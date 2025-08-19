Tin mới nhất bóng đá sáng 19/8: Ronaldo bị tố kiêu ngạo, sút bóng vào cổ động viên

Ronaldo bị tố kiêu ngạo, sút bóng vào cổ động viên

Trả lời phỏng vấn trang AS, cựu cầu thủ Walter Pandiani đã thuật lại vụ xô xát với Cristiano Ronaldo vào năm 2011, thời điểm anh còn khoác áo Osasuna và đối đầu Real Madrid ở La Liga. Đáng chú ý, Ronaldo còn có nhiều hành động gây sốc như sút bóng và cổ động viên khi bị la ó hay buông lời khiêu khích cầu thủ đối phương:

Cựu cầu thủ Pandiani từng xô xát với Ronaldo

"Đám đông cổ động viên ở sân El Sadar rất hung hăng, họ huýt sáo, lăng mạ Ronaldo từ khi anh ta bước ra sân khởi động. Điều đó khiến Ronaldo tức giận và trong khi tập đá phạt, anh ta đã sút bóng về phía đám đông. Sau một tình huống phạm lỗi, Ronaldo đã xô đẩy đồng đội của tôi, Camunas và tôi lao vào bảo vệ anh ấy. Tôi đẩy Ronaldo, và anh ấy hỏi tôi là ai và tôi được trả bao nhiêu tiền.

Cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra trong đường hầm. Tôi rất tức giận, và họ cũng vậy. Tôi hoàn toàn không thích thái độ của Ronaldo. Anh ta là gã kiêu ngạo. Anh ta rất giỏi với tư cách cây săn bàn, nhưng cách cư xử của anh ta còn nhiều điều đáng chê trách".

Real Madrid, MU thúc đẩy FIFA tổ chức Club World Cup 2 năm 1 lần

Theo The Guardian, FIFA đang cân nhắc việc đăng cai Club World Cup 2 năm 1 lần sau lần tổ chức tiếp theo vào năm 2029. Đáng chú ý, Real Madrid được cho là một trong nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu thúc đẩy sáng kiến tổ chức siêu giải đấu thường xuyên hơn, bên cạnh Barcelona, MU, Liverpool và Napoli.

HLV Tuchel tới đại bản doanh Man City, tái ngộ Guardiola

Mới đây, HLV trưởng ĐT Anh, Thomas Tuchel đã được phát hiện có mặt tại trung tâm huấn luyện của Man City. Bê cạnh đó, nhà cầm quân người Đức còn dành cái ôm nồng ấm cho HLV Pep Guardiola, cũng như trò chuyện với hậu vệ John Stones. thời điểm hiện tại, Tuchel đang theo dõi các trận đấu tại Ngoại hạng Anh để tuyển chọn lực lực lượng cho đợt tập trung của "Tam sư" vào tháng 9 tham dự vòng loại World Cup 2026.

Huyền thoại Bayern đáp trả phát ngôn của Harry Kane

Trả lời Sky Sports, huyền thoại người Đức Lothar Matthaus đã chất vấn Harry Kane về phát ngôn liên quan tới lực lượng của Bayern Munich. Sau trận tranh Siêu cúp Đức, Harry Kane từng lo ngại về chiều sâu lực lượng Bayern với vỏn vẹn 25 cầu thủ đội 1 và là "một trong những đội hình nhỏ nhất" mà anh từng thi đấu.

"Tôi không hiểu lắm về nhận xét của Harry Kane rằng đội hình Bayern năm nay là một trong những đội hình nhỏ nhất mà cậu ấy từng thi đấu. Diaz và Tah là những sự bổ sung chất lượng, đội bóng cũng đã bổ sung một cầu thủ giỏi ở vị trí tiền vệ trung tâm là Tom Bischof. Hơn nữa, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito sẽ trở lại sau chấn thương".