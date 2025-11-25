Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 26/11 | Johan Cruyff Ajax 0 - 0 Benfica (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ajax vs Benfica Benfica Điểm Pasveer Gaaei Sutalo Baas Alders Regeer Taylor Edvardsen Gloukh Godts Dolberg Điểm Trubin Dahl Otamendi Silva Dedic Rios Barreiro Ausenes Sudakov Schjelderup Pavlidis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ajax Ajax Benfica Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Alders, Regeer, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Dolberg Trubin, Dahl, Otamendi, Silva, Dedic, Rios, Barreiro, Ausenes, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

Đại chiến của những kẻ khốn cùng

Ajax và Benfica đang giống hệt nhau trên bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 về mặt điểm số. Cả hai đều toàn thua 4 trận đấu đã qua. Ajax đang xếp cuối cùng do hiệu số bàn thắng/thua kém hơn (-13 và -6). Nếu không cải thiện trong nửa còn lại của giai đoạn vòng bảng, Ajax và Benfica chắc chắn sẽ kết thúc sớm hành trình tại cúp châu Âu mùa này.

Phong độ đáng lo của chủ nhà

Ajax đang có phong độ cực kỳ đáng báo động khi không thắng 4 lần ra sân gần nhất trong đó có 3 thất bại. Thành tích tệ hại này đang ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của Ajax tại giải quốc nội. Họ đã rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu tới 14 điểm chỉ sau 13 vòng đấu.

So với đối thủ, phong độ của Benfica ổn hơn một chút khi chỉ thua 1/5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, Jose Mourinho thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của các học trò. Tính riêng tại cúp C1, họ đang tịt ngòi 3 lần ra sân gần nhất.