Đua trụ hạng NHA hấp dẫn bậc nhất lịch sử, 40 điểm vẫn có thể "rớt đài"

Đua trụ hạng Ngoại hạng Anh hấp dẫn bậc nhất lịch sử

Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 đang diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, Tottenham và West Ham sẽ phải cạnh tranh để tránh khỏi suất xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới cùng Burnley, Wolverhampton.

Tottenham và West Ham cạnh tranh quyết liệt

Hiện West Ham đứng thứ 18 - vị trí xuống hạng cuối cùng - với 36 điểm/36 trận. Tottenham xếp ngay trên West Ham với 38 điểm, nhiều hơn đối thủ 2 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh nhiều khả năng chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng.

Phong độ gần đây của 2 đội có sự khác biệt rõ rệt. West Ham chỉ thua 3 trong 8 trận gần nhất, nhưng 2 thất bại mới đây trước Arsenal và Brentford khiến họ gặp bất lợi lớn trong giai đoạn quyết định.

Phía đối diện, trước khi bị Leeds cầm hòa 1-1 ở vòng 36, Tottenham vừa có lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8. 4 vòng gần nhất, "Gà trống" giành 8/12 điểm tối đa với 2 chiến thắng, 2 trận hòa.

40 điểm không còn là cột mốc an toàn

Suốt nhiều năm, 40 điểm thường được xem là “con số an toàn” để trụ lại Ngoại hạng Anh. Kể từ khi giải đấu giảm xuống còn 20 đội vào năm 1995, đội xếp thứ 17 - vị trí an toàn cuối cùng - trung bình chỉ cần 34,5 điểm để trụ hạng.

Thậm chí, trong 30 mùa giải gần nhất, chỉ có mùa 2010/11 là các đội cần tới 40 điểm để chắc chắn trụ hạng. Thời điểm đó, Wolverhampton trụ hạng với đúng 40 điểm, còn Birmingham City xuống hạng dù có 39 điểm. Đội gần nhất xuống hạng với thành tích từ 36 điểm trở lên là Newcastle ở mùa 2015/16 với 37 điểm.

Giờ đây, 40 điểm không còn là bảo chứng cho sự an toàn. Trường hợp hòa 2 trận cuối, Tottenham sẽ cán mốc 40 điểm, dù vậy nếu West Ham toàn thắng 2 trận cuối, họ sẽ có 42 điểm để đẩy "Gà trống" xuống hạng.

Với West Ham, thầy trò Nuno Santo sẽ có 40 điểm trong trường hợp giành 1 trận thắng và 1 trận hòa. Tất nhiên, thành tích này trở nên vô nghĩa nếu Tottenham thắng 1 trong 2 trận còn lại. Điều đó đồng nghĩa, bất kì đội nào rớt hạng mùa này cũng sẽ trở thành một trong những đội xuống hạng có điểm số cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Tottenham và West Ham có thể xuống hạng dù chạm mốc 40 điểm?

West Ham từng giữ kỷ lục buồn

Đội bóng nắm giữ kỷ lục xuống hạng với số điểm cao nhất trong kỷ nguyên 38 trận Ngoại hạng Anh chính là West Ham. Ở mùa 2002/03, “The Hammers” rớt hạng dù giành tới 42 điểm.

Đó là mùa giải đặc biệt khi West Ham chỉ thua 1 trong 11 trận cuối cùng, giành 15 điểm trong 8 vòng đấu cuối. Ngoài West Ham, Sunderland mùa 1996/97 và Bolton Wanderers mùa 1997/98 đều xuống hạng với 40 điểm.

Sự khốc liệt của cuộc đua trụ hạng năm nay hoàn toàn khác biệt mùa giải trước. Thời điểm đó, Leicester City xuống hạng ở vị trí thứ 18 với chỉ 25 điểm — ít hơn tới 11 điểm so với West Ham hiện tại dù giải vẫn còn 2 vòng đấu. "Bầy cáo" kém vị trí an toàn của chính... Tottenham tới 13 điểm.

Trong 5 mùa gần nhất, Leicester là đội thứ 3 kết thúc ở nhóm xuống hạng với ít hơn 30 điểm, sau Luton Town (26 điểm mùa 2023/24) và Fulham (28 điểm mùa 2020/21).

Vòng đấu Tottenham West Ham 37 Chelsea (2h15, 20/5) - sân khách Newcastle (23h30, 17/5) - sân khách 38 Everton (22h, 24/5) - sân nhà Leeds United (22h, 24/5) - sân nhà

Lịch thi đấu và đối thủ của Tottenham, West Ham trong 2 vòng cuối