Tottenham hoảng loạn đua trụ hạng, HLV "tay mơ" ở Ngoại hạng Anh sẽ thay Tudor?

Igor Tudor đối mặt nguy cơ bị sa thải

Tottenham đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi quyết định bổ nhiệm HLV Igor Tudor không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Kể từ khi thay thế Thomas Frank, chiến lược gia người Croatia mới chỉ có 5 trận dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh, trong đó thua 4 và hòa 1. Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest mới đây càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Tottenham không thắng trong 13 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, khiến nguy cơ xuống hạng ngày càng rõ rệt. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo đội bóng xem quãng nghỉ quốc tế là thời điểm thích hợp để đưa ra sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Thay vì Sean Dyche, Tottenham lại đặt niềm tin vào Adi Hutter - HLV chưa từng làm việc tại Ngoại hạng Anh như Igor Tudor

Adi Hutter trở thành ứng viên nặng ký

Theo The Telegraph, vị trí của Tudor đang “ngày càng lung lay”, buộc Tottenham phải chuẩn bị các phương án thay thế. Một trong những cái tên nổi bật là Adi Hutter – cựu HLV trưởng AS Monaco. Nhà cầm quân người Áo hiện đang tự do và sẵn sàng nhận việc.

Nguồn tin cho biết Hutter được xem là “ứng viên nghiêm túc” trong danh sách thay thế Tudor. Trước đó, nhà báo Rudy Galetti cũng tiết lộ rằng Tottenham đã bắt đầu thu thập thông tin về Hutter trong quá trình đánh giá tương lai của HLV hiện tại.

Bài toán kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh

Quyết định bổ nhiệm Tudor trước đây từng vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt do ông thiếu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh – yếu tố được cho là một canh bạc rủi ro.

Thực tế đã phần nào chứng minh lo ngại này khi cựu HLV Juventus chưa thể giúp Tottenham cải thiện phong độ hay tích lũy điểm số ổn định.

Nếu lựa chọn Hutter, Tottenham có thể tiếp tục đối mặt với vấn đề tương tự. Dù sở hữu hồ sơ ấn tượng khi dẫn dắt nhiều đội bóng danh tiếng ở châu Âu và đặc biệt là Bundesliga như Frankfurt hay Monchengladbach, HLV người Áo chưa từng làm việc tại giải Ngoại hạng Anh và sẽ cần thời gian thích nghi.

Lựa chọn an toàn hay tiếp tục mạo hiểm?

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, Tottenham buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn trụ hạng thành công.

Một số ý kiến cho rằng đội bóng nên hướng tới những HLV giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, điển hình như Sean Dyche – người từng nhiều lần giúp các đội bóng vượt qua cuộc chiến trụ hạng.

Quyết định cuối cùng của Tottenham không chỉ ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải, mà còn định hình tương lai lâu dài của đội bóng.