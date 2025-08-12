Đội của Ronaldo hành xử lạ, cựu sao Man City nguy cơ lỡ World Cup 2026

⚽ Al Nassr mang tiếng vì Laporte

Al Nassr, đội bóng đang sở hữu Cristiano Ronaldo, hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua. Họ đã có được hai tân binh chất lượng là Joao Felix và Inigo Martinez. Tuy nhiên, phong cách làm việc của đại gia tới từ Saudi Arabia đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Laporte gia nhập Al Nassr năm 2023

Sau vụ "thất hứa" tai tiếng với David Hancko của Feyenoord, Al Nassr lại đang bị lên án về trường hợp của Aymeric Laporte. Trung vệ người Tây Ban Nha gia nhập đội bóng này từ năm 2023 sau khi hết hạn hợp đồng với Man City. Hiện tại, hợp đồng của đôi bên còn thời hạn 1 năm, nhưng Laporte muốn hồi hương để tìm kiếm cơ hội tham dự World Cup 2026.

Ban lãnh đạo Al Nassr cùng HLV Jorge Jesus cũng đồng ý với quan điểm rằng trung vệ người Tây Ban Nha không còn nằm trong kế hoạch của CLB. Laporte cũng đã tìm được bến đỗ mới là Athletic Bilbao, đội bóng thời thơ ấu. Tưởng như mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, nhưng bất ngờ lại xảy ra.

🔒 Al Nassr sẵn sàng "chơi chiêu" với Laporte

Vì lý do nào đó, Laporte vẫn "mắc kẹt" tại Al Nassr. Ba bên đều đã ngồi vào bàn đàm phán vài lần tại Bồ Đào Nha, nơi đại gia của Saudi Arabia tập huấn trước mùa giải. Bản thân Al Nassr cũng muốn giải quyết xong vấn đề này trước khi trở lại Trung Đông.

Thế nhưng, mọi chuyện lại xoay sang chiều hướng hoàn toàn khác. Theo nguồn tin của Marca, Laporte yêu cầu Al Nassr hủy hợp đồng để Bilbao không phải mất tiền trong thương vụ này. Thế nhưng, đại gia của Saudi Arabia không đồng ý.

Không tìm được tiếng nói chung, Al Nassr đang định "chơi chiêu" với trung vệ người Tây Ban Nha. Theo đó, đội bóng này quyết định giữ Laporte lại theo đúng hợp đồng ban đầu nhưng không sử dụng. Cầu thủ này vẫn sẽ nhận đủ 25 triệu euro tiền lương.

Để tránh hình phạt từ FIFA, họ vẫn sẽ đăng ký cựu sao Man City cho đấu trường Champions League 2 (có CLB Nam Định tham dự). Thế nhưng, nhiều khả năng Laporte sẽ không được thi đấu phút nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này gần như không có cửa dự World Cup 2026.