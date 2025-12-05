Bạn gái Ronaldo mặc bikini khoe vẻ đẹp phồn thực, CR7 may mắn nhất thế giới

Bạn gái Ronaldo “đốt mắt” người hâm mộ

Người đẹp 31 tuổi gây chú ý với khoảnh khắc diện bikini đỏ rực trên bãi biển, tung mình lên không trung để tạo dáng đầy năng lượng. Cô cũng đăng tải nhiều hình ảnh các con đang vui chơi hết mình. Trong khi đó, Ronaldo, như thường lệ, được bắt gặp trong phòng gym, cho thấy anh gần như không có ngày nghỉ đúng nghĩa.

Người hâm mộ choáng ngợp trước Georgina và khoảnh khắc cô khoe dáng bikini trên bãi biển

Georgina còn chia sẻ thêm loạt ảnh khác ghi lại những hoạt động thú vị của gia đình, những bức “selfie” lộng lẫy cùng nhiều khoảnh khắc cho thấy đây là một kỳ nghỉ khó quên với tất cả các thành viên. Kèm theo bộ ảnh, bạn gái Ronaldo viết: “Người sống hết mình, kẻ mơ những giấc mơ và mãi biết ơn Chúa, Đấng dẫn dắt, nâng đỡ và truyền cảm hứng cho tôi”.

Georgina đăng tải loạt ảnh đẹp lung linh từ kỳ nghỉ cùng Ronaldo và gia đình

Dù đang trong kỳ nghỉ, Ronaldo vẫn tranh thủ vào phòng gym

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận từ người hâm mộ.

Một fan viết: “Ronaldo là người đàn ông may mắn”.

Người khác bình luận: “Gia đình trong mơ”.

Một tài khoản thêm: “Ôi Chúa ơi, cô ấy đúng là nữ thần”.

Fan khác nhắn gửi: “Điều quan trọng nhất luôn là gia đình. Thương gửi Gio (tên thân mật của Georgina)”.

Ronaldo hiện đang tận hưởng quãng nghỉ ngắn trước khi trở lại thi đấu cho Al Nassr. Đội bóng này sẽ tái xuất vào ngày 21/12 gặp Al Najma tại Saudi Pro League.

Georgina tạo dáng bên cạnh vô số món ngọt hấp dẫn

Al Nassr của Ronaldo hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với thành tích hoàn hảo, thắng tuyệt đối cả 9 trận. Họ đang hơn đội nhì bảng Al Hilal 4 điểm và sẽ chạm trán đối thủ trực tiếp vào đầu tháng Một.

Năm 2026 dự báo sẽ rất quan trọng với Ronaldo, khi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị tham dự VCK World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng Sáu. Siêu sao 40 tuổi chắc chắn sẽ hướng sự tập trung vào lễ bốc thăm diễn ra 0h đêm nay (6/12, giờ Việt Nam), giống như mọi người hâm mộ bóng đá thế giới khác.

Ronaldo đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Ronaldo tiếp tục lấn sân mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh doanh khi đầu tư vào 1 nền tảng trí tuệ nhân tạo mới, đang nổi lên như một đối thủ trực tiếp của ChatGPT do OpenAI phát triển. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chính thức hợp tác, đồng thời công khai thông tin này thông qua một video quảng bá được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, Ronaldo từng nhắc đến nền tảng này trong bài phát biểu tại lễ trao giải ở Bồ Đào Nha hồi tháng 10. Sau khi nhận giải Prestige Award do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trao tặng, CR7 nói: “Prestige Award là gì? Có phải giải thưởng dành cho cuối sự nghiệp không?’ Tôi hơi lo lắng và tự nhủ: ‘Không thể như vậy được’. Thế là tôi thử tìm kiếm trên Per***. Nếu bạn chưa biết, hãy tra cứu để xem đó là gì, và tôi đã nhận được chút trợ giúp”.