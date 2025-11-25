Trực tiếp bóng đá Ajax - Benfica: Đội Mourinho tìm chiến thắng đầu tiên (Cúp C1)
(0h45, 26/11, lượt 5 vòng bảng) Đây là cơ hội cuối cùng để cả Ajax và Benfica mơ về tấm vé đi tiếp.
C1 - Champions League | 0h45, 26/11 | Johan Cruyff
Điểm
Pasveer
Gaaei
Sutalo
Baas
Alders
Regeer
Taylor
Edvardsen
Gloukh
Godts
Dolberg
Điểm
Trubin
Dahl
Otamendi
Silva
Dedic
Rios
Barreiro
Ausenes
Sudakov
Schjelderup
Pavlidis
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đại chiến của những kẻ khốn cùng
Ajax và Benfica đang giống hệt nhau trên bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 về mặt điểm số. Cả hai đều toàn thua 4 trận đấu đã qua. Ajax đang xếp cuối cùng do hiệu số bàn thắng/thua kém hơn (-13 và -6). Nếu không cải thiện trong nửa còn lại của giai đoạn vòng bảng, Ajax và Benfica chắc chắn sẽ kết thúc sớm hành trình tại cúp châu Âu mùa này.
Phong độ đáng lo của chủ nhà
Ajax đang có phong độ cực kỳ đáng báo động khi không thắng 4 lần ra sân gần nhất trong đó có 3 thất bại. Thành tích tệ hại này đang ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của Ajax tại giải quốc nội. Họ đã rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu tới 14 điểm chỉ sau 13 vòng đấu.
So với đối thủ, phong độ của Benfica ổn hơn một chút khi chỉ thua 1/5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, Jose Mourinho thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của các học trò. Tính riêng tại cúp C1, họ đang tịt ngòi 3 lần ra sân gần nhất.
Lượt 5 vòng bảng Champions League 2025/26 sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn và tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayern Munich.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/11/2025 16:09 PM (GMT+7)