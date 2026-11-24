Màn lột xác ấn tượng

Tottenham không biết đến chiến thắng trong 6 vòng đấu đầu tiên, đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm và 3 bàn thắng. Đáng chú ý, “Gà trống” thậm chí không thể ghi bàn trong 4 trận liên tiếp đầu mùa. Trước trận hòa MU 1-1 hồi tháng 10, chiếc ghế của HLV Roberto De Zerbi đã bị đặt vào tình trạng báo động. Nếu thất bại ở trận đấu đó, chiến lược gia người Italia có thể đã phải ra đi.

Tottenham thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Premier League

Tuy nhiên, Tottenham hiện đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém top 4 đúng 3 điểm. Vậy điều gì đã thay đổi để giúp đội bóng thành London có được chuỗi phong độ ấn tượng này? Câu trả lời đơn giản nhất chính là may mắn.

Tottenham đã thay đổi vận may như thế nào?

Một trong những lý do giúp De Zerbi vẫn giữ được “chiếc ghế nóng” bất chấp khởi đầu chậm chạp là bởi Tottenham không phải một đội bóng yếu. Vấn đề của họ chỉ nằm ở sự kết hợp giữa vận rủi và khả năng dứt điểm kém hiệu quả.

Trong 6 vòng đấu đầu tiên, Tottenham đứng đồng hạng 8 tại Premier League về số cú sút với 83 lần. Thành tích này ngang bằng đội đầu bảng khi đó là Man City và cao hơn cả Chelsea (82) lẫn Arsenal (78).

Tuy nhiên, Tottenham chỉ có 22 cú sút trúng đích trong cùng giai đoạn, nhiều hơn duy nhất Aston Villa (19). Thông số này cũng ngang bằng Coventry City, đội bóng gặp những khó khăn tương tự trên mặt trận tấn công.

Tottenham trung bình tạo ra 2,17 cơ hội ngon ăn mỗi trận tại Premier League nhưng chỉ ghi được 0,5 bàn mỗi trận. Xét tổng thể, họ là đội ghi ít bàn nhất giải đấu với vỏn vẹn 3 pha lập công sau 6 trận.

Màn trình diễn tấn công tệ nhất của Tottenham là trận hòa 0-0 với Nottingham Forest trên sân City Ground hồi đầu tháng 9. “Gà trống” tung ra 11 cú sút nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng đích, đồng thời bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Tottenham đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,16 ở trận đấu đó. Đó chính là vấn đề của Tottenham.

Sự kiên nhẫn bắt đầu mang lại thành quả

Sau khi cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu bằng màn đánh bại Coventry City với tỷ số 3-1 hôm 20/10, vận may của Tottenham bắt đầu thay đổi.

Đội bóng thành London thi đấu tự tin hơn, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả tấn công và tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất tại Premier League, “Gà trống” thực hiện trung bình 18 cú sút mỗi trận, tăng đáng kể so với con số 13,83 ở 6 vòng đấu đầu tiên. Số cú sút trúng đích cũng tăng từ 1,19 lên 1,9 lần mỗi trận.

Khả năng dứt điểm chính là yếu tố then chốt. Tottenham đạt trung bình 1,89 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Thay vì khiến cơ hội ghi bàn bị suy giảm bởi khả năng đưa bóng đến những vị trí không thuận lợi, Tottenham giờ đây đang cải thiện đáng kể chất lượng các pha dứt điểm.

Tất nhiên, Tottenham vẫn chưa hoàn toàn hoàn hảo. Trận thua 0-1 trước Leeds United cho thấy họ thiếu những cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,62. Dù vậy, đội bóng thành London đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc.

Hàng thủ chắc chắn hơn đi kèm "thần may mắn"

Vận may của Tottenham ở khâu phòng ngự cũng có sự thay đổi, nhờ khả năng tổ chức hàng thủ ngày càng chắc chắn. Trong 6 trận đầu tiên của mùa giải, Tottenham mắc 7 sai lầm dẫn đến cú sút của đối phương. Ba trong số đó xuất hiện ngay ở trận mở màn gặp Brentford, trong khi Everton và Aston Villa đều được hưởng lợi từ 2 sai lầm của “Gà trống”.

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham cũng mắc 7 sai lầm dẫn đến cú sút. Tuy nhiên, có tới 5 sai lầm trong số đó xuất hiện ở một trận đấu duy nhất, chiến thắng 2-0 trước Chelsea.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc đối phương tận dụng những sai lầm này như thế nào. Cả hai sai lầm dẫn đến bàn thua của Tottenham đều xuất hiện trong 6 trận đầu mùa.

Sai lầm đầu tiên xảy ra trong thất bại trước Brentford ở vòng mở màn, khi Lucas Bergvall để mất bóng sau nỗ lực thực hiện động tác đảo bóng vượt qua Matthias Jensen ở khu vực nguy hiểm.

Trong trận thua 2-3 trước Aston Villa, Andy Robertson cũng “biếu” không quyền kiểm soát bóng cho John McGinn khi cố gắng ngăn đối phương thực hiện quả phạt góc. Tình huống này dẫn đến bàn mở tỷ số của Aston Villa.

Hàng phòng ngự không còn là nỗi lo

Xét trên tổng thể, Tottenham hiện phải đối mặt với ít nguy hiểm hơn ở hàng phòng ngự. Trong 6 trận mở màn, “Gà trống” phòng ngự khá lỏng lẻo khi để đối phương thực hiện trung bình 14,67 cú sút mỗi trận. Tottenham phải đối mặt với chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGC) 1,41 và nhận trung bình 1,5 bàn thua mỗi trận.

Trong 5 trận gần nhất, chất lượng dứt điểm của các đối thủ Tottenham không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở số lượng cơ hội mà Tottenham để đối phương tạo ra. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng thành London chỉ để đối thủ tung ra trung bình 9,6 cú sút mỗi trận, với chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGC) trung bình 0,97.

Nhờ đó, Tottenham chỉ phải nhận trung bình 0,4 bàn thua mỗi trận. Họ giữ sạch lưới 3 trận và giành chiến thắng cả 3 lần, trái ngược với 2 trận giữ sạch lưới trước đó khi lần lượt hòa không bàn thắng với Nottingham Forest và Everton.