Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Đội của Ronaldo hành xử lạ, cựu sao Man City nguy cơ lỡ World Cup 2026

Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
Laporte, cựu cầu thủ của Man City, có nguy cơ lỡ World Cup 2026 vì vướng mắc hợp đồng với Al Nassr.

⚽ Al Nassr mang tiếng vì Laporte

Al Nassr, đội bóng đang sở hữu Cristiano Ronaldo, hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua. Họ đã có được hai tân binh chất lượng là Joao Felix và Inigo Martinez. Tuy nhiên, phong cách làm việc của đại gia tới từ Saudi Arabia đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Laporte gia nhập Al Nassr năm 2023

Laporte gia nhập Al Nassr năm 2023

Sau vụ "thất hứa" tai tiếng với David Hancko của Feyenoord, Al Nassr lại đang bị lên án về trường hợp của Aymeric Laporte. Trung vệ người Tây Ban Nha gia nhập đội bóng này từ năm 2023 sau khi hết hạn hợp đồng với Man City. Hiện tại, hợp đồng của đôi bên còn thời hạn 1 năm, nhưng Laporte muốn hồi hương để tìm kiếm cơ hội tham dự World Cup 2026.

Ban lãnh đạo Al Nassr cùng HLV Jorge Jesus cũng đồng ý với quan điểm rằng trung vệ người Tây Ban Nha không còn nằm trong kế hoạch của CLB. Laporte cũng đã tìm được bến đỗ mới là Athletic Bilbao, đội bóng thời thơ ấu. Tưởng như mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, nhưng bất ngờ lại xảy ra.

🔒 Al Nassr sẵn sàng "chơi chiêu" với Laporte

Vì lý do nào đó, Laporte vẫn "mắc kẹt" tại Al Nassr. Ba bên đều đã ngồi vào bàn đàm phán vài lần tại Bồ Đào Nha, nơi đại gia của Saudi Arabia tập huấn trước mùa giải. Bản thân Al Nassr cũng muốn giải quyết xong vấn đề này trước khi trở lại Trung Đông.

Thế nhưng, mọi chuyện lại xoay sang chiều hướng hoàn toàn khác. Theo nguồn tin của Marca, Laporte yêu cầu Al Nassr hủy hợp đồng để Bilbao không phải mất tiền trong thương vụ này. Thế nhưng, đại gia của Saudi Arabia không đồng ý.

Không tìm được tiếng nói chung, Al Nassr đang định "chơi chiêu" với trung vệ người Tây Ban Nha. Theo đó, đội bóng này quyết định giữ Laporte lại theo đúng hợp đồng ban đầu nhưng không sử dụng. Cầu thủ này vẫn sẽ nhận đủ 25 triệu euro tiền lương.

Để tránh hình phạt từ FIFA, họ vẫn sẽ đăng ký cựu sao Man City cho đấu trường Champions League 2 (có CLB Nam Định tham dự). Thế nhưng, nhiều khả năng Laporte sẽ không được thi đấu phút nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này gần như không có cửa dự World Cup 2026.

Al Nassr của Cristiano Ronaldo sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch trên mọi đấu trường mùa tới, sau khi chiêu mộ loạt tân binh đình đám.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 18:18 PM (GMT+7)
