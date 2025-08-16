Lịch thi đấu của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr mùa giải 2025/2026
Cập nhật nhanh, chi tiết, chính xác lịch thi đấu của Ronaldo tại CLB Al Nassr mùa giải 2025/2026.
Lịch thi đấu của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr mùa giải 2025/2026
|
N/Giờ
|
Cặp đấu / kết quả
|
Giải
|
Lịch thi đấu bóng đá Al Nassr 2025/2026
|
19/08
19:00
|
Al Nassr
|
Al Ittihad
|
Saudi Super Cup
|
30/08
01:00
|
Al Taawon
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
15/09
01:00
|
Al Nassr
|
Al Kholood
|
Saudi Pro League
|
-
|
Al Nassr
|
Al Zawraa
|
AFC CL2
|
-
|
Al Nassr
|
Goa
|
AFC CL2
|
-
|
Al Nassr
|
Istiqlol Dushanbe
|
AFC CL2
|
-
|
Al Zawraa
|
Al Nassr
|
AFC CL2
|
-
|
Goa
|
Al Nassr
|
AFC CL2
|
-
|
Istiqlol Dushanbe
|
Al Nassr
|
AFC CL2
|
21/09
01:00
|
Al Nassr
|
Al Riyadh
|
Saudi Pro League
|
24/09
01:30
|
Jeddah
|
Al Nassr
|
King Cup
|
27/09
01:00
|
Al Ittihad
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
19/10
01:00
|
Al Nassr
|
Al Fateh
|
Saudi Pro League
|
26/10
01:00
|
Al Hazem
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
31/10
00:00
|
Al Nassr
|
Al Fayha
|
Saudi Pro League
|
07/11
00:00
|
Neom SC
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
22/11
00:00
|
Al Nassr
|
Al Khaleej
|
Saudi Pro League
|
20/12
00:00
|
Al Najma
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
26/12
00:00
|
Al Nassr
|
Al Okhdood
|
Saudi Pro League
|
30/12
00:00
|
Al Ettifaq
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
03/01
00:00
|
Al Ahli SC
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
09/01
00:00
|
Al Nassr
|
Al Qadisiya
|
Saudi Pro League
|
13/01
00:00
|
Al Hilal
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
17/01
00:00
|
Al Nassr
|
Al Shabab
|
Saudi Pro League
|
21/01
00:00
|
Damac
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
25/01
00:00
|
Al Nassr
|
Al Taawon
|
Saudi Pro League
|
29/01
00:00
|
Al Kholood
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
02/02
00:00
|
Al Riyadh
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
06/02
00:00
|
Al Nassr
|
Al Ittihad
|
Saudi Pro League
|
13/02
00:00
|
Al Fateh
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
20/02
00:00
|
Al Nassr
|
Al Hazem
|
Saudi Pro League
|
27/02
00:00
|
Al Fayha
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
06/03
00:00
|
Al Nassr
|
Neom SC
|
Saudi Pro League
|
13/03
00:00
|
Al Khaleej
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
04/04
00:00
|
Al Nassr
|
Al Najma
|
Saudi Pro League
|
10/04
00:00
|
Al Okhdood
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
24/04
00:00
|
Al Nassr
|
Al Ettifaq
|
Saudi Pro League
|
29/04
00:00
|
Al Nassr
|
Al Ahli SC
|
Saudi Pro League
|
03/05
00:00
|
Al Qadisiya
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
08/05
00:00
|
Al Nassr
|
Al Hilal
|
Saudi Pro League
|
14/05
00:00
|
Al Shabab
|
Al Nassr
|
Saudi Pro League
|
22/05
00:00
|
Al Nassr
|
Damac
|
Saudi Pro League
