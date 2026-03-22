Video bóng đá Tottenham - Nottingham Forest: Đòn đau phút 45 (Ngoại hạng Anh)

Tottenham đối đầu trực tiếp với Nottingham, đối thủ đang đua trụ hạng, ở vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/26. Chủ nhà nhập cuộc tự tin và liên tục dồn ép nhưng không tạo ra được nguy hiểm. Trong khi đó, Nottingham Forest thi đấu bình tĩnh, thủ chắc rồi chờ phản công. Họ suýt có bàn thắng ở phút 16 nhưng cột dọc lại từ chối nỗ lực của Igor Jesus.

Tottenham khong thể ghi bàn trong hiệp một

Sau đó, Tottenham giữ được thế trận dồn ép nhưng lại không tìm được bàn thắng. Như quy luật tất yếu, "Gà trống' phải nhận đòn đau ở đúng phút cuối cùng ở hiệp một. Vicario chỉ còn biết đứng nhìn sau pha đánh đầu đẳng cấp của Igor Jesus.

Tottenham suýt có bàn gỡ hòa ngay sau đó nhưng xà ngang lại cứu thua cho đội khách sau cú dứt điểm của Tel.

Tỉ số hiệp một: Tottenham 0-1 Nottingham Forest

Ghi bàn: Igor Jesus 45'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Van de Ven, Romero, Danso, Spence, Sarr, Simon, Porro, Tel, Richarlison, Solanke

Nottingham Forest: Sels, Aina, Mikolenko, Murrilo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibss White, Hudson Odoi, Igor Jesus