Nóng nhất thể thao sáng 7/10: Thua sốc ở Thượng Hải, Zverev đối diện mùa giải thảm họa

Thua sốc ở Thượng Hải Masters, Zverev đối diện mùa giải tệ nhất sau 6 năm

Ở vòng 3 Thượng Hải Masters, Alexander Zverev nhận thất bại bất ngờ trước tay vợt hạng 54 thế giới Arthur Rinderknech với tỷ số 6-4, 3-6, 2-6. Theo thống kê, thất bại này khiến Zverev cán mốc 21 trận thua sau 69 trận ở mùa giải 2025, chiếm 30,43% tổng số trận.

Zverev chia tay Thượng Hải Masters từ vòng 3

Kể từ năm 2020, Zverev hầu như luôn có tỷ lệ thua dưới 30%, ngoại trừ mùa giải 2023 (32,93%). Tuy nhiên từ giờ đến hết năm 2025, anh còn tham dự Vienna Open, Paris Masters, ATP Finals và nếu tiếp tục gây thất vọng, tay vợt số 3 thế giới có thể kết thúc năm với tỷ lệ thua vượt mức 32,93%. Lần gần nhất, Zverev vượt mốc này đã từ năm 2019, thời điểm anh thua 36,23% tổng số trận đã đấu.

Raducanu đối diện áp lực khủng khiếp sau vinh quang US Open

Trả lời phỏng vấn Tennis365, tay vợt nữ từng xếp hạng 4 WTA, Bianca Andreescu cho rằng Emma Raducanu phải đối diện với áp lực lớn hơn cô rất nhiều sau vinh quang ở giai đoạn đầu sự nghiệp: “Đến từ vương quốc Anh, Raducanu chắc hẳn phải đối diện thách thức lớn hơn tôi. Danh tiếng, sức ép từ nhà tài trợ,.... thực sự có quá nhiều áp lực".

Andreescu từng gây tiếng vang khi vô địch US Open 2019, thời điểm cô 19 tuổi, nhưng đang vật lộn ở vị trí 185 WTA. Tương tự đàn chị, Raducanu cũng giành chức vô địch US Open ở tuổi 19 (năm 2021) nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì đỉnh cao và hiện xếp thứ 30 thế giới.

McGregor từng "gục ngã" vì danh vọng

Trong cuộc họp báo mới đây của Bare Knuckle Fighting Championship, Conor McGregor thừa nhận anh từng "gục ngã" ở đỉnh cao sự nghiệp, thay vì tận hưởng niềm vui của một võ sĩ:

Nếu đơn thuần là võ sĩ, chẳng ai quan tâm đến bạn, nhờ vậy ban được sống ẩn mình, xuất hiện công khai và thoải mái làm những gì mình thích, không bị áp lực từ thế giới bên ngoài. Sau đó, bạn nổi lên và phải song hành với yếu tố quảng bá. Điều đó sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Tôi đã thực sự gục ngã khi đạt được thành công vang dội và trở thành siêu sao".

Mercedes chưa vội đàm phán hợp đồng mới với Rusell

Trên RacingNews365, lãnh đội Mercedes, Toto Wolff tiết lộ đội đua này chưa vội đàm phán hợp đồng mới với George Russell, bất chấp giao kèo hiện tại giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2025. Trong năm thứ 4 khoác áo Mercedes, Russell thể hiện phong độ xuất sắc với 2 lần thắng chặng, 8 lần vào top 3, xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Tay đua 27 tuổi cũng vừa về nhất ở Singapore GP.

"Những điều tốt đẹp cần có thời gian; điều quan trọng là chi tiết chứ không phải những chủ đề lớn như hợp đồng", Toto Wolff cho hay.