Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal tạm đòi ngôi đầu, Tottenham thắng cũng như không

Arsenal tạm đòi lại ngôi đầu

Tâm điểm trong ngày thứ bảy (25/4) là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Newcastle trên sân Emirates. "Pháo thủ" cần giành trọn 3 điểm để tạm thời đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ Man City, đội bóng đang phải đá bán kết FA Cup.

Arsenal tạm thời vượt lên trên Man City

Thầy trò Mikel Arteta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đả bại "Chích chòe" với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu tới ở phút thứ 9 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Eze. Newcastle thể hiện sự yếu kém trong khâu phát triển bóng và những nỗ lực cá nhân không giúp đội bóng này tìm được bàn gỡ trong hơn 80 phút còn lại của trận đấu.

Với chiến thắng này, Arsenal đã lấy lại ngôi đầu từ Man City khi có được 73 điểm sau 34 trận, hơn 3 điểm so với Man City nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Điều này đồng nghĩa với việc Man City chỉ cần thắng trong trận đấu tới là lại vượt qua Arsenal.

Một điểm đáng chú ý là ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang xếp lịch khá bất hợp lý. Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với Man City khi được đá vòng 35 trước. Họ tiếp đón Fulham vào lúc 23h30 ngày 2/5.

Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola phải tới tận 2h ngày 5/5 mới thi đấu. Trận đá bù vòng 31 với Crystal Palace cũng phải tới tận 2h ngày 23/5 mới được tổ chức. Tức là, Arsenal đang có cực nhiều lợi thế để tạo ra áp lực cho Man City.

Tottenham thắng cũng như không

Ở đầu kia của bảng xếp hạng, Tottenham có lần đầu tiên giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Họ rất vất vả mới giành được 3 điểm từ tay Wolves. Tuy nhiên, chiến thắng này của Tottenham không mang nhiều ý nghĩa bởi họ vẫn đứng ở vị trí thứ 18 sau vòng 34.

Bàn thắng của Palhinha chưa thể giúp Tottenham thoát khỏi vị trí số 18

Hai đội xếp liền trên là West Ham và Nottingham Forest đều giành chiến thắng ở vòng đấu này. "Búa tạ" hạ gục Everton với tỷ số 2-1 trong khi Nottingham thắng đậm 5-0 trước Sunderland. Điều đó cho thấy con đường trụ hạng của Tottenham còn rất gian nan. Họ mới có 34 điểm sau 34 trận, kém hơn 2 điểm so với West Ham và 5 điểm so với Nottingham.

Ở một diễn biến khác, Liverpool chính thức leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace. Aston Villa đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn cho "The Kop" khi để thua 0-1 trước Fulham. Liverpool bằng điểm với Aston Villa (58 điểm) nhưng tốt hơn về hiệu số.

Đội chủ sân Anfield cũng bằng điểm và bằng hiệu số luôn với cả Man United, đội đang xếp thứ ba nhưng vẫn phải xếp sau vì ghi được ít bàn hơn. "Quỷ đỏ" thi đấu muộn nhất ở vòng này khi tiếp đón Brentford vào rạng sáng thứ Ba nên khoảng cách giữa hai đội bóng này có thể gia tăng.