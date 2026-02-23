Arsenal đánh sập Tottenham: Tiếng gầm cần thiết, lấy lại uy phong

Đánh sập Tottenham

Trước khi bước vào trận đấu với Tottenham, nhiều người đã nhắc tới "chu kỳ buông" của Arsenal. Đội bóng này thường có thói quen rời đường đua sớm và nhường lại ngôi vương trong giai đoạn cuối của mùa giải. Năm nay, người ta lại bắt đầu thấy dấu hiệu của câu chuyện ấy.

Gyokeres đích thân lập cú đúp

Để thoát ra khỏi vòng lặp ấy, Mikel Arteta cùng các học trò cần có một bước đà, lấy lại tinh thần và quan trọng nhất tiếp tục gia tăng điểm số trên bảng xếp hạng. Tottenham vừa hay lại là đối thủ rất "vừa miếng" với Arsenal vào lúc này. Đây là đội bóng yếu nhất trong Big 6 tại Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

Phong độ kém cỏi, lực lượng chắp vá và trình làng ông thầy mới toanh, "Gà trống" gặp quá nhiều bất lợi trong cuộc đối đầu này. Bởi vậy, Arsenal chỉ cần là chính mình sẽ có được chiến thắng. Thực tế, thầy trò Mikel Arteta đã làm được như vậy. Họ có lần thứ hai trong mùa giải vùi dập "kình địch vùng Bắc London" với tỉ số 4-1. Riêng Eze có tới 5 bàn thắng (hat-trick ở lượt đi, cú đúp ở lượt về).

Chiến thắng này giúp các cầu thủ Arsenal lấy lại sự tự tin và là "tiếng gầm" cần thiết cho đối thủ cạnh tranh hiểu rằng, "Pháo thủ" chưa rời đường đua. Họ đã về nhì 3 mùa giải liên tiếp, đó là nỗi đau không ai thấu. Thầy trò HLV Arteta đang muốn vô địch Ngoại hạng Anh hơn ai hết. Nếu ai đó nhắc tới "chu kỳ buông", có lẽ là còn quá sớm.

Không thể trách Igor Tudor

Cuộc đối đầu với Arsenal là trận đấu ra mắt của tân HLV Tottenham, Igor Tudor. Tất nhiên, câu chuyện đã đi theo hướng tệ nhất có thể cho ông thầy người Croatia khi "Gà trống" thua thảm. Các CĐV thậm chí còn bỏ về trước khi trận đấu tiến vào 15 phút cuối trận. Họ hiểu rằng khả năng lật ngược tình thế của Tottenham gần như bằng 0.

Igor Tudor chắc chắn phải nhận trách nhiệm cho thất bại nặng nề này nhưng ông thầy này cũng chẳng thể làm gì hơn. Tottenham vắng tới 11 cầu thủ trong trận đấu này. Ngoại trừ Romero bị treo giò, 10 người còn lại đều đang "nằm viện".

Hãy nhìn lên ghế dự bị của Tottenham để hiểu thêm vấn đề. Ông thầy người Croatia chỉ có đúng 3 tiền đạo làm quân số thay thế và Tudor cũng đã dùng cả ba (Richarlison, Solanke, Tel). Phần còn lại đều là những tài năng trẻ, rất khó có thể tỏa sáng trong những trận cầu căng thẳng.

Ý tưởng của cựu HLV Juventus là phòng thủ tập trung ở 1/3 cuối sân để bảo toàn mảnh lưới trước. Đó không hẳn là ý tưởng tồi nhưng Igor Tudor chưa đủ kinh nghiệm để cầm quân tại Ngoại hạng Anh. Ông thầy người Croatia nhanh chóng nhận ra các cầu thủ tại Ngoại hạng Anh có thể chơi thiên biến vạn hóa như thế nào. Phòng ngự co cụm không còn là "bức tường thép" nữa.

Thật ra, Igor Tudor cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Sáu tiền vệ được tung vào sân là Palhinha, Gallagher, Bissouma, Sarr, Gray và Simons chỉ có duy nhất Xavi Simons là biết cách tổ chức tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan gần như chưa bao giờ thể hiện được khả năng. Và thế là Kolo Muani buộc phải chơi một mình.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Cũng cần phải nói thêm rằng, đây không phải là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao bởi Tottenham toàn tự thua. Các cầu thủ của đội chủ nhà không quán triệt được tinh thần phòng thủ trước. Bàn thua đầu tiên, Sarr có thể phá bóng ra nhưng cầu thủ này chần chừ và giúp cho Saka thoát xuống đáy biên qua đó tạo nên đường kiến tạo cho Eze.

Bàn thua thứ hai cũng xuất phát từ một pha phá bóng vô thưởng vô phạt của các cầu thủ Tottenham. Cự ly giữa hàng tiền vệ và hậu vệ không được đảm bảo. Thế nên Van de Ven mới rơi vào tình trạng 1 đấu 2 ngay trước vòng cấm đội nhà dù đồng đội vẫn đang xung quanh.

Bàn thua thứ ba cũng chẳng cần phải nói nhiều khi hậu vệ Tottenham lại để mất bóng trên phần sân nhà. Tất cả hiểu được rằng họ chỉ muốn cố gắng cầm bóng và triển khai từ hậu vệ. Tuy nhiên, Tottenham đang thiếu đi một cầu thủ có kỹ năng cầm nhịp cũng như chia bài như Bentancur, Kulusevski hay Maddison.

Trong trận cầu lớn như vậy, việc mắc sai lầm cá nhân tới 3 lần là điều khó chấp chận. Một phần do chất lượng cầu thủ trên sân. Igor Tudor không hẳn là liên quan đến câu chuyện ấy.