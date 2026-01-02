Arne Slot khó lòng trụ sang mùa sau, Liverpool chật vật với các đội mới lên hạng

Khó có tính ổn định

Liverpool nhiều khả năng sẽ phải đua top 4 kéo dài với các đội khác trong mùa giải này. Có cảm giác rằng không đội nào trong những Liverpool, Chelsea và MU có thể duy trì mạch trận ổn định để không phải lo lắng về vé dự Cúp C1 mùa sau.

Liverpool không thể xuyên phá được hàng thủ của Leeds

Hãy xem những trận gặp các đội xếp ở nửa dưới BXH: Chelsea 2 lần bị cầm hòa bởi Bournemouth trong chưa đầy 1 tháng, MU mất điểm trước West Ham, Wolves và thiếu chút nữa đã thua Bournemouth. Liverpool thì suýt bị Wolves cầm hòa, và đến nay mới giành 6/12 điểm tối đa trước các đội mới lên hạng.

Mặc dù tính cạnh tranh của Premier League ngày càng cao do các đội “yếu” cũng nhiều tiền mua cầu thủ giỏi lẫn tuyển HLV chuyên môn cao, việc các đội “Big 4” đá chệch choạc trước những đội đáng lẽ phải thắng khiến họ không thể vững chân trong nhóm dự Champions League. Và việc Liverpool chơi thất thường khiến “The Reds” cũng không thoát khỏi vòng xoáy này.

Bí lối mùa thứ 2

Điều đó khiến vị thế của HLV Arne Slot cuối mùa sẽ rất lung lay. Slot đúng là đã vô địch Premier League, nhưng là với đội hình xây nên từ thời Jurgen Klopp, và Slot sau 1 mùa thành công đã bắt đầu bị bắt bài. Dấu hiệu của một HLV trưởng cao tay là ở cách điều chỉnh khi đối thủ nghiên cứu được lối chơi của mình, mà ở khâu này Slot đang rất kém.

Leeds phòng thủ rất đông và Liverpool tạo áp lực không đủ trong 20 phút cuối

Liverpool của mùa trước biết cách khoan những hàng thủ lùi sâu của đối phương, biết tận dụng tình huống cố định và biết triển khai trực diện từ trung lộ. Mùa này, đối thủ cô đặc đội hình ở giữa và ép Liverpool phải tạt vào, và Slot có rất ít lựa chọn cho các pha không chiến ở phía trong. Ryan Gravenberch kéo bóng mùa trước hay bao nhiêu thì mùa này bị vây bắt kỹ càng hơn.

Và riêng khâu đá phạt thì quá tệ, Liverpool đang có hiệu số âm về bàn thắng/bàn thua từ các quả đá phạt. Leeds khi đá với Liverpool đã dùng nhiều quả ném biên để uy hiếp khung thành của Alisson, còn Wolves trước đó đã ghi được bàn từ phạt góc. Liverpool phải gần đây mới cách chức HLV phụ trách bóng chết sau hơn 3 tháng không được việc.

Những năm trước đây Klopp tỏ ra rất mát tay trong việc chọn các trợ lý giúp mình, có lúc Liverpool tiến bộ chỉ riêng từ các quả ném biên nhờ đưa về chuyên gia từ Ajax. Slot có vẻ đã kém đi rất nhiều về mặt sắp xếp đấu pháp từ lúc John Heitinga trở về Ajax làm HLV trưởng.

Thay người giật lùi

Mặc dù vậy, trợ lý vẫn chỉ là người tham vấn, còn Slot mới là người hoạch định đấu pháp tổng thể lẫn đưa ra quyết định trên sân tùy theo diễn biến. Mà ở khâu này Slot cũng làm chẳng tốt, mà cách ông thay người trước Leeds là ví dụ.

Curtis Jones là cầu thủ lên bóng tốt nhất của Liverpool trong trận này và cả thời gian gần đây

- Gần đây Wirtz và Kerkez đá rất ăn ý với nhau? Slot thay Wirtz ra để Gakpo vào, nhưng cũng thay luôn Kerkez vào (Gakpo không chồng biên cho Kerkez là một điều fan Liverpool nhận thấy rõ rệt từ đầu mùa).

- Curtis Jones đang kéo bóng lên rất tốt từ đầu trận, kể cả khi bị 2-3 cầu thủ Leeds vây bắt? Slot thay bằng Mac Allister, người đã tụt phong độ từ đầu mùa.

- Frimpong đang là cầu thủ qua người thường xuyên nhất? Slot rút Bradley ra để Chiesa vào, đẩy Frimpong xuống hậu vệ phải, và lát sau thay hẳn Frimpong ra, đưa Ngumoha vào và đẩy Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải.

Nói đến Ngumoha, cầu thủ tuổi teen này với Ekitike là 2 người bên phía Liverpool dám xử lý táo bạo nhằm tìm ra đột biến trong khoảng 15 phút cuối. Các cầu thủ Liverpool khác đều như đã bị “robot hóa” và những ý đồ xử lý của họ đều quá dễ đoán, khác hẳn so với những cơ hội ghi bàn khá tốt mà Liverpool tạo ra ở hiệp 1 và giai đoạn giữa hiệp 2.

Càng sợ thua, càng nhanh mất ghế

Chỉ riêng cách xếp đội hình rồi thay người của Slot đã đủ cho thấy sự bế tắc của Liverpool đến từ đâu, khi HLV trưởng của họ không hiểu được khả năng kết nối giữa các cầu thủ của mình. Nhưng càng đáng nói hơn là dường như sự chậm rãi, chuyền về nhiều và ít dám xử lý mạo hiểm của Liverpool đến từ việc Slot hy sinh tấn công để bảo đảm an toàn cho hàng phòng ngự.

Slot đang chấp nhận thứ bóng đá tẻ nhạt để đổi lại là Liverpool không thua

Có lẽ chuỗi trận bết bát gần cuối năm đã khiến Slot sợ thua? Liverpool đúng là đang không thua liền 7 vòng, nhưng họ cũng không thắng được trận nào quá cách biệt 2 bàn. Phong cách bóng đá của Slot cho Liverpool bây giờ đang là “tránh bị sa thải”, và đá kiểu đó thì chỉ chắc top 4 nếu các đối thủ cũng thất thường.

Arne Slot có lẽ sẽ không trụ được ở Anfield sau mùa giải này. Ông không phải một HLV tồi, nhưng tư duy chiến thuật của ông có hạn chế, và ông cũng không chọn trợ lý tốt để khắc phục những điểm yếu của mình.