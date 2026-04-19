SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU tạo bước ngoặt đua top 5, Tottenham vẫn "cầm đèn đỏ"

Chiến thắng của MU trước Chelsea khiến cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh xuất hiện bước ngoặt, trong khi Tottenham chân chân ở nhóm "cầm đèn đỏ".

   

MU chắc chân trong top 5, Chelsea nguy cơ mất vé dự cúp châu Âu

Cho đến trước vòng 33, Chelsea xếp hạng 6, cách vị trí thứ 3 của MU 7 điểm. Vì vậy chiến thắng ở trận đại chiến trên sân Stamford Bridge sẽ giúp họ rút ngắn cách biệt với "Quỷ đỏ" xuống 4 điểm, đồng thời khiến cuộc đua giành vé dự Champions League khó lường hơn. 

Thắng Chelsea, MU gần như chắc chân trong top 5

Dù vậy trong ngày thi đấu nhạt nhòa lẫn đen đủi của thầy trò Liam Rosenior, MU đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Matheus Cunha.

Chiến thắng ở trận "chung kết top 5" giúp thầy trò Michael Carrick (58 điểm/33 trận) gia tăng khoảng cách với Chelsea - vị trí tiệm cận nhóm đoạt vé dự Champions League - lên tới 10 điểm. Nhờ vậy, nhiệm vụ trụ lại top 5 của thầy trò Carrick trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Giờ đây, mục tiêu lớn nhất dành cho MU có lẽ là vị trí thứ 3 chung cuộc.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London (48 điểm/33 trận) chỉ còn biết cầu nguyện cho Aston Villa (hạng 4, 55 điểm/32 trận) và Liverpool (52 điểm/33 trận) sảy chân ở vòng 33 để níu kéo hy vọng vào top 5.

Tuy nhiên, phong độ bết bát của "The Blues" hiện tại (thua 4 trận liên tiếp) có thể khiến họ trượt dài. Thậm chí, không những không thể chen chân vào nhóm dự Champions League, ngay cả vị trí thứ 6 của họ cũng lung lay dữ dội do bằng điểm Brentford (hạng 7) và Bournemouth (hạng 8), chưa kể khoảng cách với đội xếp hạng 12 Fulham chỉ bằng 1 trận thắng.

Tottenham vẫn "cầm đèn đỏ", nguy cơ bị nhóm an toàn bỏ xa

Bên cạnh Chelsea, một "ông lớn" khác của thành London là Tottenham cũng mất điểm trên sân nhà. Thậm chí, đoàn quân do HLV Robert De Zerbia dẫn dắt còn bị Brighton cầm hòa 2-2 vì bàn gỡ ở phút 90+5. 

Tottenham đối diện nguy cơ bị&nbsp;nhóm an toàn bỏ xa 4 điểm

Điều này đồng nghĩa, Tottenham tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 18 (31 điểm/33 trận), kém đội xếp trên West Ham 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trường hợp West Ham đánh bại Crystal Palace, họ sẽ nới rộng cách biệt với Tottenham lên 4 điểm. Khi ấy, viễn cảnh "Gà trống" xuống hạng ngày càng hiện rõ.

Trên thực tế, lối chơi và tinh thần của các cầu thủ Tottenham đã có sự cải thiện rõ rệt. Dù vậy thời gian dành cho HLV De Zerbi không nhiều bởi từ giờ đến cuối mùa, ngoại trừ đội cuối bảng Wolves, những đối thủ còn lại gồm Aston Villa, Leeds, Chelsea, Everton đều đủ sức gây khó dễ cho "Gà trống".  

Kết quả bóng đá Tottenham - Brighton: Siêu phẩm, sai lầm & bi kịch phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 33) 4 bàn, trong đó có những siêu phẩm và sai lầm đáng trách đã tạo nên trận cầu kịch tính trên sân Tottenham Hospur.

