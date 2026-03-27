World Cup 2026 “dậy sóng” sau quyết định lịch sử từ FIFA

Sự kiện: World Cup 2026

VCK World Cup 2026 đang đứng trước những sự thay đổi lớn sau hàng loạt những luật mới được đưa ra từ FIFA.

Vòng chung kết World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý đặc biệt với hàng loạt thay đổi lớn từ FIFA. Không chỉ mở rộng số đội và tổ chức tại 3 quốc gia, giải đấu còn đánh dấu bước ngoặt về luật thi đấu.

Những điều chỉnh mới được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như câu giờ và thời gian VAR kéo dài. Điều này cho thấy FIFA đang quyết tâm hiện đại hóa bóng đá trước kỳ World Cup lịch sử.

FIFA công bố hàng loạt thay đổi lịch sử tại VCK World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trọng tâm của thay đổi nằm ở việc tăng tốc độ trận đấu và giảm thiểu thời gian chết. Các hành vi làm gián đoạn trận đấu giờ đây sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Cụ thể, cầu thủ rời sân khi bị thay ra chỉ có 10 giây để hoàn tất thủ tục. Nếu vi phạm, cầu thủ vào sân sẽ phải chờ thêm một phút mới được thi đấu.

Không dừng lại ở đó, các tình huống ném biên cũng bị giới hạn trong 5 giây. Nếu thực hiện chậm, quyền kiểm soát bóng sẽ bị trao cho đối phương.

Quy định về chấn thương cũng được siết chặt nhằm hạn chế gián đoạn. Cầu thủ sau khi được chăm sóc y tế sẽ phải rời sân ít nhất 1 phút trước khi quay lại.

Trong khi đó, công nghệ VAR tiếp tục được điều chỉnh để nâng cao hiệu quả sử dụng. Hệ thống này giờ có thể can thiệp vào tình huống thẻ vàng thứ 2 và các quyết định phạt góc.

Tuy nhiên, VAR chỉ được áp dụng trong những lỗi rõ ràng và hiển nhiên. Đây là cách FIFA cân bằng giữa độ chính xác và sự liền mạch của trận đấu.

Những thay đổi này mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh World Cup mở rộng quy mô. Giải đấu với nhiều đội và nhiều trận hơn đòi hỏi sự nhất quán cao trong công tác điều hành.

Với người hâm mộ, nhịp độ trận đấu hứa hẹn sẽ nhanh và hấp dẫn hơn. Đồng thời, những chi tiết nhỏ về thời gian có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện trên sân.

Tương lai Messi ở World Cup 2026 chưa rõ ràng, HLV Argentina thấp thỏm chờ đợi
HLV Lionel Scaloni rất muốn Lionel Messi dự World Cup 2026 nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào "El Pulga".

