Cộng đồng mạng Malaysia “dậy sóng” sau khi FIFA phạt vụ nhập tịch

"Scandal xấu hổ nhất bóng đá Đông Nam Á"

FIFA công bố Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm luật nhập tịch cầu thủ khi sử dụng những cầu thủ này trong trận đấu chính thức, mặc dù hồ sơ của họ được làm giả để nhận sự hợp thức hóa. 7 cầu thủ nhập tịch bị liên đới đều đã thi đấu khi Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA xác định có hồ sơ nhập tịch giả mạo

7 cầu thủ đó đều đã bị FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng, họ lẫn FAM đều bị phạt tiền. Mặc dù vụ này vẫn sẽ còn tiếp tục dây dưa do quá trình kháng cáo từ phía FAM, nhưng án phạt đã tạo ra làn sóng hả hê từ fan các nước Đông Nam Á. Các fan Indonesia thậm chí thi nhau chúc mừng ĐT Việt Nam đã thắng 3-0 (mặc dù điều này vẫn chưa xảy ra, có thể phải sang năm sau AFC mới xử thua Malaysia).

Vậy còn các fan Malaysia? Mặc dù án phạt của FIFA được công bố vào lúc gần nửa đêm theo giờ địa phương, nhưng các fan bóng đá nước này đều “nín thở” chờ thông báo. Và khi biết được quyết định được đưa ra, nhiều người trong số họ đã… chúc mừng ĐT Việt Nam.

Fan Malaysia đòi xử luôn ở cấp CLB trong nước

Có vẻ như ngay từ trước khi FIFA phạt, các CĐV Malaysia đã bực bội với cách làm việc của FAM. Đáng nói là trong số những cầu thủ bị phạt, 3 người đang thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) và đội bóng này từ lâu được xem là “con cưng” của FAM, hưởng lợi rất nhiều cả từ các quyết định của trọng tài cho tới các vấn đề ngoài sân cỏ khác.

Trên Facebook, các fan Malaysia kêu gọi AFC (LĐBĐ châu Á) đuổi Johor Darul Ta'zim (JDT) khỏi Cúp C1 châu Á vì dùng 3 cầu thủ nhập tịch trái phép (dòng dưới là một fan cười nhạo rằng JDT dùng cả 3 cầu thủ mà vẫn thua Buriram)

Không ít fan do đó viết trên fanpage của ĐT Malaysia những câu như “Xử luôn cả bọn JDT đi” hay “3 tuyển thủ trong số bị phạt là của Johor, mà LĐBĐ của chúng ta như người mù khi Johor làm gì đó khuất tất”. Họ cho rằng tư cách dự giải của JDT ở trong nước phải được xem lại vì giải đấu có quy định về hạn chế ngoại binh, thậm chí yêu cầu xử thua JDT 0-3 trước Selangor ở trận Siêu cúp Malaysia vì đã dùng 3 cầu thủ nhập tịch giả mạo (JDT thắng 3-0).

Có nhiều fan nhắc lại câu nói “Tôi muốn giết bóng đá Malaysia” hồi năm 2022 của Tunku Ismail Idris, ông chủ của JDT và cũng là Thái tử của Hồi quốc Johor, để nhạo báng LĐBĐ Malaysia và JDT. Câu này khi đó được cho là có ý bày tỏ sự bực dọc về những sự thất vọng bóng đá Malaysia mang lại, nhưng các fan cho rằng ngài Thái tử là kẻ đạo đức giả khi dùng uy thế của mình để JDT hưởng lợi, và ông này cũng hậu thuẫn tài chính để FAM nhập tịch các cầu thủ bị phạt.

Dự đoán về cuộc đùn đẩy trách nhiệm

Một bộ phận fan bóng đá Malaysia bày tỏ rằng họ đã nghi ngay từ đầu về tính hợp pháp của 7 cầu thủ trên. Một fan đến từ Shah Alam gọi đây là “scandal xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá ASEAN, khi mà các lãnh đạo của FAM quá ham thành tích nên dùng đến những sự dối trá. Chúc mừng ĐT Việt Nam đã thắng 3-0, chúng ta sai thì phải chịu”.

Một CĐV đến từ Kuching thì dự đoán: “Tôi cược rằng sau đây bọn họ sẽ bắt đầu đổ lỗi cho nhau để khỏi chịu trách nhiệm”. Bình luận vừa đề cập (trên Facebook) được đi kèm bằng một bức ảnh trả lời từ một fan khác, đây là câu chuyện Instagram đăng lên từ tài khoản của Thái tử bang Johor cách đây nhiều tháng.

Bức ảnh chụp từ tài khoản Instagram của Thái tử bang Johor, trong đó ghi rõ mục 3 rằng "sẽ có một cuộc gặp với đại diện của FIFA để tìm dữ liệu về các cầu thủ kiều bào"

Trong ảnh ghi rõ (ở mục 3) rằng Thái tử sẽ gặp quan chức của FIFA để tìm thông tin về các cầu thủ FAM định nhập tịch. Bức ảnh này đi kèm một câu đầy mỉa mai: “Để xem ông ta chối bỏ trách nhiệm kiểu gì?”.