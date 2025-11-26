Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ronaldo tặng đồng hồ đắt tiền cho toàn đội Bồ Đào Nha, bao gồm cả Jota

Sự kiện: Cristiano Ronaldo UEFA Nations League Đội tuyển Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo đã đặt mua hơn 3 chục chiếc đồng hồ đắt tiền để tặng các đồng đội trên tuyển Bồ Đào Nha, bao gồm một chiếc dành riêng cho Diogo Jota.

Năm 2025 sẽ kết thúc với chức vô địch UEFA Nations League cho tuyển Bồ Đào Nha, và họ cũng đã đoạt vé vào thẳng World Cup 2026. Thêm tin mừng nữa, đó là FIFA đã, một cách trâng tráo, công bố “án treo” với Cristiano Ronaldo để anh được dự vòng chung kết World Cup dù Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nguội cầu thủ Ireland (Caicedo và Otamendi nhận 2 thẻ vàng thì vẫn treo giò như thường).

Ronaldo bên chiếc cúp Nations League 2025

Ronaldo bên chiếc cúp Nations League 2025

Nhưng việc Ronaldo được “trắng án” trước nhất là tin mừng cho chính anh, một trong nhiều tin mừng trong năm. Danh hiệu Nations League vẫn là khoảnh khắc ăn mừng lớn nhất của CR7 và anh đã mừng công một cách xa hoa khi tặng quà các đồng đội trên tuyển bằng một thương hiệu đồng hồ đắt tiền. Theo tiết lộ của nhà báo Nuno Luz, Ronaldo đã đặt mua một loạt đồng hồ và tặng các đồng đội trước khi vòng loại World Cup bắt đầu.

Nuno Luz cho hay, Ronaldo có người bạn Jacob Arabo chuyên về đồng hồ và Ronaldo đã nhờ bạn mình chuẩn bị 35 chiếc để tặng những người trên tuyển đã đồng hành với anh. Thiết kế của đồng hồ có gam màu đặc trưng của quốc kỳ Bồ Đào Nha, bao gồm huy hiệu ở cả 2 mặt, và mặt dưới có dòng chữ “Nhà vô địch UEFA Nations League 2025”.

2 mặt của chiếc đồng hồ Jacob &amp; Co dành riêng cho các tuyển thủ Bồ Đào Nha

2 mặt của chiếc đồng hồ Jacob & Co dành riêng cho các tuyển thủ Bồ Đào Nha

Và Ronaldo không quên người đồng đội đã khuất của mình. Nuno Luz cho hay một chiếc đồng hồ có tên và số áo của Diogo Jota đã được thiết kế riêng và gửi đến gia đình của Jota để làm kỷ vật. Ronaldo có thể không đến dự đám tang của Jota vì lý do không muốn gây chú ý, chứ anh không quên một trong 7 đồng đội đã sát cánh bên anh hơn nửa thập kỷ qua.

Giá của đồng hồ Jacob & Co không được tiết lộ nhưng chắc chắn không dưới 1000 euro. Vấn đề là thương hiệu này bị xem là một trong những loại đồng hồ hạng sang xấu nhất của dân chơi đồng hồ, mức giá cao khiến dân thượng lưu nghĩ đây là một loại đồng hồ “phải mua” nhưng loại này có giá trị bán lại rất thấp trên thị trường. Ngay cả những người không hoàn toàn chê Jacob & Co cũng nói loại đồng hồ này giống một tác phẩm nghệ thuật, nhìn lạ và bắt mắt chứ không phải đồng hồ đẹp.

26/11/2025 18:20 PM (GMT+7)
