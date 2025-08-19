Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

(19h, 19/8, bán kết Siêu cúp Ả Rập) Trận đấu được chờ đợi bởi sự góp mặt của nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc đến từ châu Âu.

19h, 19/8, bán kết Siêu cúp Ả Rập |

Al Nassr
Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema - 1
Al Ittihad
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema - 1
Bento, Al Ghanam, Alamri, Martinez, Boushal, Gabriel, Brozovic, Wesley, Felix, Ronaldo, Mane
Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema - 1
Al-Shanqiti, Al-Mousa, Pereira, Sharahili, Rodriguez, Kante, Fabinho, Diaby, Bergwijn, Benzema, Hernandez

Al Nassr sẽ tham dự Siêu Cúp Saudi Arabia lần thứ 7 và là lần thứ hai liên tiếp. Mùa trước, đội bóng này đã giành vị trí á quân sau thất bại 1-4 trước Al Hilal trong trận chung kết. Dù đã may mắn có được tấm vé vớt, Al Nassr không được đánh giá cao trước cuộc đối đầu với Al Ittihad. Trong mùa giải trước, Al Nassr đã thua cả 2 trận gặp Al Ittihad, và Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đang rất quyết tâm đòi lại món nợ này.

Siêu Cúp Saudi Arabia được tổ chức với sự tham gia của các đội vô địch và á quân từ hai giải đấu King Cup 2024/25 và Saudi Pro League. Tuy nhiên, do Al Ittihad giành cú đúp vô địch, suất tham dự vé vớt đã được trao cho đội đứng thứ 3 tại giải VĐQG, là Al Nassr. Đây sẽ là lần thứ 5 Al Ittihad góp mặt tại Siêu Cúp, sau lần gần nhất vào năm 2023 khi họ giành ngôi á quân. Đội bóng này cũng từng nâng cao chiếc cúp vào năm 2022.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá trưa 19/8: VAR Ngoại hạng Anh lại gây tranh cãi
Tin mới nhất bóng đá trưa 19/8: VAR Ngoại hạng Anh lại gây tranh cãi

Trọng tài tại Ngoại hạng Anh lại gây tranh cãi trong trận đấu giữa Leeds và Everton.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN