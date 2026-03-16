HLV Tottenham lại "tấu hài": Nhầm trợ lý với Arne Slot, nổi nóng vì bị phóng viên hỏi khó

Pha nhầm lẫn tai hại của Tudor

Tottenham vừa có được điểm số sau khi cầm hòa được Liverpool ngay trên sân Anfield. Điểm số này được đánh giá cực kỳ quý giá bởi "Gà trống" giữ được khoảng cách 1 điểm so với nhóm xuống hạng. Họ đang có 30 điểm trong khi hai đội xếp liền sau là Nottingham Forest (thứ 17) và West Ham (thứ 18) đều đang có 29 điểm.

Tudor nhầm Allan Dixon với Arne Slot

Điểm số này cũng giúp Igor Tudor giải tỏa phần nào áp lực. Tuy nhiên, ông thầy người Croatia lại tự biến mình thành tâm điểm với giới truyền thông với những hành động bên ngoài sân cỏ. Đầu tiên là pha nhầm lẫn tai hại giữa Arne Slot và... trợ lý Allan Dixon.

Theo tờ The Sun, Igor Tudor định sang chào hỏi Arne Slot ngay trước khi trận đấu kết thúc. Ông thầy người Croatia thể hiện sự vui tính của mình khi chạm vai phải rồi di chuyển sang bên trái để tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, đó lại là Allan Dixon, người phụ trách liên lạc với cầu thủ của... chính Tottenham.

Igor Tudor cũng không giật mình với sự nhầm lẫn của mình và vẫn trao cho Allan Dixon nụ cười thân thiện và cái ôm nồng thắm. Tuy nhiên, ông thầy người Croatia nhanh chóng nhìn sang phía ban huấn luyện Liverpool và bước về phía Arne Slot với cánh tay chìa sẵn ra. Hành động này khiến cư dân mạng cho rằng Igor Tudor vừa "chữa ngượng".

"Thật sự buồn cười. Igor Tudor nhầm Arne Slot với một ông đầu trọc khác"; "Một pha nhầm lẫn hài hước nhưng cũng rất khó xử. Tudor nhầm Slot với Allan Dixon, một người trong ban huấn luyện của Tottenham vì hai người để kiểu tóc giống nhau"; "Tôi thề là Tudor tưởng Dixon là Slot đấy. Hai quả đầu quá giống nhau"... là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội.

Tudor nổi nóng với phóng viên

Chưa dừng lại ở đó, Igor Tudor gây chú ý khi nổi nóng với Patrick Davison, phóng viên của đài Sky Sports trong buổi phỏng vấn sau trận. Nguồn cơn của câu chuyện bắt đầu từ việc Davison cố gắng hỏi về việc một điểm tại Anfield có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Tottenham trong cuộc chiến trụ hạng.

Sau khi lời qua tiếng lại vài lần, Igor Tudor thực sự nổi nóng. "Tôi đã trả lời anh rồi nên câu hỏi này cực kỳ vô nghĩa. Bạn mong đợi gì khi hỏi HLV về vị trí của đội bóng vào lúc này. Tất cả mọi người đều nói chung một công thức thôi. Các bạn cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó với tất cả các HLV".

Khi phóng viên cố gắng gặng hỏi thêm, Tudor đã từ chối trả lời và rời buổi họp báo sớm. Tuy nhiên, đa phần đều ủng hộ hành động của ông thầy người Croatia. Cư dân mạng cho rằng giới truyền thông Anh đang cố gắng chọc tức Igor Tudor để tạo "sóng gió".