Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Nhận định Al Nassr vs Gamba Osaka, 00h45 ngày 17/5: Chạm tay vào vinh quang

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Nhận định bóng đá Al Nassr vs Gamba Osaka, Chung kết AFC Champions League Two - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian qua, Cristiano Ronaldo và các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn đại diện Nhật Bản trong trận chiến chinh phục ngôi vương châu lục.

Nhận định Al Nassr vs Gamba Osaka

Điểm tựa lớn nhất dành cho Al Nassr ở trận chung kết AFC Champions League Two là lợi thế sân nhà. Sân Al-Awwal Park mùa này thực sự đã trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm” của Al Nassr khi đội bóng áo vàng-xanh liên tục giành những kết quả tích cực mỗi lần được chơi trên sân nhà.

Phong độ của Al Nassr tại Al-Awwal Park trong thời gian gần đây là vô cùng ấn tượng. Thống kê cho thấy họ giành tới 17 chiến thắng sau 20 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, chỉ hòa 2 và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý hơn, tại AFC Champions League Two mùa này, Al Nassr toàn thắng trên sân nhà. Chính sự ổn định này giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus nhận được sự đánh giá rất cao trước trận chung kết. Không chỉ có lợi thế sân nhà, Al Nassr còn vượt trội ở kinh nghiệm thi đấu các trận cầu lớn, đặc biệt là nhờ sự hiện diện của Ronaldo.

Bên cạnh Ronaldo, Al Nassr còn sở hữu dàn cầu thủ giàu chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Lối chơi tấn công tốc độ, khả năng kiểm soát bóng tốt cùng sức ép liên tục mà đội bóng Saudi Arabia tạo ra khiến họ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Ở phía đối diện, Gamba Osaka bước vào trận chung kết với không ít nỗi lo. Đại diện J-League vừa trải qua hai thất bại liên tiếp tại giải quốc nội, kết quả khiến tinh thần toàn đội chịu ảnh hưởng đáng kể trước chuyến hành quân đến Saudi Arabia. Phong độ không ổn định thời gian gần đây khiến Gamba Osaka bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ.

Thầy trò HLV Jens Wissing chắc chắn hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn tại Al-Awwal Park. Không chỉ phải thi đấu dưới sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà, Gamba Osaka còn phải tìm cách hóa giải hàng công rất mạnh của Al Nassr. Đây được dự báo sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đặc biệt khi đội bóng Nhật Bản thường gặp nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự mỗi khi phải chơi xa nhà.

Trận chung kết AFC Champions League Two lần này được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và giàu cảm xúc. Với phong độ ổn định hơn, lực lượng được đánh giá vượt trội cùng lợi thế sân bãi, Al Nassr rõ ràng đang nắm nhiều cơ hội để nâng cao chiếc cúp vô địch. Và chiến thắng trong trận chung kết có thể là cú hích để Ronaldo cùng các đồng đội chinh phục danh hiệu Saudi Pro League

Phong độ, lịch sử đối đầu Al Nassr vs Gamba Osaka

Phong độ của Al Nassr trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Gamba Osaka trong 5 trận đấu gần nhất.

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Al Nassr vs Gamba Osaka

Al Nassr thiếu Al Khaibari, Al Buainain, Raghed Najjar và Sami Al Najei vì chấn thương. Angelo bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Gamba Osaka có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Al Nassr vs Gamba Osaka

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez; Coman, Al Hassan, Brozovic, Mane; Felix, Ronaldo.

Gamba Osaka: Araki; Kishimoto, Miura, Nakarani, Nakano; Suzuki, Yamamoto; Yamashita, Meshino, Okunuki; Hummet

Dự đoán tỷ số Al Nassr 3-1 Gamba Osaka

Theo Khanh Kiều

16/05/2026 09:55 AM (GMT+7)
