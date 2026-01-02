Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số vòng 20 Ngoại hạng Anh: Arsenal nhờ Chelsea hạ Man City, MU mơ vượt Liverpool

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Manchester United

Arsenal rất mong chờ Chelsea có thể mang tới khác biệt lớn khi đối đầu Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

   

Arsenal chờ "nước đục thả câu"

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 đã xuất hiện bước ngoặt lớn. Đội đầu bảng Arsenal đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-1 tại vòng 19, trong khi Man City bị Sunderland cầm hòa 0-0. Điều đó khiến khoảng cách giữa đôi bên bị nới rộng lên thành 4 điểm. 

Cuộc đua vô địch đang diễn ra có lợi với Arsenal. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn với "Pháo thủ" bởi ở vòng 20 Ngoại hạng Anh sắp tới, Man City phải đối đầu Chelsea (0h30, 5/1). 

Man City gặp tiếp tục gặp khó ở vòng 20 Ngoại hạng Anh

Man City gặp tiếp tục gặp khó ở vòng 20 Ngoại hạng Anh

Chelsea có thể đang trong giai đoạn hỗn loạn, khi họ đã không thắng trong 3 trận liên tiếp, ngoài ra đội bóng này còn mới chia tay HLV Maresca. Nhưng "The Blues" lại luôn thi đấu với tinh thần bất khuất trong những lần đối đầu những ông lớn nên Man City phải thực sự dè chừng. 

Về phần Man City, họ phải tận dụng triệt để lợi thế được chơi trên sân nhà để tìm cách khuất phục Chelsea. Bằng không, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sẽ càng trở nên xa vời với đoàn quân HLV Pep Guardiola. 

Man City phải nhớ rằng Arsenal đang ở giai đoạn phong độ duy trì cao. Họ đã vượt qua giai đoạn Giáng sinh và năm mới mà không bị rơi điểm số nào. Điều đó tiếp thêm sự tự tin để "Pháo thủ" mơ về 3 điểm khi đối đầu Bournemouth (0h30, 4/1).

Bournemouth đã đánh rơi vị thế "ngựa ô" Ngoại hạng Anh. Họ trải qua 10 trận liên tiếp không hề biết đến chiến thắng, khi hàng thủ của đội bóng này thủng lưới tới 26 lần. 

Đây là cơ hội tốt để hàng công của Arsenal phô diễn sức mạnh. Nên nhớ rằng "Pháo thủ" đã ghi tới 37 bàn sau 19 trận Ngoại hạng Anh, con số chỉ thua kém Man City (43 bàn). 

MU có cửa vượt Liverpool

MU thi đấu bất ổn trong thời gian qua. Họ chỉ thắng 1 trận trong 4 vòng đấu gần đây. Nhưng thứ hạng của "Quỷ đỏ" lại không quá tệ, khi đội bóng này hiện xếp thứ 6, kém vị trí thứ 4 của Liverpool chỉ 3 điểm. Chưa hết, hiệu số bàn thắng - bàn thua của Liverpool cũng chỉ ngang với MU (+4). 

Điều này đồng nghĩa MU có thể cải thiện thứ hạng của họ ngay ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Amorim trước mắt cần đánh bại Leeds United (19h30, 4/1), đội gần đây cầm hòa Liverpool với tỷ số 0-0. 

Leeds bất bại trong 6 trận đã qua, thành tích không hề tồi với đội bóng đang vất vả tìm kiếm vé trụ hạng. Do vậy, Leeds chờ đợi cơ hội gây bất ngờ trước MU. 

MU quyết tâm đánh bại Leeds United&nbsp;

MU quyết tâm đánh bại Leeds United 

MU phải chơi trên sân của Leeds. Nhưng "Quỷ đỏ" có vẻ không ngại chuyện thi đấu trên sân khách ở mùa giải 2025/26. Cụ thể, 5 trận gần nhất phải rời xa Old Trafford, đoàn quân HLV Amorim giành đến 8 điểm. 

Nhìn sang Liverpool, họ sắp hành quân tới sân của Fulham (22h, 4/1). Trong chuyến làm khách đến Craven Cottage gần nhất, "Lữ đoàn đỏ" đã thất thủ với tỷ số 2-3. Xét tổng thể trong 4 lần gần nhất gặp Liverpool, Fulham cho thấy sự khó chịu khi thắng 1 trận, hòa 2 trận và chỉ 1 lần nhận thất bại. 

MU sẽ trông đợi Fulham gây bất ngờ trước Liverpool. Trong trường hợp đoàn quân HLV Slot mất điểm, còn MU giành chiến thắng trước Bournemouth, đội chủ sân Old Trafford sẽ qua mặt đại kình địch trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Dự đoán tỷ số vòng 20 Ngoại hạng Anh

Ngày 3/1

19h30: Aston Villa 1-0 Nottingham Forest

22h: Brighton 2-0 Burnley

22h: Wolves 1-1 West Ham

Ngày 4/1

0h30: Bournemouth 0-2 Arsenal

19h30: Leeds United 1-2 MU

22h: Fulham 1-1 Liverpool

22h: Tottenham 1-2 Sunderland 

22h: Everton 1-0 Brentford

22h: Newcastle 1-1 Crystal Palace

Ngày 5/1

0h30: Man City 1-1 Chelsea

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
U23 Việt Nam
U23 Jordan
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt

Liverpool đã có cơ hội bằng vàng để bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua top 4. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Arne Slot lại phung phí đáng tiếc.

02/01/2026 10:39 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
