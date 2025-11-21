Mbappe “gánh còng lưng” hàng công Real Madrid, Alonso lâm vào thế khó

📉 Báo động đỏ sau hai kết quả thất vọng

Kỳ nghỉ quốc tế đến như một khoảng lặng cần thiết để Real Madrid nhìn lại hai kết quả đáng lo ngại: thất bại 0-1 trước Liverpool tại Champions League và trận hòa 0-0 bế tắc trước Rayo Vallecano tại La Liga. Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, "Kền kền trắng" không thể ghi bàn trong hai trận liên tiếp, bất chấp việc sở hữu dàn sao tấn công đắt giá nhất hành tinh.

Một mình Mbappe "gánh" cả hàng công Real Madrid trên vai

👑 Mbappe cô đơn trên đỉnh cao

Thống kê chỉ ra sự phụ thuộc khủng khiếp vào Kylian Mbappe. Siêu sao người Pháp đã ghi tới 18 bàn sau 16 trận, chiếm gần 53% tổng số bàn thắng của toàn đội. Con số này vượt xa tỷ lệ đóng góp cao nhất của Vinícius Jr. (28%) hay chính Mbappe (25%) ở cùng kỳ mùa trước.

Real Madrid dưới thời Xabi Alonso thực tế đang tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn mùa trước, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lại giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân nằm ở sự sa sút đồng loạt của các vệ tinh xung quanh Mbappe.

Thống kê Real Madrid sau 16 trận: Mùa này và mùa trước Thông số (Chỉ số) 2024-25 2025-26 Bàn thắng (Goals) 32 34 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 33.3 37.9 Bàn thắng không phạt đền 26 27 Bàn thắng kỳ vọng không phạt đền 28.6 30.8 Tổng số cú sút 270 321 Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 11.9% 10.6% Chạm bóng trong vòng cấm đối phương 551 623

🛑 Vinicius: Căng thẳng với Alonso và 6 trận tịt ngòi

Vinicius, chân sút tốt thứ hai của đội (5 bàn), đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo. Vấn đề lớn nhất của anh không chỉ là phong độ, mà là mối quan hệ căng thẳng với HLV Alonso.

Anh cảm thấy bị đối xử bất công khi chỉ đá trọn vẹn 5/16 trận. Sự cố phản ứng giận dữ khi bị thay ra trong trận El Clasico ("Tôi sẽ rời đội bóng") và lời xin lỗi "quên" nhắc tên HLV đã phơi bày rạn nứt sâu sắc. Hợp đồng gia hạn bị đình trệ, tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Vinicius tức giận khi bị thay ra trong trận El Clasico

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: Loay hoay tìm vị trí sau phẫu thuật

Bellingham cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ hủy diệt (23 bàn) của mùa giải ra mắt. Sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 7, anh vẫn chưa thực sự bắt nhịp. Dù đã có 3 bàn thắng trong tháng 10, nhưng anh lại "mất hút" trong các trận cầu lớn gần đây.

Vấn đề chiến thuật: Alonso muốn anh đá thấp hơn như một tiền vệ thực thụ, trong khi Bellingham thích được chơi dâng cao như thời Ancelotti. Sự không nhất quán này cũng khiến anh mất suất đá chính ở tuyển Anh trong các đợt tập trung trước đó.

Thống kê của Bellingham

⚠️ Những nốt trầm khác: Rodrygo, Diaz và các sao trẻ

Rodrygo: Trường hợp đáng báo động nhất. Anh đã không ghi bàn trong một trận đấu chính thức nào kể từ tháng 3/2025 (13 trận mùa này tịt ngòi). Dù tạo ra nhiều cơ hội (7.24 shot-creating actions/90 phút), nhưng sự thiếu hiệu quả trước khung thành và việc bị đẩy sang cánh phải sở đoản đang khiến anh chán nản.

Brahim Diaz & Franco Mastantuono: Cả hai đều chưa để lại dấu ấn đậm nét. "Tân binh" 63 triệu euro Mastantuono mới chỉ có 1 bàn sau 12 trận và đang dính chấn thương háng.

Endrick: "Thần đồng" 19 tuổi gần như bị lãng quên với vỏn vẹn 11 phút thi đấu dưới thời Alonso. Việc anh chuẩn bị sang Lyon theo dạng cho mượn vào tháng giêng là minh chứng cho sự bất đồng quan điểm giữa CLB và HLV về cách sử dụng tài năng trẻ này.

Brahim Diaz chưa để lại dấu ấn nào đậm nét

🧩 Bài toán cho Alonso

Xabi Alonso đang sở hữu một "cỗ máy ghi bàn" mang tên Mbappe, nhưng để chinh phục các danh hiệu lớn, ông không thể chỉ dựa vào một người. Việc kích hoạt lại bản năng sát thủ của Vinícius, tìm ra vị trí tối ưu cho Bellingham và giải quyết cơn hạn hán bàn thắng của các vệ tinh khác là nhiệm vụ sống còn mà ông phải giải quyết ngay lập tức.

Tân binh Mastantuono dù rất khát khao thể hiện và đóng góp cho Real nhưng vẫn chưa đóng góp được nhiều.