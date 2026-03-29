Trận cầu "độc nhất" World Cup Đông Đức - Tây Đức: 90 phút bùng nổ, giao thoa của lịch sử

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

Cuộc chạm trán chưa từng có trong lịch sử

Ngày 22/6/1974, tại sân Volksparkstadion (Hamburg), hơn 60.000 khán giả đã chứng kiến cuộc đối đầu đầu tiên – và cũng là duy nhất – giữa hai đội tuyển quốc gia Đông Đức và Tây Đức ở một kỳ World Cup.

Trước trận đấu, cả hai đội đều đã giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu tranh chấp ngôi đầu bảng khiến trận đấu trở nên đặc biệt căng thẳng. Tây Đức chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng, còn Đông Đức buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Trước đó, Tây Đức - với vị thế đương kim vô địch châu Âu và từng đăng quang World Cup 1954 - được đánh giá vượt trội, còn Đông Đức lần đầu dự World Cup nên bị xem là “cửa dưới”.

Thế trận giằng co và khoảnh khắc định đoạt

Trận đấu diễn ra chặt chẽ ngay từ đầu, khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn. Cơ hội rõ rệt không nhiều, dù tinh thần thi đấu của các cầu thủ luôn ở mức cao.

Phút 40, tiền đạo Gerd Muller bên phía Tây Đức có cơ hội đáng chú ý khi xoay người ra chân trong vòng cấm đưa bóng tìm đến cột dọc. Trước đó, phía Đông Đức cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau khoảnh khắc Hans-Jurgen Kreische dứt điểm cận thành vọt xà.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bước ngoặt đến ở phút 78. Từ pha phản công nhanh, thủ môn Jurgen Croy phát bóng, tạo điều kiện để Erich Hamann bứt tốc bên cánh phải trước khi chuyền bóng chính xác vào vòng cấm. Jurgen Sparwasser khống chế gọn gàng rồi dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ cho Đông Đức.

Những phát biểu đáng nhớ sau trận đấu

Chiến thắng lịch sử này để lại nhiều phát biểu ấn tượng từ các nhân vật trong cuộc. Jurgen Sparwasser, tác giả bàn thắng duy nhất tuyên bố: “Nếu một ngày trên bia mộ của tôi chỉ ghi ‘Hamburg 74’, thì mọi người vẫn sẽ biết người nằm dưới đó là ai".

“Bàn thắng của Sparwasser là lời cảnh tỉnh. Nếu không có nó, chúng tôi đã không thể trở thành nhà vô địch thế giới", huyền thoại Franz Beckenbauer nhớ lại.

“Người ta nói về trận đấu như cuộc đối đầu giữa những ngôi sao hào nhoáng của phương Tây và những cầu thủ thô ráp từ phương Đông. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn chứng minh tất cả đều sai", Gerd Kische tuyên bố.

“Chúng tôi nghĩ rằng gặp Đông Đức, Chile và Australia thì có thể dễ dàng vượt qua mà không cần nỗ lực nhiều. Vì thế, khi đó chúng tôi còn rất xa mới đạt được phong độ cao nhất", Paul Breitner cho hay.

Những con số và chi tiết đáng chú ý

Trận đấu ghi dấu nhiều thống kê đặc biệt. Đây là lần duy nhất tiền vệ nổi tiếng Gunter Netzer ra sân tại một kỳ World Cup.

Trước khi để thủng lưới, Tây Đức giữ sạch lưới suốt 481 phút. Bàn thắng của Sparwasser đã chấm dứt chuỗi thành tích ấn tượng này.

Ngoài ra, 4 cầu thủ Đông Đức từng vô địch Cúp C2 châu Âu cùng Magdeburg ngay trước thềm World Cup, càng góp phần giúp bóng đá Đông Đức gây tiếng vang lớn.

Hai ngã rẽ sau trận đấu lịch sử

Chiến thắng trước Tây Đức là điểm sáng cuối cùng của Đông Đức tại giải đấu. Ở vòng tiếp theo, họ lần lượt thất bại trước Brazil và Hà Lan, trước khi bị loại.

Ngược lại, trận thua này trở thành cú hích lớn cho Tây Đức. Đội bóng nhanh chóng lấy lại phong độ, tiến một mạch tới chức vô địch World Cup 1974 sau khi đánh bại Hà Lan 2-1 trong trận chung kết.

Về sau, Đông Đức không còn góp mặt ở World Cup lần nào. Trong khi đó, Tây Đức (sau này là Đức thống nhất) tiếp tục khẳng định vị thế, với 2 lần đăng quan tiếp theo vào năm 1990 và 2014.

Trận đấu vượt ra ngoài bóng đá

Để tránh những nhạy cảm chính trị, 2 đội đã không đổi áo ngay trên sân sau trận đấu – một hình ảnh hiếm thấy trong bóng đá. Tuy nhiên, Paul Breitner và Jurgen Sparwasser vẫn âm thầm đổi áo trong đường hầm.

Chiến thắng của Đông Đức không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà còn là dấu ấn lịch sử hiếm hoi trong bóng đá thế giới – nơi thể thao, chính trị và niềm tự hào dân tộc giao thoa trong 90 phút đầy cảm xúc.

