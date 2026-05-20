Trực tiếp bóng đá Freiburg - Aston Villa: Thời cơ lịch sử (CK Europa League)
(2h, 21/5, chung kết Europa League) Aston Villa đứng trước cơ hội chấm dứt 44 năm không có một danh hiệu châu Âu, nhưng với Freiburg đây sẽ là lần đầu tiên họ vào một trận chung kết lục địa.
Europa League | 2h, 21/5 | Tüpraş
Điểm
Atubolu
Treu
Ginter
Lienhart
Kubler
Hofler
Eggestein
Grifo
Manzambi
Beste
Matanovic
Điểm
Martinez
Digne
Torres
Konsa
Cash
Tielemans
Lindelof
Buendia
Rogers
McGinn
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bước ngoặt lịch sử
Freiburg đang chuẩn bị cho trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB. Họ trước đây tiến xa nhất chỉ là vòng 1/8 ở Europa League nhưng giờ đã vào chung kết. Và sau khi về đích thứ 7 ở Bundesliga để đoạt suất dự Conference League mùa sau, Freiburg thay vào đó sẽ được đá Champions League mùa sau nếu vô địch đêm nay.
Freiburg gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công hiệu quả. Họ ghi tới 25 bàn tại Europa League mùa này, một kỷ lục của giải đấu, và nhiều lần tạo ra các trận đấu bùng nổ. Đại diện của Đức từng thắng Genk với tổng tỷ số 5-2, sau đó vượt qua Celta Vigo 6-1 sau hai lượt trận trước khi ngược dòng thắng Braga 3-2 ở bán kết.
Chấm dứt sự chờ đợi
Aston Villa đã 44 năm qua không đoạt danh hiệu cúp châu Âu nào và với việc đã chắc chắn dự Champions League mùa sau, vào được chung kết Europa League sẽ là cơ hội tốt nhất để họ chấm dứt sự chờ đợi đó trước khi bước sang một giải đấu khó hơn mùa sau.
HLV Unai Emery là người đặc biệt thành công ở giải đấu này, 4 lần vô địch trong 6 lần vào chung kết. Những lần đăng quang trước của ông là với Sevilla và Villarreal, và nếu vô địch đêm nay thì mọi danh hiệu Europa League của ông đều đoạt được với các CLB có "Villa" trong tên gọi.
