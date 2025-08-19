Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema

19h, 19/8, bán kết Siêu cúp Ả Rập | Al Nassr 0 - 0 Al Ittihad (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Al Nassr vs Al Ittihad Al Ittihad Điểm Bento Al Ghanam Alamri Martinez Boushal Gabriel Brozovic Wesley Felix Ronaldo Mane Điểm Al-Shanqiti Al-Mousa Pereira Sharahili Rodriguez Kante Fabinho Diaby Bergwijn Benzema Hernandez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Al Nassr Al Nassr Al Ittihad Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bento, Al Ghanam, Alamri, Martinez, Boushal, Gabriel, Brozovic, Wesley, Felix, Ronaldo, Mane Al-Shanqiti, Al-Mousa, Pereira, Sharahili, Rodriguez, Kante, Fabinho, Diaby, Bergwijn, Benzema, Hernandez

Al Nassr sẽ tham dự Siêu Cúp Saudi Arabia lần thứ 7 và là lần thứ hai liên tiếp. Mùa trước, đội bóng này đã giành vị trí á quân sau thất bại 1-4 trước Al Hilal trong trận chung kết. Dù đã may mắn có được tấm vé vớt, Al Nassr không được đánh giá cao trước cuộc đối đầu với Al Ittihad. Trong mùa giải trước, Al Nassr đã thua cả 2 trận gặp Al Ittihad, và Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đang rất quyết tâm đòi lại món nợ này.

Siêu Cúp Saudi Arabia được tổ chức với sự tham gia của các đội vô địch và á quân từ hai giải đấu King Cup 2024/25 và Saudi Pro League. Tuy nhiên, do Al Ittihad giành cú đúp vô địch, suất tham dự vé vớt đã được trao cho đội đứng thứ 3 tại giải VĐQG, là Al Nassr. Đây sẽ là lần thứ 5 Al Ittihad góp mặt tại Siêu Cúp, sau lần gần nhất vào năm 2023 khi họ giành ngôi á quân. Đội bóng này cũng từng nâng cao chiếc cúp vào năm 2022.