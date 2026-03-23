Tottenham sát nhóm xuống hạng, sắp thay HLV vì bi kịch gia đình

Tottenham đã thua đậm 0-3 trước Nottingham Forest trong buổi tối Chủ nhật, và trận thua này khiến tình hình của CLB Bắc London rất nguy ngập. Họ bị chính Nottingham vượt qua trên BXH, lúc này Spurs đứng thứ 17 và chỉ còn hơn West Ham đúng 1 điểm trong khi 7 vòng nữa là mùa giải khép lại.

Bố của HLV Igor Tudor qua đời và ông được báo tin ngay trước trận Tottenham gặp Nottingham Forest

Tottenham phải đua trụ hạng là điều không ai ngờ nổi khi mùa giải bắt đầu, nhưng đây đang là thực tại và đó không hẳn là lỗi của HLV Igor Tudor. Dù vậy nhà cầm quân người Croatia này có khả năng sẽ sớm kết thúc hợp đồng với CLB trong giai đoạn nghỉ tập trung các ĐTQG, không chỉ vì lý do thành tích.

Theo báo chí Croatia, Tudor đã vắng mặt trong buổi họp báo sau trận thua của Tottenham bởi bố ông đã qua đời. Thậm chí việc Tudor vẫn đứng trên sân chỉ đạo các học trò trong trận đấu vừa qua là một sự nỗ lực hết sức, bởi ông biết tin xấu ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Với tình hình thành tích của Tottenham lẫn Tudor không thể tập trung công việc vì chuyện gia đình, báo giới tại London cho biết nhiều khả năng Spurs sẽ cùng HLV Tudor kết thúc hợp đồng sớm. Đây sẽ là đợt nghỉ cuối cùng giữa mùa giải trước khi Tottenham bước vào giai đoạn nước rút, và họ cần một HLV tập trung hết sức vào công việc lẫn vực dậy được tinh thần chiến đấu đang rệu rã của các cầu thủ.

Ryan Mason có thể sẽ quay lại tạm quyền Tottenham lần thứ 3

Chưa rõ ai sẽ là người có thể đảm nhiệm công việc thay Tudor lúc này. Ryan Mason có thể sẽ trở lại tạm quyền CLB do cựu tiền vệ của Tottenham đã bị West Brom sa thải hồi tháng 1 này, Mason đã 2 lần trong quá khứ tạm quyền ở Tottenham sau khi những Jose Mourinho rồi Antonio Conte bị sa thải.

Một cái tên khác cũng được nhắc tới là HLV lão làng Harry Redknapp, người những năm qua chủ yếu đi bình luận truyền hình và đã không còn đảm trách công việc huấn luyện nào trong 9 năm qua. Redknapp đã có giai đoạn dẫn dắt Tottenham từ 2008 đến 2012, nhưng ông nay đã 79 tuổi và được xem là một lựa chọn bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ tới cho Spurs.