Trực tiếp bóng đá Freiburg - Aston Villa: Thời cơ lịch sử (CK Europa League)

Europa League | 2h, 21/5 | Tüpraş Freiburg 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Freiburg vs Aston Villa Aston Villa Điểm Atubolu Treu Ginter Lienhart Kubler Hofler Eggestein Grifo Manzambi Beste Matanovic Điểm Martinez Digne Torres Konsa Cash Tielemans Lindelof Buendia Rogers McGinn Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Freiburg Freiburg Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Kubler, Hofler, Eggestein, Grifo, Manzambi, Beste, Matanovic Martinez, Digne, Torres, Konsa, Cash, Tielemans, Lindelof, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins

Bước ngoặt lịch sử

Freiburg đang chuẩn bị cho trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB. Họ trước đây tiến xa nhất chỉ là vòng 1/8 ở Europa League nhưng giờ đã vào chung kết. Và sau khi về đích thứ 7 ở Bundesliga để đoạt suất dự Conference League mùa sau, Freiburg thay vào đó sẽ được đá Champions League mùa sau nếu vô địch đêm nay.

Freiburg gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công hiệu quả. Họ ghi tới 25 bàn tại Europa League mùa này, một kỷ lục của giải đấu, và nhiều lần tạo ra các trận đấu bùng nổ. Đại diện của Đức từng thắng Genk với tổng tỷ số 5-2, sau đó vượt qua Celta Vigo 6-1 sau hai lượt trận trước khi ngược dòng thắng Braga 3-2 ở bán kết.

Chấm dứt sự chờ đợi

Aston Villa đã 44 năm qua không đoạt danh hiệu cúp châu Âu nào và với việc đã chắc chắn dự Champions League mùa sau, vào được chung kết Europa League sẽ là cơ hội tốt nhất để họ chấm dứt sự chờ đợi đó trước khi bước sang một giải đấu khó hơn mùa sau.

HLV Unai Emery là người đặc biệt thành công ở giải đấu này, 4 lần vô địch trong 6 lần vào chung kết. Những lần đăng quang trước của ông là với Sevilla và Villarreal, và nếu vô địch đêm nay thì mọi danh hiệu Europa League của ông đều đoạt được với các CLB có "Villa" trong tên gọi.