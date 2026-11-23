Những tuần qua khá ảm đạm cho 2 đội thành Manchester. Man City sau 3 vòng liên tiếp ở Premier League trắng tay đã chỉ có 1 điểm trước Fulham, và đó là trong thế bị dẫn trước. Flham đã không hòa nổi 1 lần trước Man City trong kỷ nguyên Pep Guardiola, đá 15 trận thua tất cả 15, nhưng họ vừa moi được 1 điểm quý giá ngay tại Etihad.

Tinh thần rệu rã

Nhưng bên kia thành phố cũng không kém phần xám xịt, thậm chí còn tồi tệ hơn. MU đã thay tướng mới, nhưng không có “hiệu ứng” nào cả. Họ thua 0-4 tại Anfield, và thua trong thế mất người từ khá sớm. MU giờ đã rơi xuống thứ 19 trên BXH, đội duy nhất đứng dưới họ là Crystal Palace vòng vừa qua còn chiến đấu quyết tâm hơn và chỉ thua sát nút 2-3 trên sân của Coventry.

Pochettino bất lực nhìn MU bị nã 4 bàn không gỡ bởi Liverpool

Việc Liverpool dẫm nát MU là điều bất ngờ nếu xét về phong độ đối đầu gần đây giữa hai bên, nhưng nhìn vào MU mùa này thì chẳng có gì lạ. Đoạt top 3 mùa trước đã khiến họ bị lu mờ tầm nhìn và không nhận ra được những vấn đề nghiêm trọng trong đội hình, để rồi Michael Carrick trở thành con tốt thí cho sai lầm ở cấp lãnh đạo.

Liệu Pochettino có cứu được MU? Có thể lắm, Pochettino đã từng kéo Espanyol khỏi khu vực rớt hạng và thậm chí chiến thắng đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng là trước Barcelona, trước Pep Guardiola, ngay tại Nou Camp. Tài nguyên & nhân lực Espanyol hạn hẹp mà Pochettino vẫn kéo được CLB này có lúc gần nhóm dự cúp châu Âu, thì không có lý do gì để nghi ngờ khả năng ông kéo MU đến vùng an toàn.

Nhưng đó sẽ là một chữ “có thể” đầy hoài nghi, bởi tâm lý của các cầu thủ MU đang rất rệu rã. Ở Espanyol, các cầu thủ Pochettino có trong tay chỉ ở trình độ làng nhàng nên họ phải đá sống chết để giữ công việc của mình (rớt hạng là bị cắt lương hay thậm chí bị thanh lý). Nhưng ở MU? Một số cầu thủ vẫn có thể kiếm mối mới “ngon” hơn nên không cần cố gắng. Cứ xem phát biểu của Lisandro Martinez khi Carrick còn tại vị là rõ.

Các cầu thủ MU có còn động lực để cứu CLB khỏi "vũng bùn"?

Câu này hẳn fan MU đã nghe chán chê trong hơn 1 tháng gần đây, nhưng vẫn phải nói lại: MU hoàn toàn có thể xuống hạng, khi niềm tin từ trong nội bộ đã gần cạn.

Tinh thần lung lạc

Dù vậy, có một khả năng thú vị phải đề cập: Derby Manchester diễn ra ở Championship mùa sau. MU sẽ xuống hạng bằng thực lực, nhưng Man City có thể xuống hạng vì pháp lý.

Chúng ta đều đã biết Man City bị kết án sai phạm tài chính trong thời gian dài và bản án đó đã và đang tạo ra ảnh hưởng lên CLB này. Việc HLV Pep Guardiola quyết định ra đi càng khiến người ta tin Man City sẽ bị trừng phạt, bởi Pep hẳn phải biết điều gì đó từ cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.

Cục diện hiện tại của nó không tích cực cho Man City: Gần như toàn bộ các CLB Premier League khác đã nhất trí sẽ hỗ trợ tài chính cho ban tổ chức giải trong trường hợp ban tổ chức bị Man City kiện ngược. Giới lãnh đạo Man City làm đủ trò ở hậu trường để né tránh, thậm chí lấy cả sức ép chính trị từ Dubai, nhưng những áp lực đó đang suy giảm từ lúc Công đảng lên nắm quyền chính phủ Anh.

Phải chăng Man City vì thế mà đang đá kém gần đây? Có thể vì Enzo Maresca đã hết bài, nhưng cũng có thể các cầu thủ đã không còn tập trung. Từ khi bản án được công bố ở đợt FIFA Days cuối tháng 9, Man City từ đó tới nay đã thắng chỉ 5/10 trận, trong đó có 2 trận thắng sát nút, 1 trận dù thắng nhưng là sau loạt luân lưu (trước Brighton ở League Cup), và họ cũng chỉ thắng đậm Liverpool sau khi Gravenberch bị thẻ đỏ.

Nếu cố tập trung đá cho hết mùa, đó cũng là vì các cầu thủ Man City còn ý thức chuyên nghiệp để gìn giữ giá trị bản thân trong trường hợp họ phải đi tìm CLB mới sau này. Nhưng sự đáng sợ của Man City đã không còn, và khi khí chất của đội mạnh dần biến mất vì những yếu tố ngoài sân cỏ, ta có cơ sở để nghĩ những yếu tố đó đang lung lạc ý chí chơi bóng của các cầu thủ.

Biết đâu Man City lại “giúp” MU trụ hạng?

Có một kịch bản rất bi hài có thể diễn ra liên quan đến hai đội thành Manchester. MU không chừng có thể phải đứng quanh quẩn khu vực rớt hạng từ giờ tới cuối mùa, còn Man City chờ bản án thi hành, đồng nghĩa tấm vé Championship sẽ được trao tay và đánh dấu sự sụp đổ của một triều đại.

Một lá cờ được bán gần sân Anfield

Nhưng ở tình huống đó, nếu Man City là đội bị đánh rớt hạng và MU xếp thứ 18 khi mùa giải kết thúc, liệu MU sẽ được “cứu” vì Premier League vẫn chỉ cho 3 đội xuống hạng mỗi mùa và sẽ xếp Man City đi xuống cùng với 2 đội xếp thứ 19 & 20?

Rất có thể, vì chúng ta hẳn đã biết thể thức Championship hàng năm là top 2 sẽ đoạt vé lên thẳng Premier League, còn các đội từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ đấu playoff tranh tấm vé còn lại. Nếu Premier League cho tận 4 đội xuống hạng thì sẽ làm rối tung luôn cả sắp xếp của Championship.

Đó sẽ là một tình huống đại bi hài, rằng Man City bị phạt nên trở thành vật hy sinh để giữ chân MU – một CLB đã được điều hành không ra gì trong thời gian dài - ở lại Premier League. Nó khó xảy ra, nhưng không phải là bất khả thi.