn động lực ngăn Ronaldo vô địch (Saudi Pro League)
(1h, 22/5, vòng 34) Đội khách còn nguyên động lực để kịch chiến với Al Nassr.
Bento
Boushal
Simakan
Al-Amri
Martinez
Coman
Al-Najei
Hassan
Mane
Felix
Ronaldo
Kerwin
Hawsawi
Harkass
Bedrane
Al-Obaid
Sylla
Abdullah
Vada
Meite
Arielson
Okita
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội khách còn nguyên động lực
Damac cũng còn nguyên động lực khi vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Đội bóng của Fabio Carille cần một chiến thắng để đảm bảo suất ở lại Saudi Pro League mùa tới, dù một trận hòa nhiều khả năng cũng đủ nhờ hiệu số tốt hơn Al-Riyadh. Phong độ của Damac trước các đội mạnh mùa này không thực sự khả quan. Họ chưa thắng bất kỳ đối thủ nào hiện nằm trong top 5, đồng thời vừa nhận thất bại trước Al-Ittihad và Al-Hilal trên sân khách trong thời gian gần đây.
Al Nassr sáng cửa vô địch Saudi Pro League
Saudi Pro League 2025/26 đã đi đến vòng đấu cuối cùng và Al Nassr của Ronaldo đang tràn đầy cơ hội vô địch. Hiện tại, họ đang có 83 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal tới 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr chỉ cần không thua trước Damac ở lượt đấu cuối là rộng cửa vô địch.
Nếu Ronaldo cùng các đồng đội thắng Damac, họ sẽ đăng quang mà không cần chờ kết quả của trận đấu bên phía Al Hilal. Trong khi đó, nếu Al Nassr hòa Damac, họ sẽ phải chờ xem Al Hilal có thắng với cách biệt trên 4 bàn trước Al Fayha hay không. Nếu Al Hilal không làm được, Al Nassr vẫn là nhà vô địch.
