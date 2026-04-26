Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal tạm đòi ngôi đầu, Tottenham thắng cũng như không

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal tạm đòi ngôi đầu, Tottenham thắng cũng như không

Arsenal tạm có lại ngôi đầu sau chiến thắng trước Newcastle, trong khi Tottenham vẫn đang xếp thứ 18/20.

   

Arsenal tạm đòi lại ngôi đầu

Tâm điểm trong ngày thứ bảy (25/4) là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Newcastle trên sân Emirates. "Pháo thủ" cần giành trọn 3 điểm để tạm thời đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ Man City, đội bóng đang phải đá bán kết FA Cup.

Arsenal tạm thời vượt lên trên Man City

Thầy trò Mikel Arteta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đả bại "Chích chòe" với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu tới ở phút thứ 9 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Eze. Newcastle thể hiện sự yếu kém trong khâu phát triển bóng và những nỗ lực cá nhân không giúp đội bóng này tìm được bàn gỡ trong hơn 80 phút còn lại của trận đấu.

Với chiến thắng này, Arsenal đã lấy lại ngôi đầu từ Man City khi có được 73 điểm sau 34 trận, hơn 3 điểm so với Man City nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Điều này đồng nghĩa với việc Man City chỉ cần thắng trong trận đấu tới là lại vượt qua Arsenal.

Một điểm đáng chú ý là ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang xếp lịch khá bất hợp lý. Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với Man City khi được đá vòng 35 trước. Họ tiếp đón Fulham vào lúc 23h30 ngày 2/5.

Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola phải tới tận 2h ngày 5/5 mới thi đấu. Trận đá bù vòng 31 với Crystal Palace cũng phải tới tận 2h ngày 23/5 mới được tổ chức. Tức là, Arsenal đang có cực nhiều lợi thế để tạo ra áp lực cho Man City.

Tottenham thắng cũng như không

Ở đầu kia của bảng xếp hạng, Tottenham có lần đầu tiên giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Họ rất vất vả mới giành được 3 điểm từ tay Wolves. Tuy nhiên, chiến thắng này của Tottenham không mang nhiều ý nghĩa bởi họ vẫn đứng ở vị trí thứ 18 sau vòng 34.

Bàn thắng của Palhinha chưa thể giúp Tottenham thoát khỏi vị trí số 18

Hai đội xếp liền trên là West Ham và Nottingham Forest đều giành chiến thắng ở vòng đấu này. "Búa tạ" hạ gục Everton với tỷ số 2-1 trong khi Nottingham thắng đậm 5-0 trước Sunderland. Điều đó cho thấy con đường trụ hạng của Tottenham còn rất gian nan. Họ mới có 34 điểm sau 34 trận, kém hơn 2 điểm so với West Ham và 5 điểm so với Nottingham.

Ở một diễn biến khác, Liverpool chính thức leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace. Aston Villa đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn cho "The Kop" khi để thua 0-1 trước Fulham. Liverpool bằng điểm với Aston Villa (58 điểm) nhưng tốt hơn về hiệu số.

Đội chủ sân Anfield cũng bằng điểm và bằng hiệu số luôn với cả Man United, đội đang xếp thứ ba nhưng vẫn phải xếp sau vì ghi được ít bàn hơn. "Quỷ đỏ" thi đấu muộn nhất ở vòng này khi tiếp đón Brentford vào rạng sáng thứ Ba nên khoảng cách giữa hai đội bóng này có thể gia tăng.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Arsenal - Newcastle: Siêu phẩm mở màn, 3 điểm quý giá (Ngoại hạng Anh)

Bàn mở tỉ số của trận đấu tới từ rất sớm và đó là một siêu phẩm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/04/2026 01:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN