Messi đoạt danh hiệu thứ 47 củng cố vị thế số 1 lịch sử, Ronaldo "hít khói"

🏆 Messi đoạt danh hiệu thứ 47: Củng cố vị thế số 1 lịch sử

Lionel Messi vừa bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình với danh hiệu MLS Cup 2025 cùng Inter Miami, sau khi cùng đội bóng này đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết. Điều này đồng nghĩa, siêu sao người Argentina cũng chính thức giành trọn bộ danh hiệu bóng đá Mỹ kể từ khi đặt chân tới "Xứ sở cờ hoa" vào năm 2023.

Cụ thể, Messi lần lượt chinh phục Leagues Cup, Supporters’ Shield, giải vô địch miền Đông (Eastern Conference title) và nay là MLS Cup.

Với chiếc cúp thứ 47 (thực tế là 48), Messi củng cố vị thế "Vua danh hiệu" của bóng đá thê giới

Thống kê chỉ sau, sau 21 năm thi đấu đỉnh cao, anh giành tổng cộng 47 danh hiệu (trung bình hơn 2 danh hiệu mỗi mùa), qua đó củng cố vị thế cầu thủ giành nhiều dành hiệu nhất lịch sử. Những vinh quang này trải qua từ cấp CLB (Barcelona, PSG, Inter Miami) tới ĐTQG (Olympic Argentina, U20 Argentina, ĐTQG Argentina). Trên thực tế, bảng thành tích của Messi phải là 48 chiếc cúp, nhưng chức vô địch miền Đông MLS không được FIFA công nhận là danh hiệu chính thức.

Đội bóng Barcelona PSG Inter Miami ĐT Argentina Olympic Argentina U20 Argentina Danh hiệu 10× La Liga 8× Siêu cúp Tây Ban Nha 7× Cúp nhà vua 4× Champions League 3× Siêu cúp châu Âu 3× FIFA Club World Cup 2× Ligue 1 1× Siêu cúp Pháp 1× Leagues Cup 1× MLS Supporters’ Shield 1× Eastern Conference (danh hiệu không được công nhận chính thức)* 1x MLS Cup 2× Copa America 1× World Cup 1× Finalissima 1× Huy chương vàng Olympic 1× U20 World Cup

48 danh hiệu của Messi (47 danh hiệu chính thức)

💰 Khoản đầu tư đúng đắn của Inter Miami

Thời điểm Messi chọn Inter Miami thay vì lời mời từ Saudi Arabia năm 2023, CLB đang đứng cuối bảng miền Đông MLS và trải qua chuỗi 11 trận không thắng. Vì vậy, anh được kỳ vọng có thể vực dậy đội bóng đang sa sút trở thành thế lực mới của MLS. Sau 2 năm rưỡi, siêu sao Argentina đã hoàn thành tham vọng này.

Sự thay đổi mạnh mẽ của Inter Miami phần nào lý giải vì sao họ chấp nhận ký hợp đồng khổng lồ cho Messi. Sự xuất hiện của anh, cùng những người đồng đội thân thiết như Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba lập tức xoay chuyển tình thế, mở đầu bằng chức vô địch Leagues Cup chỉ vài tuần sau khi Messi ra mắt.

Hợp đồng 2,5 năm ban đầu của Messi được ước tính trị giá khoảng 150 triệu USD tiền lương, chưa tính các khoản chia sẻ doanh thu từ Apple (MLS Season Pass) và Adidas, giúp tổng giá trị có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Sau khi gia hạn đến năm 2028, khoản đầu tư của Inter Miami được xem là hoàn toàn xứng đáng khi giá trị đội bóng đã tăng gấp đôi và hiện nằm trong nhóm các CLB đắt giá nhất MLS.

Messi có 4 danh hiệu ở Mỹ, Ronaldo vẫn trải qua giai đoạn "trắng tay" ở Saudi Arabia

🔥 Ronaldo "hít khói"

Trái ngược thành công của Messi, Cristiano Ronaldo chưa có được danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr suốt 4 mùa giải tính từ năm 2022.

Từng có thời điểm, Ronaldo "phả hơi nóng" vào gáy Messi. Tháng 5/2021, CR7 đoạt Coppa Italia cùng Juventus vào tháng 5/2021, qua đó ghi dấu danh hiệu thứ 34 trong sự nghiệp và chỉ còn kém đại kình địch 1 chiếc cúp. Để rồi, "tỷ số" hiện tại giữa bộ đôi siêu sao đã 47-34 nghiêng về Messi (48-35 nếu cộng cả các danh hiệu không chính thức).

Kể từ khi gia nhập đội bóng Saudi Arabia, Ronaldo thất bại trong việc nâng cúp ở 13 giải đấu chính thức . Gần nhất, Al Nassr thất bại trước Al Ahli trong loạt luân lưu ở trận tranh Saudi Super Cup 2025 sau khi hòa 1–1 trong thời gian thi đấu chính thức. 1 năm trước, đội bóng của anh cũng nhận thất bại 1–4 trước Al Hilal ở trận tranh Saudi Super Cup 2024.

Cơ hội đầu tiên để Ronaldo có danh hiệu với Al Nassr cũng khép lại trong tiếc nuối. Tại chung kết King’s Cup 2023–24, Al Nassr lại thua Al Hilal trên chấm phạt đền.

Đến nay, chiếc cúp duy nhất Ronaldo từng nâng cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup, giải đấu anh ghi 2 bàn giúp đội thắng Al Hilal 2-1 trong trận chung kết. Tuy nhiên, Arab Club Champions Cup không được FIFA hay AFC công nhận là danh hiệu chính thức, thường được xem như giải giao hữu hơn là chức vô địch hợp lệ.