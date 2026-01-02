Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Manchester City

Liverpool đã có cơ hội bằng vàng để bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua top 4. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Arne Slot lại phung phí đáng tiếc.

   

Liverpool bỏ lỡ cơ hội vàng

Chuỗi bốn trận toàn thắng của Liverpool đã bị chặn đứng khi họ bị Leeds United cầm hòa 0-0 trong khuôn khổ vòng 19 Premier League.

Leeds không hề tỏ ra lép vế tại Anfield khi chủ động chơi sòng phẳng với Liverpool, dù không tạo ra quá nhiều sóng gió về phía khung thành của Alisson Becker. Điều này cũng không quá bất ngờ trong bối cảnh chân sút số một Dominic Calvert-Lewin phải ngồi dự bị.

Liverpool (áo đỏ) không thể hạ Leeds

Liverpool (áo đỏ) không thể hạ Leeds

Đội khách cầm bóng và triển khai tự tin, nhưng chính Liverpool mới suýt mở tỷ số trái với diễn biến trận đấu, khi thủ môn Lucas Perri của Leeds để tuột cú dứt điểm của Hugo Ekitiké, và Florian Wirtz đã ở rất gần bàn thắng. Tình huống đó như lời cảnh báo, mở ra quãng thời gian Liverpool gia tăng sức ép trong phần còn lại của hiệp một.

Hệ thống phòng ngự năm người của Leeds tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, song việc lùi quá sâu khiến họ gần như không thể tổ chức phản công, qua đó tạo điều kiện để thầy trò Arne Slot liên tục dâng cao đội hình.

Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát bóng. Trận đấu thiếu đi sự liền mạch khi cơ hội trở nên hiếm hoi cho cả hai phía. Một pha đánh đầu dũng mãnh của Virgil van Dijk đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc, trước khi Ekitike và Cody Gakpo không thể gây khó khăn cho Perri ở những phút cuối.

Leeds duy trì được sự chắc chắn dù lối chơi có phần rời rạc. Khi Calvert-Lewin đưa được bóng vào lưới, cả Anfield như chết lặng, nhưng đội chủ nhà lập tức thoát thua nhờ lá cờ báo việt vị.

Liverpool không tận dụng được sự thoát hiểm đó để tạo khác biệt, và chấp nhận trận hòa. Về phía Leeds, họ vẫn mới chỉ có một chiến thắng trên sân khách trước Wolves mùa này, nhưng đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số sáu trận trên mọi đấu trường.

Man City cũng bất lực

Manchester City đã bị chặn đứng chuỗi sáu trận toàn thắng tại Premier League khi bị Sunderland cầm hòa 0-0, trong bối cảnh đội chủ sân Ánh Sáng vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa 2025/26 (thắng 5, hòa 5). Kết quả này giúp Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng, nới rộng cách biệt lên bốn điểm.

Man City (áo xanh) không thắng được Sunderland

Man City (áo xanh) không thắng được Sunderland

Trận này, may mắn không song hành với Man City. Bernardo Silva chọc thủng lưới đội chủ nhà từ rất sớm. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha việt vị với khoảng cách sít sao.

Đáng ngạc nhiên, bàn thắng hụt của Silva lại là lần duy nhất Man City xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Sunderland. Tỷ số hòa khiến "Man xanh" chậm lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tạiNóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt - 3​​​​​​​Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt - 4

8

