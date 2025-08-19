Alexis Sanchez đã từng được coi là người hùng tại Arsenal trước khi chuyển đến MU, cầu thủ người Chile thừa nhận rằng anh đã ngay lập tức hối hận. Sanchez khẳng định, "Tôi hối hận khi gia nhập MU từ Arsenal".

Alexis Sanchez thừa nhận anh đã sẵn sàng hủy hợp đồng với Manchester United để trở lại Arsenal chỉ sau buổi tập đầu tiên cùng "Quỷ Đỏ". Cầu thủ người Chile đã có ba năm rưỡi gắn bó với đội bóng Bắc London và ghi được 80 bàn thắng cùng 44 pha kiến tạo sau 160 trận cho Pháo thủ.

Sanchez đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League sau ba năm thi đấu tại Barcelona, nơi anh đã giành được mọi danh hiệu trừ Champions League. Thời điểm đó, HLV Jose Mourinho của MU đã quan tâm đến Sanchez vào năm 2018.

Trong một tình huống chuyển nhượng hiếm hoi, MU và Arsenal đã quyết định hoàn tất một thỏa thuận hoán đổi, với việc Sanchez chuyển đến Old Trafford, và Henrikh Mkhitaryan đi theo hướng ngược lại đến Emirates vào tháng 1 năm 2018.

Sanchez (trái) khẳng định, "Tôi hối hận khi gia nhập MU từ Arsenal". ẢNH: EPA

Trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng, Sanchez đã ghi được 7 bàn thắng trong 19 trận đấu tại Premier League, một khởi đầu khá chậm đối với cầu thủ chạy cánh này, khi anh đã ghi được 24 bàn thắng ở mùa giải trước.

Phong độ sa sút thảm hại, Sanchez chỉ ghi thêm được hai bàn thắng nữa ở Premier League trong suốt phần còn lại của mùa giải. Sanchez kết thúc sáu tháng đầu tiên khoác áo Quỷ Đỏ với ba bàn thắng sau 18 trận trên mọi đấu trường.

Sanchez thừa nhận ban đầu anh rất hào hứng với việc trở thành cầu thủ của MU, nhưng những suy nghĩ đó đã nhanh chóng tan biến chỉ sau một buổi tập. "Tôi đã chấp nhận cơ hội đến MU, cảm thấy điều đó thật hấp dẫn, và đó là điều tốt cho tôi", Sanchez nói, "Hồi nhỏ tôi rất thích CLB này.

Cuối cùng, tôi cũng ký hợp đồng, nhưng tôi không hỏi han gì về những gì đang diễn ra bên trong CLB. Đôi khi có những điều bạn không nhận ra cho đến khi đến đó, và tôi nhớ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra rất nhiều điều.

Sau buổi tập, tôi về nhà và nói với gia đình và người đại diện: "Các anh chị xé hợp đồng để quay lại Arsenal được không?". Họ cười. Tôi nói với họ rằng có điều gì đó không ổn, có vẻ không ổn. Nhưng tôi đã ký rồi, tôi đã ở đó rồi. Sau vài tháng đầu, tôi vẫn tiếp tục có cảm giác đó. Chúng tôi không đoàn kết như một đội vào lúc đó".

Mùa giải thứ hai của Sanchez tại MU, cũng là mùa giải cuối cùng của anh, thậm chí còn tệ hơn cả mùa giải đầu tiên. Sanchez chỉ ghi được một bàn thắng tại Premier League sau 20 trận và phải ngồi dự bị trong phần lớn mùa giải.

Sau khi bị MU loại khỏi chuyến làm khách đến West Ham vì không ghi được bàn nào trong sáu trận đấu đầu tiên của mùa giải, Sanchez cho biết quyết định loại anh khỏi đội của Mourinho đã làm giảm sự tự tin của anh.

"Trong trận đấu với West Ham, tôi đã không được chọn", Sanchez tiếp tục. "Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi khi còn là cầu thủ. Nó khiến tôi rất buồn, và tôi đã nói rằng điều đó là không thể. Từ một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, tôi lại phải nghỉ thi đấu suốt năm tháng. Tôi về nhà và rất buồn. Ngày hôm sau, tôi phải tập luyện tăng ca vì tôi yêu công việc của mình".

Ban lãnh đạo của MU đã chấm dứt thử nghiệm thất bại này khi cho Sanchez mượn đến Inter Milan vào năm 2019 trước khi Sanchez chính thức ký hợp đồng với Inter Milan vào năm sau. Sau đó, Sanchez chuyển sang Marseille trước khi trở lại Inter Milan vào năm 2023 chỉ trong một mùa giải. Cuối cùng, Sanchez trở lại chơi cho Udinese. Đây là CLB tại châu Âu đầu tiên của Sanchez sau khi rời quê hương Chile.