Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City - Liverpool sa lầy, Arsenal gia tăng cách biệt

Liverpool bỏ lỡ cơ hội vàng

Chuỗi bốn trận toàn thắng của Liverpool đã bị chặn đứng khi họ bị Leeds United cầm hòa 0-0 trong khuôn khổ vòng 19 Premier League.

Leeds không hề tỏ ra lép vế tại Anfield khi chủ động chơi sòng phẳng với Liverpool, dù không tạo ra quá nhiều sóng gió về phía khung thành của Alisson Becker. Điều này cũng không quá bất ngờ trong bối cảnh chân sút số một Dominic Calvert-Lewin phải ngồi dự bị.

Liverpool (áo đỏ) không thể hạ Leeds

Đội khách cầm bóng và triển khai tự tin, nhưng chính Liverpool mới suýt mở tỷ số trái với diễn biến trận đấu, khi thủ môn Lucas Perri của Leeds để tuột cú dứt điểm của Hugo Ekitiké, và Florian Wirtz đã ở rất gần bàn thắng. Tình huống đó như lời cảnh báo, mở ra quãng thời gian Liverpool gia tăng sức ép trong phần còn lại của hiệp một.

Hệ thống phòng ngự năm người của Leeds tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, song việc lùi quá sâu khiến họ gần như không thể tổ chức phản công, qua đó tạo điều kiện để thầy trò Arne Slot liên tục dâng cao đội hình.

Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát bóng. Trận đấu thiếu đi sự liền mạch khi cơ hội trở nên hiếm hoi cho cả hai phía. Một pha đánh đầu dũng mãnh của Virgil van Dijk đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc, trước khi Ekitike và Cody Gakpo không thể gây khó khăn cho Perri ở những phút cuối.

Leeds duy trì được sự chắc chắn dù lối chơi có phần rời rạc. Khi Calvert-Lewin đưa được bóng vào lưới, cả Anfield như chết lặng, nhưng đội chủ nhà lập tức thoát thua nhờ lá cờ báo việt vị.

Liverpool không tận dụng được sự thoát hiểm đó để tạo khác biệt, và chấp nhận trận hòa. Về phía Leeds, họ vẫn mới chỉ có một chiến thắng trên sân khách trước Wolves mùa này, nhưng đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số sáu trận trên mọi đấu trường.

Man City cũng bất lực

Manchester City đã bị chặn đứng chuỗi sáu trận toàn thắng tại Premier League khi bị Sunderland cầm hòa 0-0, trong bối cảnh đội chủ sân Ánh Sáng vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa 2025/26 (thắng 5, hòa 5). Kết quả này giúp Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng, nới rộng cách biệt lên bốn điểm.

Man City (áo xanh) không thắng được Sunderland

Trận này, may mắn không song hành với Man City. Bernardo Silva chọc thủng lưới đội chủ nhà từ rất sớm. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha việt vị với khoảng cách sít sao.

Đáng ngạc nhiên, bàn thắng hụt của Silva lại là lần duy nhất Man City xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Sunderland. Tỷ số hòa khiến "Man xanh" chậm lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại ​​​​​​​