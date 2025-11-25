Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26

(0h45, 26/11, lượt 5 vòng bảng) Đây là cơ hội cuối cùng để cả Ajax và Benfica mơ về tấm vé đi tiếp.

  

C1 - Champions League | 0h45, 26/11 | Johan Cruyff

Ajax
Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1) - 1
Benfica
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1) - 1
Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Alders, Regeer, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Dolberg
Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1) - 1
Trubin, Dahl, Otamendi, Silva, Dedic, Rios, Barreiro, Ausenes, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

Đại chiến của những kẻ khốn cùng

Ajax và Benfica đang giống hệt nhau trên bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 về mặt điểm số. Cả hai đều toàn thua 4 trận đấu đã qua. Ajax đang xếp cuối cùng do hiệu số bàn thắng/thua kém hơn (-13 và -6). Nếu không cải thiện trong nửa còn lại của giai đoạn vòng bảng, Ajax và Benfica chắc chắn sẽ kết thúc sớm hành trình tại cúp châu Âu mùa này.

Phong độ đáng lo của chủ nhà

Ajax đang có phong độ cực kỳ đáng báo động khi không thắng 4 lần ra sân gần nhất trong đó có 3 thất bại. Thành tích tệ hại này đang ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của Ajax tại giải quốc nội. Họ đã rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu tới 14 điểm chỉ sau 13 vòng đấu.

So với đối thủ, phong độ của Benfica ổn hơn một chút khi chỉ thua 1/5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, Jose Mourinho thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của các học trò. Tính riêng tại cúp C1, họ đang tịt ngòi 3 lần ra sân gần nhất.

25/11/2025 16:09 PM (GMT+7)
