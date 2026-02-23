Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Arsenal được khen hay nhất thế giới, Tottenham đối diện "cú sốc thế kỷ"

Sự kiện: Tottenham - Arsenal: Mục tiêu phải thắng Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta

HLV Arsenal và Tottenham trải qua những cung bậc cảm xúc trái chiều sau trận derby Bắc London chênh lệch.

   

Arteta tự hào sau chiến thắng “bước ngoặt”

Arsenal đã đánh bại Tottenham với tỷ số 4-1 trong trận derby Bắc London, qua đó củng cố vững chắc   ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh và tái lập khoảng cách 5 điểm nhiều hơn Man City. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của học trò, HLV Mikel Arteta không giấu được sự phấn khích sau trận đấu.

Chiến thắng này đến chỉ ít ngày sau khi Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 dù có lợi thế dẫn 2 bàn. Arteta tiết lộ cách toàn đội vượt qua cú sốc này:

Arteta hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Arteta hài lòng với màn trình diễn của các học trò

“Sau những gì xảy ra trước Wolves, đó là điều rất khó chấp nhận nhưng đó là vẻ đẹp của bóng đá. Khi xem lại, bạn không thể hiểu nổi vì sao chúng tôi lại hòa trận đó. Bạn cảm thấy tức giận, buồn bã, xấu hổ. Chúng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, là những con người khác nhau, nhưng thật tuyệt khi thấy cả đội cùng nhau hỏi: ‘Làm thế nào để biến điều này thành bước ngoặt và giúp chúng tôi tốt hơn?’ Bóng đá lớn hơn cả một công việc – đó là đam mê, là mục đích sống. Nó rất đau đớn nhưng cũng có thể rất xứng đáng".

Arteta ca ngợi Eze

Sau chuỗi 2 tháng liên tục thi đấu giữa tuần, Arteta lần đầu tiên có một tuần trọn vẹn để chuẩn bị mà không bị phân tâm bởi lịch thi đấu dày đặc. Ông tỏ ra khá thoải mái khi nói về điều này: “Chúng tôi đã cho thấy mình được tạo nên từ điều gì, nhưng bạn phải chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Tôi không thể tự hào và hạnh phúc hơn với những gì đã thấy, đặc biệt là cách chúng tôi trải qua 72 giờ vừa rồi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành lời khen đặc biệt cho Eberechi Eze, tác giả cú đúp bàn thắng vào lưới Tottenham. Ở lượt đi, Eze cũng từng lập hat trick trước "Gà trống": “Tôi có thể thấy cậu ấy muốn chứng minh điều gì đó. Cậu ấy thậm chí còn buồn với tôi vì tôi không xếp cậu ấy đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Wolves".

Tudor khen Arsenal hay nhất thế giới

Ở chiều ngược lại, HLV tạm quyền Igor Tudor của Tottenham tỏ ra vô cùng thất vọng trong trận đầu tiên ông chỉ đạo từ băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Croatia thừa nhận khoảng cách về thực lực giữa 2 đội hiện tại là quá lớn:

“Khoảng cách giữa hai đội là rất lớn, Arsenal quá mạnh so với chúng tôi ở trận này. Chúng tôi phải thay đổi trạng thái tinh thần của đội bóng. Ngay cả khi có bóng, sự thiếu tự tin cũng thể hiện rõ. Tôi rất buồn, rất tức giận, mọi cảm xúc đều có, nhưng theo một cách nào đó, điều này cũng tốt để hiểu mục tiêu của chúng tôi là gì.

Giải pháp là mỗi người phải tự soi gương và thực sự làm việc để thay đổi thói quen. Arsenal có lẽ là đội bóng hay nhất thế giới lúc này, nhưng chúng tôi không thể lấy đó làm cái cớ".

Tottenham đối diện với cuộc đua trụ hạng

Tottenham đối diện với cuộc đua trụ hạng

Gary Neville: “Tottenham xuống hạng sẽ là cú sốc của thế kỷ”

Trên bảng xếp hạng, Tottenham đang đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Chính vì vậy, cựu danh thủ Gary Neville cảnh báo viễn cảnh "Gà trống" rớt hạng sẽ là “cú sốc của thế kỷ”:

“Tottenham đang gặp rắc rối. Mùa trước họ cũng có lúc chạm ngưỡng nguy hiểm nhưng luôn giữ được khoảng cách an toàn. Bạn không bao giờ thực sự nghĩ họ sẽ xuống hạng. Mùa này họ còn rất nhiều việc phải làm và phải làm thật nhanh. Tôi xem West Ham, tôi xem Nottingham Forest, họ có điều gì đó khiến bạn tin rằng họ sẽ giành điểm.

Tottenham không thể chỉ ngồi đó và nghĩ mọi thứ sẽ tự diễn ra – họ phải làm việc cật lực để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Đây không còn là tai nạn nữa. Đó là mô hình phản ánh đúng bản chất của họ. Nếu họ biến mất khỏi giải đấu này, đó sẽ là cú sốc của thế kỷ, thật sự khó tin. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 08:12 AM (GMT+7)
