Tư duy bóng đá của Arteta bắt đầu từ khái niệm không gian và cách các cầu thủ tương tác trong đó. Thời gian trưởng thành tại La Masia đã đặt ông vào một hệ thống nơi vị trí không chỉ là công cụ, mà là ngôn ngữ cốt lõi của trận đấu. Các cầu thủ được huấn luyện để tạo ra những đường chuyền khả dụng, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và khai thác khoảng trống bằng chuyển động tập thể thay vì dựa vào các pha xử lý cá nhân.

Ảnh hưởng đó vẫn hiện diện rõ nét trong cách Arsenal triển khai bóng. Độ rộng được duy trì để kéo giãn đối thủ, trong khi các cầu thủ ở trung lộ luôn tìm cách đứng giữa các tuyến để tạo điểm nhận bóng. Mục tiêu nhất quán là tạo ra một cầu thủ tự do thông qua cấu trúc đội hình, từ đó đưa bóng vào khu vực đó để tiếp tục phát triển tình huống.

Cánh phải là ví dụ điển hình cho mô hình này. Hậu vệ phải lùi xuống hỗ trợ, tiền vệ sáng tạo hoạt động giữa các tuyến, còn cầu thủ chạy cánh giữ độ rộng. Sự phối hợp vị trí giữa họ khiến hàng thủ đối phương bị kéo lệch trước khi bóng được luân chuyển vào khoảng trống tiếp theo.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả trước các đội chơi phòng ngự khối, khi Arsenal có thể khai thác sự luân chuyển và thời điểm di chuyển để mở ra các đường tấn công. Tuy nhiên, sự tự do luôn nằm trong giới hạn rõ ràng. Các cầu thủ xoay chuyển trong những điểm tham chiếu cố định, giúp đội bóng duy trì sự cân bằng trên toàn mặt sân. Chính sự cân bằng giữa tự do và kỷ luật đó phản ánh nền tảng giáo dục bóng đá ban đầu của Arteta.