8 phút định đoạt trận đấu, sai lầm nối tiếp sai lầm

Pochettino có lẽ đã chuẩn bị cho rất nhiều kịch bản trong chuyến làm khách tại Anfield, nhưng khó tưởng tượng đội bóng của ông lại sụp đổ nhanh đến vậy.

Phút thứ 8, Matthijs de Ligt phán đoán sai đường chuyền dài của Ronald Araujo, tạo điều kiện để Alexander Isak thoát xuống. Leny Yoro buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Liverpool ngay sát vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sai lầm của De Ligt đặc biệt đáng trách. Trong hệ thống ba trung vệ mà Pochettino sử dụng, khả năng bọc lót và kiểm soát khoảng trống phía sau hàng thủ phải được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, chỉ một đường bóng dài đã khiến cấu trúc phòng ngự của MU bị phá vỡ.

Szoboszlai lập tức trừng phạt đội khách bằng cú đá phạt thành bàn ở phút 10. Chưa đầy 3 phút sau, Rio Ngumoha khuấy đảo cánh phải MU trước khi kiến tạo để Florian Wirtz nhân đôi cách biệt.

Theo Opta, Liverpool dẫn MU 2-0 khi đồng hồ mới điểm 12 phút 40 giây, thời điểm sớm nhất họ tạo được cách biệt hai bàn trước đại kình địch trong lịch sử Premier League.

Chiếc thẻ đỏ là bất lợi khách quan, nhưng việc thủng lưới hai lần chỉ trong ít phút phản ánh sự mong manh về tổ chức và khả năng ứng phó khủng hoảng của MU.

Hàng thủ 5 người vẫn vỡ vụn, MU bất lực trước tốc độ Liverpool

Sau cú sốc đầu trận, Pochettino rút Bryan Mbeumo để đưa Harry Maguire vào sân ở phút 22, gia cố hàng phòng ngự bằng hệ thống 5 hậu vệ.

Động thái này giúp MU phần nào hạn chế những khoảng trống trung lộ. Tuy nhiên, việc tăng quân số phòng ngự không đồng nghĩa với khả năng phòng ngự tốt hơn.

Vấn đề lớn nhất nằm ở sự phối hợp giữa các tuyến. Những cầu thủ chạy cánh phải lùi sâu, trong khi hàng tiền vệ phải vừa bảo vệ khu vực trước vòng cấm, vừa đối phó những tình huống Liverpool chuyển hướng tấn công.

Ngumoha liên tục gây khó khăn cho Diogo Dalot bằng tốc độ và khả năng đi bóng. Ở hướng đối diện, Bradley Barcola cũng khai thác hiệu quả những khoảng trống khi hàng thủ MU không kịp dịch chuyển.

Bàn thua thứ ba ở phút 66 là minh chứng. Liverpool phản công tốc độ, Barcola bứt phá bên cánh phải rồi căng ngang để Ngumoha dứt điểm. Hàng thủ MU đông người nhưng không thể kiểm soát những vị trí nguy hiểm.

Những con số nói lên tất cả: Liverpool kiểm soát bóng 64%, tung ra 28 cú sút, trong đó 11 lần trúng đích. Đáng báo động hơn, đội chủ sân Anfield có tới 60 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, so với vỏn vẹn 9 của MU.

Chênh lệch về bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng khủng khiếp: 4,38 so với 0,63. Đây không phải thất bại vì vài khoảnh khắc thiếu may mắn. MU đã để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Triển khai bóng yếu kém, tuyến giữa không thể giải cứu hàng thủ

Một vấn đề khác của MU nằm ở khả năng thoát pressing.

Ngay cả khi chơi thiếu người, đội khách vẫn cần những phương án đưa bóng lên phía trước để giảm áp lực. Thế nhưng, sự kết nối giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa gần như bị cắt đứt.

Kobbie Mainoo và Youri Tielemans phải hoạt động trong thế bất lợi quân số, còn Bruno Fernandes thường xuyên thiếu những lựa chọn chuyền bóng thuận lợi.

Khi Mbeumo rời sân, MU mất thêm một cầu thủ có khả năng tăng tốc và đe dọa khoảng trống phía sau hàng thủ Liverpool. Matheus Cunha cũng không tạo được sự khác biệt trước khi nhường chỗ cho Joshua Zirkzee sau giờ nghỉ.

Đỉnh điểm của sự bất lực xuất hiện ở phút 82. De Ligt chuyền bóng thiếu lực hướng tới Zirkzee, để Virgil van Dijk cắt được. Wirtz sau đó kiến tạo cho Victor Munoz ấn định chiến thắng 4-0.

Đó là bàn thua tiêu biểu cho căn bệnh của MU: muốn triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng thiếu sự chính xác, bình tĩnh và những phương án hỗ trợ cần thiết.

34 bàn thua và vị trí thứ 19: Pochettino đối diện cuộc khủng hoảng toàn diện

Thống kê đáng sợ nhất không nằm ở riêng trận derby nước Anh. Sau thảm bại tại Anfield, MU đã nhận 34 bàn thua trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất trong số các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đội bóng áo đỏ tiếp tục đứng thứ 19 tại Premier League, kém vị trí an toàn 1 điểm. Những con số ấy cho thấy cuộc khủng hoảng đã vượt xa phạm vi một trận đấu.

Dĩ nhiên, không thể yêu cầu Pochettino tạo ra phép màu chỉ sau vài ngày làm việc. Thi đấu với 10 người từ phút thứ 8 cũng khiến mọi đánh giá về hệ thống chiến thuật phải được đặt trong bối cảnh công bằng.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ không thể che lấp những hạn chế đã tồn tại từ trước: hàng thủ thiếu tổ chức, khả năng chống chuyển trạng thái kém và tuyến giữa không đủ sức kiểm soát trận đấu.

Pochettino cần nhanh chóng xây dựng một cấu trúc phòng ngự chắc chắn, xác định bộ khung nhân sự đáng tin cậy và cải thiện khả năng triển khai bóng dưới áp lực.

MU không chỉ thua Liverpool 0-4. Họ đang thua trong cuộc chiến về tổ chức, kỷ luật và chất lượng chơi bóng. Pochettino được đưa về để cứu vãn một đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng. Nhưng sau 90 phút tại Anfield, thực tế phũ phàng hiện ra: trước khi nghĩ đến việc trở lại đỉnh cao, MU phải học cách không tự đánh bại chính mình.