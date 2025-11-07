Đua vua phá lưới Cúp C1: Osimhen bất ngờ dẫn đầu, qua mặt Haaland & Kane

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Osimhen. Tiền đạo này có cú hat-trick đỉnh cao vào lưới Ajax để giúp Galatasaray giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Nhờ vậy, Osimhen tích lũy được 6 bàn thắng ở Cúp C1 mùa giải 2025/26. Anh vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới khi hơn nhiều ứng viên nặng ký khác như Haaland, Kane hay Mbappe. Những cầu thủ hàng đầu này hiện đều có 5 bàn thắng.

Osimhen thi đấu thăng hoa ở Cúp C1

Haaland ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Dortmund. Trong khi đó, Mbappe tịt ngòi và cùng Real Madrid thua 0-1 Liverpool. Còn Bayern Munich xuất sắc thắng PSG 2-1 nhưng Kane không thể lên tiếng.

Với Osimhen, anh chỉ cần 3 trận để có được 6 bàn thắng ở Cúp C1. Cầu thủ này vắng mặt trong ngày Galatasaray để thua 1-5 trước Frankfurt. Đến 3 trận đấu tiếp theo, anh thi đấu và ghi bàn ở cả 3 trận. Galatasaray cũng đổi vận từ đó khi thắng cả 3 trận, từ đấy vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Cúp C1.

Còn nhớ vào mùa giải 2024/25, Guirassy và Raphinha cùng nhau giành danh hiệu Vua phá lưới Cúp C1 khi đều ghi được 13 bàn. Nếu Osimhen đủ sức duy trì phong độ cao cho hết giai đoạn vòng bảng và Galatasaray có thể tiến sâu, tiền đạo người Nigeria hoàn toàn có cơ hội vượt qua thành tích của Guirassy và Raphinha.

Trong khi đó, kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 1 mùa giải Cúp C1 thuộc về Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 17 bàn ở mùa 2013/14 trong màu áo Real Madrid.