Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ittihad: Hấp dẫn Ronaldo - Felix đấu Benzema
(19h, 19/8, bán kết Siêu cúp Ả Rập) Trận đấu được chờ đợi bởi sự góp mặt của nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc đến từ châu Âu.
19h, 19/8, bán kết Siêu cúp Ả Rập |
Điểm
Bento
Al Ghanam
Alamri
Martinez
Boushal
Gabriel
Brozovic
Wesley
Felix
Ronaldo
Mane
Điểm
Al-Shanqiti
Al-Mousa
Pereira
Sharahili
Rodriguez
Kante
Fabinho
Diaby
Bergwijn
Benzema
Hernandez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Al Nassr sẽ tham dự Siêu Cúp Saudi Arabia lần thứ 7 và là lần thứ hai liên tiếp. Mùa trước, đội bóng này đã giành vị trí á quân sau thất bại 1-4 trước Al Hilal trong trận chung kết. Dù đã may mắn có được tấm vé vớt, Al Nassr không được đánh giá cao trước cuộc đối đầu với Al Ittihad. Trong mùa giải trước, Al Nassr đã thua cả 2 trận gặp Al Ittihad, và Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đang rất quyết tâm đòi lại món nợ này.
Siêu Cúp Saudi Arabia được tổ chức với sự tham gia của các đội vô địch và á quân từ hai giải đấu King Cup 2024/25 và Saudi Pro League. Tuy nhiên, do Al Ittihad giành cú đúp vô địch, suất tham dự vé vớt đã được trao cho đội đứng thứ 3 tại giải VĐQG, là Al Nassr. Đây sẽ là lần thứ 5 Al Ittihad góp mặt tại Siêu Cúp, sau lần gần nhất vào năm 2023 khi họ giành ngôi á quân. Đội bóng này cũng từng nâng cao chiếc cúp vào năm 2022.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 12:22 PM (GMT+7)