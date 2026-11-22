Tottenham đã cụ thể hóa lợi thế được chơi trên sân nhà trước Ipswich Town ngay từ phút 15. Porro treo bóng khó chịu, Williams-Barnett nỗ lực băng tới dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Spurs.

Màn trình diễn xuất sắc của Williams-Barnett

Nhận bàn thua, Ipswich Town cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng đội khách vấp phải hàng thủ chơi vô cùng kín kẽ của Tottenham.

Sang hiệp hai, Tottenham tăng tốc ở giai đoạn đầu hiệp để có được bàn thắng thứ 2. Williams-Barnett đột phá cực hay ở cánh trái, sau đó căng ngang vào. Solanke băng đến rất nhanh để đệm bóng ghi bàn.

Việc có 2 bàn thắng giúp Tottenham chơi rất nhàn nhã trong thời gian còn lại của trận đấu. Spurs thậm chí có thể khiến Ipswich Town nhận thêm bàn thua, nhưng họ không tận dụng được.

Nhưng việc ấy không thành vấn đề, khi Tottenham vẫn giành 3 điểm khi thắng chung cuộc 2-0 Ipswich Town. Kết quả này giúp Tottenham thắng trận thứ 4 trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần đây.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 2-0 Ipswich Town (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Tottenham: Williams-Barnett 15' (Porro), Solanke 51' (Williams-Barnett)

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Kinsky, Udogie, Senesi, Van Hecke, Porro, Fernandes, Gallagher, Kudus, Maddison, Williams-Barnett, Solanke

Ipswich Town: Walton, Furlong, Diop, O'Shea, Davis, Lukic, Palacios, Ouattara, Enciso, Maeda, Flemming