Al Nassr xây "dải ngân hà" đáng sợ, Ronaldo quyết vô địch mọi giải đấu

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Al Nassr của Cristiano Ronaldo sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch trên mọi đấu trường mùa tới, sau khi chiêu mộ loạt tân binh đình đám.

Ronaldo sắp có thêm đồng đội đẳng cấp mới

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Al Nassr đã hoàn tất việc chiêu mộ Kingsley Coman từ Bayern Munich với mức phí khoảng 30 triệu euro. Ngôi sao chạy cánh người Pháp sẽ sát cánh cùng Ronaldo tại Riyadh, hưởng mức đãi ngộ khoảng 10 triệu euro mỗi mùa.

Coman trên đường tới Al Nassr, sát cánh cùng Ronaldo

Coman trên đường tới Al Nassr, sát cánh cùng Ronaldo

Coman từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bayern Munich suốt 8 năm khoác áo, nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng một đối một. Anh ra sân 339 trận cho “Hùm xám”, ghi được 72 bàn và có 71 kiến tạo. Tuy nhiên, vài mùa gần đây, vai trò của ngôi sao chạy cánh người Pháp suy giảm và anh trở thành một trong những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của HLV Vincent Kompany.

Đáng chú ý, Coman giành tới 21 danh hiệu cùng Bayern Munich. Kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng của anh được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị lớn cho Al Nassr, đặc biệt khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục mùa tới.

🔥Al Nassr như “hổ mọc thêm cánh”

Coman không phải là tân binh duy nhất của Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trước đó, đội bóng Saudi Arabia đã bổ sung hai ngôi sao đáng chú ý từ châu Âu. Trung vệ Inigo Martinez gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona, cùng với Joao Felix đến từ Chelsea với mức phí 30 triệu euro. Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, tổng chi phí cho Felix có thể tăng lên 50 triệu euro nếu các điều khoản thưởng theo thành tích được kích hoạt.

Al Nassr xây "dải ngân hà" đáng sợ, Ronaldo quyết vô địch mọi giải đấu - 2

Những thương vụ đình đám này cho thấy tham vọng lớn của Al Nassr trong việc xây dựng đội hình “dải ngân hà”, tiếp bước xu hướng tăng cường lực lượng mạnh mẽ mà nhiều CLB Saudi Arabia đã theo đuổi trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Coman là mẫu cầu thủ chạy cánh tốc độ, có thể chơi ở cả hai biên. Anh hứa hẹn sẽ bổ sung sức sáng tạo và sự đột biến cho hàng công Al Nassr. Dù từng gặp vấn đề chấn thương, kinh nghiệm và khả năng bứt tốc của ngôi sao chạy cánh người Pháp vẫn là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào.

Trong khi Martinez hứa hẹn giúp Al Nassr gia cố hàng thủ, thì Coman sẽ cùng với Felix và Sadio Mane đóng vai trò hỗ trợ Ronaldo trên hàng công. Không ngoa khi nói rằng Al Nassr là một trong những đội sở hữu hàng công đáng sợ nhất bóng đá châu Á mùa tới.

Đội hình dự kiến của Al Nassr mùa tới

Đội hình dự kiến của Al Nassr mùa tới

Ronaldo hẳn rất hài lòng với những bản hợp đồng đình đám mà Al Nassr mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hơn ai hết, siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất khao khát giành danh hiệu đầu tiên tại Trung Đông.

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở tuổi xế chiều sự nghiệp, CR7 lại phải trải qua 4 năm trắng tay liên tiếp. Kể từ khi giành Cúp Quốc gia Italia cùng Juventus năm 2021, Ronaldo vẫn chưa có thêm danh hiệu nào. Thực ra năm 2023, Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup nhưng đây chỉ là giải đấu giao hữu.

12/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
