Sự trùng hợp giữa Pochettino và Alex Ferguson

Tân HLV Mauricio Pochettino hẳn đã mơ về một trận ra mắt MU đáng nhớ, nhưng cũng không tránh khỏi những cơn ác mộng về một khởi đầu tồi tệ. “Nếu điều gì có thể xảy ra theo chiều hướng tồi tệ, nó chắc chắn sẽ xảy ra” dường như là phương châm tại Old Trafford vào thời điểm này. Và Pochettino đã phải trải nghiệm điều đó. Chỉ 13 phút sau khi bắt đầu nhiệm kỳ HLV trưởng thứ 13 của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, ông đã chứng kiến Leny Yoro nhận thẻ đỏ và đội nhà thủng lưới 2 lần.

MU nhận thất bại thảm hại trong trận ra mắt của HLV Pochettino

Ferguson ngồi trên khán đài Anfield để theo dõi Pochettino, phía sau một hàng ghế là hai lãnh đạo đang chịu nhiều sức ép Jason Wilcox (Giám đốc bóng đá) và Omar Berrada (Giám đốc điều hành). Khi máy quay hướng về phía họ vài phút trước giờ nghỉ, Ferguson rõ ràng đã chứng kiến đủ những gì cần thấy và quyết định rời đi để tìm đến không gian ấm áp cùng khu vực tiếp đón khách.

Ferguson và Pochettino có mối quan hệ thân thiết, được xây dựng từ năm 2016. Giữa hai người cũng tồn tại những điểm tương đồng. Đúng 40 năm trước ngày này, Ferguson có trận sân nhà đầu tiên trên cương vị HLV MU, khi đội bóng đứng ngay trên nhóm cuối bảng. Đó cũng là vị trí của MU khi Pochettino bắt đầu trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng.

Mọi hy vọng về một cuộc hồi sinh tức thì đã tan biến chỉ sau 10 phút. Ferguson từng để thua trong trận đầu tiên dẫn dắt MU trên sân khách trước Oxford. Và không mất nhiều thời gian để nhận ra màn ra mắt của Pochettino cũng đang đi theo kịch bản tương tự.

Hai lãnh đạo MU nên bị "trảm"

Pochettino đương nhiên không đáng bị chỉ trích vì những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, điều tương tự không thể dành cho những người bổ nhiệm ông. Hôm 20/11, Berrada khẳng định MU có 9 hậu vệ để lựa chọn và thị trường chuyển nhượng mùa hè không mang lại "giá trị" nào đủ thuyết phục để cải thiện hàng thủ. Pochettino đã sử dụng 7 trong số 9 cầu thủ đó tại Anfield và chứng kiến ít nhất 2 người có một ngày thi đấu đáng quên. Việc sở hữu 9 hậu vệ để lựa chọn chẳng có nhiều ý nghĩa nếu một nửa trong số đó không đủ năng lực.

Hình ảnh quen thuộc với vẻ mặt cau có của Berrada và Wilcox đã được Sky Sports ghi lại ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp tại Anfield

MU hiện đã để thủng lưới 34 bàn trên mọi đấu trường mùa này, thành tích phòng ngự tệ nhất trong số các đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Dù vậy, Giám đốc điều hành của họ dường như vẫn tin rằng hàng thủ không phải vấn đề.

Matthijs De Ligt đã không thi đấu tại Premier League trong suốt 51 tuần và màn trình diễn ở những phút đầu trận cho thấy rõ điều đó. Trung vệ người Hà Lan để đường chuyền của Ronald Araujo bay qua đầu, tạo điều kiện cho Alexander Isak thoát xuống đối mặt khung thành. Yoro tiếp tục khiến tình hình trở nên tồi tệ khi va chạm với tiền đạo đối phương, buộc trọng tài phải đưa ra quyết định. Tấm thẻ đỏ có phần nặng tay khi Isak là người chủ động tạo ra va chạm, nhưng tình huống này bắt nguồn từ hàng loạt sai lầm của MU.

Không bất ngờ khi Dominik Szoboszlai bước lên thực hiện quả đá phạt và tung cú sút xuyên qua hàng rào thiếu chắc chắn để ghi bàn. Ba phút sau, những pha xử lý kỹ thuật của Rio Ngumoha khiến Diogo Dalot hoàn toàn mất phương hướng. Đường tạt bóng của cầu thủ trẻ người Anh được Florian Wirtz chuyển hóa thành bàn thắng.

MU bắt đầu sụp đổ từ thời điểm đó. Cuộc đối đầu giữa Dalot và Ngumoha chẳng khác nào trận chiến giữa người đàn ông và cậu nhóc, trong đó cậu nhóc là người chiến thắng. Chỉ nhờ sự phung phí cơ hội của Bradley Barcola và Isak, Liverpool mới chưa thể gia tăng cách biệt.

Bàn thắng thứ ba dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi không thể tự mình đưa bóng vào lưới, Barcola chuyển sang vai trò kiến tạo. Việc cầu thủ này dễ dàng vượt qua Lisandro Martinez là điều đáng báo động, trước khi Ngumoha băng vào đệm bóng cận thành từ đường căng ngang sệt. Wirtz sau đó kiến tạo để Victor Munoz nâng tỷ số lên 4-0.

Pochettino cần được trao quyền quyết định

Anfield lúc này tràn ngập những tiếng chế giễu. Tiếng hô vang “xuống hạng cùng Man City” vang vọng khắp sân, bên cạnh những lời chế nhạo “Poch đang cầm lái”.

Với các cổ động viên MU, điều đó có thể phần nào mang lại sự an ủi. Sẽ không có lý do gì để vội vàng đánh giá Pochettino chỉ sau một trận đấu thảm họa như vậy. Nếu có, đây giống như một màn khởi đầu sai nhịp. Hãy thử lại ở chuyến làm khách trên đất Bồ Đào Nha của Sporting Lisbon tại Champions League vào ngày 26/11.

Thay vào đó, sự chú ý sẽ hướng lên những người ở cấp cao hơn Pochettino. Rõ ràng, Berrada cho rằng việc bổ nhiệm một HLV mới được nhiều người yêu mến là thời điểm thích hợp để ông công khai quan điểm. Và như dự đoán, những phát biểu của vị Giám đốc điều hành này đã nhanh chóng quay lại ám ảnh chính ông chỉ hơn 48 giờ sau đó.

Hôm 20/11, Pochettino từng tuyên bố ông có quyền lực lớn hơn những gì chức danh HLV trưởng thể hiện. Không một CĐV nào có mặt trong khu vực dành cho MU tại Anfield phản đối việc chiến lược gia người Argentina được trao quyền đưa ra quyết định, thay vì những lãnh đạo phụ trách bóng đá đã chứng kiến MU tụt xuống vị trí thứ 19 tại Premier League mà bằng cách nào đó vẫn tránh được trách nhiệm.