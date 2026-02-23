Eze sánh ngang Henry - Van Persie, sao Arsenal gây tranh cãi ở đại thắng Tottenham

Eze sánh ngang Henry và Van Persie ở derby Bắc London

Eberechi Eze tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với Tottenham khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Arsenal tối Chủ nhật. Trước đó, tiền vệ người Anh đã ghi hat-trick ở trận lượt đi trên sân Emirates (cũng với tỷ số 4-1). Như vậy, chỉ sau 2 lần chạm trán "Gà trống" mùa này trong màu áo Arsenal, Eze đã có tổng cộng 5 bàn thắng.

Theo thống kê, anh chính thức cân bằng thành tích ghi bàn ở derby Bắc London của hai cựu danh thủ Arsenal là Thierry Henry và Robin van Persie. Hiện Eze chỉ còn kém 2 cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Arsenal trong các trận derby với Tottenham gồm Robert Pires (7 bàn), Emmanuel Adebayor (6).

Eze xé lưới Tottenham 5 lần sau 2 lượt trận mùa này

Dù để lại dấu ấn đậm nét ở derby, Eze thực tế mới chỉ đá chính 14 trận mùa này và chưa từng thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Arsenal kể từ ngày 23/11.

Chiến thắng này giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tottenham lún sâu, nguy cơ rớt hạng hiện hữu

Về phía Tottenham, thất bại này khiến họ tiếp tục đứng thứ 16, chỉ hơn đội xếp thứ 18 là West Ham United vỏn vẹn 4 điểm. Sau 27 vòng đấu, Spurs mới chỉ thắng 7 trận và đang thực sự đối diện nguy cơ xuống hạng.

Theo BBC, đây là chiến thắng sân khách đậm nhất của Arsenal trước Tottenham tại giải vô địch quốc gia kể từ trận thắng 5-0 vào tháng 12/1978. Đồng thời, đây cũng mới là mùa giải thứ hai trong lịch sử mà Arsenal thắng cả hai lượt derby cùng mùa với cách biệt từ ba bàn trở lên, sau mùa 1934-35.

Gabriel "chọc quê" Tottenham sau trận

Gabriel gây tranh cãi trong trận đấu đến ngoài sân cỏ

Không chỉ chiến thắng trên sân, Arsenal còn tạo sóng gió ngoài sân cỏ. Trung vệ Gabriel Magalhães đã đăng tải hình ảnh trên xe buýt đội bóng, cầm quân bài “4 cơ” cùng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Bài đăng này có thể khiến người hâm mộ Tottenham thêm phẫn nộ, nhất là khi Gabriel liên quan đến hai tình huống gây tranh cãi nhất trận.

Một số ý kiến cho rằng trung vệ người Brazil may mắn không bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Randal Kolo Muani trong hiệp một.

Đầu hiệp hai, khi tỷ số đang là 2-1, Kolo Muani đưa bóng vào lưới Arsenal nhưng bàn thắng không được công nhận, do trọng tài xác định tiền đạo người Pháp đẩy sau lưng Gabriel trong tình huống trước đó, dù pha quay chậm cho thấy va chạm là không đáng kể.