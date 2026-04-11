Video bóng đá West Ham - Wolves: 2 cú đúp đưa Tottenham xuống "vùng đèn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Đây được xem là một trong những trận "chung kết ngược" của mùa giải khi West Ham đang khá gần khu vực an toàn, còn Wolves dù tiến bộ nhưng vẫn khó thoát vé xuống hạng trừ khi họ đột ngột "hóa rồng" ở những vòng cuối. Có lẽ điều đó lại khiến đội khách mới là bên nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn.

Wolves suýt mở tỷ số tới 2 lần trong hơn 15 phút đầu

Ngay phút thứ 2 Hugo Bueno đã suýt đệm cận thành từ quả căng ngang của Bellegarde, và sau khi sống sót trước pha đối mặt thủ môn của Summerville ở phút 14, Wolves đã cách bàn mở tỷ số chỉ vài centimet ở phút 16 nhưng Mosquera đánh đầu sạt cột dọc.

West Ham vùng lên đánh trả, Bowen sút thẳng vào Jose Sa trong một khoảnh khắc hỗn loạn trong vòng cấm, và phút 29 Summerville đã ngã trong khu cấm địa Wolves nhưng không được 11m. Dù vậy Wolves không đứng yên chịu đòn, ở phút 33 Amstrong đã có cơ hội ghi bàn nhưng lại đánh đầu đưa bóng vọt xà sau khi hàng thủ West Ham phá bóng lúng túng.

Tưởng như hiệp đấu sẽ kết thúc không bàn thắng, nhưng ở phút 42 Mavropanos đã đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Bowen để West Ham dẫn trước. Bàn thắng khiến thế trận cởi mở hơn nữa, phút 53 Angel Gomes đã đá phạt trúng cột dọc và West Ham ngay sau đó Summerville bấm bóng ra ngoài ở pha đối mặt Jose Sa.

West Ham tận dụng cơ hội triệt để trong hiệp 2

Từ phút 66 đến 68, West Ham ghi liền thêm 2 bàn sau khi Taty tận dụng triệt để cơ hội từ các pha phản công nhanh sau khi phía Wolves mất bóng. Các vị khách vỡ trận, và West Ham ấn định 4-0 ở phút 83 do công của Mavropanos. Chiến thắng này đưa West Ham ra khỏi khu vực xuống hạng và thay vào đó, Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 18 dù vẫn chưa đá vòng này (gặp Sunderland).

Tỷ số trận đấu: West Ham 4-0 Wolves (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Mavropanos 42' (Bowen) 83', Taty 66' (Pablo) 68' (Bowen)

Đội hình xuất phát:

West Ham: Hermansen; Walker-Peters, Disasi, Mavropanos, Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville; Pablo, Taty.

Wolves: Sa; Mosquera, S.Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, J.Gomes, A.Gomes. H.Bueno; Bellegarde, Armstrong.

