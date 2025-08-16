Lịch thi đấu của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr mùa giải 2025/2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Lịch thi đấu của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr mùa giải 2025/2026

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá Cristiano Ronaldo

Cập nhật nhanh, chi tiết, chính xác lịch thi đấu của Ronaldo tại CLB Al Nassr mùa giải 2025/2026.

Lịch thi đấu của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr mùa giải 2025/2026

N/Giờ

Cặp đấu / kết quả

Giải

Lịch thi đấu bóng đá Al Nassr 2025/2026

19/08

19:00

Al Nassr

Al Ittihad

Saudi Super Cup

30/08

01:00

Al Taawon

Al Nassr

Saudi Pro League

15/09

01:00

Al Nassr

Al Kholood

Saudi Pro League

-

Al Nassr

Al Zawraa

AFC CL2

-

Al Nassr

Goa

AFC CL2

-

Al Nassr

Istiqlol Dushanbe

AFC CL2

-

Al Zawraa

Al Nassr

AFC CL2

-

Goa

Al Nassr

AFC CL2

-

Istiqlol Dushanbe

Al Nassr

AFC CL2

21/09

01:00

Al Nassr

Al Riyadh

Saudi Pro League

24/09

01:30

Jeddah

Al Nassr

King Cup

27/09

01:00

Al Ittihad

Al Nassr

Saudi Pro League

19/10

01:00

Al Nassr

Al Fateh

Saudi Pro League

26/10

01:00

Al Hazem

Al Nassr

Saudi Pro League

31/10

00:00

Al Nassr

Al Fayha

Saudi Pro League

07/11

00:00

Neom SC

Al Nassr

Saudi Pro League

22/11

00:00

Al Nassr

Al Khaleej

Saudi Pro League

20/12

00:00

Al Najma

Al Nassr

Saudi Pro League

26/12

00:00

Al Nassr

Al Okhdood

Saudi Pro League

30/12

00:00

Al Ettifaq

Al Nassr

Saudi Pro League

03/01

00:00

Al Ahli SC

Al Nassr

Saudi Pro League

09/01

00:00

Al Nassr

Al Qadisiya

Saudi Pro League

13/01

00:00

Al Hilal

Al Nassr

Saudi Pro League

17/01

00:00

Al Nassr

Al Shabab

Saudi Pro League

21/01

00:00

Damac

Al Nassr

Saudi Pro League

25/01

00:00

Al Nassr

Al Taawon

Saudi Pro League

29/01

00:00

Al Kholood

Al Nassr

Saudi Pro League

02/02

00:00

Al Riyadh

Al Nassr

Saudi Pro League

06/02

00:00

Al Nassr

Al Ittihad

Saudi Pro League

13/02

00:00

Al Fateh

Al Nassr

Saudi Pro League

20/02

00:00

Al Nassr

Al Hazem

Saudi Pro League

27/02

00:00

Al Fayha

Al Nassr

Saudi Pro League

06/03

00:00

Al Nassr

Neom SC

Saudi Pro League

13/03

00:00

Al Khaleej

Al Nassr

Saudi Pro League

04/04

00:00

Al Nassr

Al Najma

Saudi Pro League

10/04

00:00

Al Okhdood

Al Nassr

Saudi Pro League

24/04

00:00

Al Nassr

Al Ettifaq

Saudi Pro League

29/04

00:00

Al Nassr

Al Ahli SC

Saudi Pro League

03/05

00:00

Al Qadisiya

Al Nassr

Saudi Pro League

08/05

00:00

Al Nassr

Al Hilal

Saudi Pro League

14/05

00:00

Al Shabab

Al Nassr

Saudi Pro League

22/05

00:00

Al Nassr

Damac

Saudi Pro League

Nunez ghi bàn liên tiếp cho Al Hilal, "dằn mặt" Ronaldo ở giải Ả Rập
Nunez ghi bàn liên tiếp cho Al Hilal, "dằn mặt" Ronaldo ở giải Ả Rập

Nunez tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi sớm ghi bàn thắng thứ hai cho Al Hilal trong trận giao hữu mới đây. Hai pha lập công chỉ sau hai trận ra mắt...

-15/08/2025 22:53 PM (GMT+7)
