MU đuổi thẳng cổ Antony: Ra đi hoặc lau ghế dự bị cùng Garnacho

⚠️ Tối hậu thư từ MU dành cho Antony

Theo truyền thông Tây Ban Nha, MU đã mất kiên nhẫn với Antony và đã ra thời hạn chót để anh rời CLB. Cụ thể, nếu không chấp nhận một trong những lời đề nghị chuyển nhượng trong tuần này, Antony sẽ không được thi đấu cho đến tháng 1/2026.

Antony gia nhập MU vào năm 2022 với mức phí 86 triệu bảng từ Ajax, nhưng chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng. Mùa trước, anh được đem cho Real Betis mượn và phần nào lấy lại phong độ, trở thành nhân tố nổi bật của đội bóng Tây Ban Nha. Khi được The Sun liên hệ để xác nhận thông tin về Antony, phía MU đã từ chối bình luận.

MU ra "tối hậu thư" cho Antony: Ra đi hoặc ngồi dự bị tới tháng 1/2026

🧠 Real Betis muốn có Antony, nhưng không đủ... tiền

Real Betis rất muốn tái ký hợp đồng với Antony, tuy nhiên họ chỉ xem xét phương án cho mượn thay vì mua đứt – điều mà MU không mong muốn. Đội chủ sân Old Trafford ưu tiên bán đứt để thu lại một phần chi phí khổng lồ đã bỏ ra trước đó.

Nguồn tin từ trang Al Final de la Palmera cho biết, Antony cũng muốn trở lại La Liga khoác áo Betis, nhưng đang bị kẹt giữa mong muốn cá nhân và yêu cầu tài chính từ đội bóng chủ quản.

🔁 Khả năng tái hợp với HLV Ten Hag tại Đức

Bên cạnh Real Betis, Antony cũng được liên hệ với một số đội bóng khác, trong đó có Bayer Leverkusen – nơi ông thầy cũ Erik ten Hag làm việc. Đây được xem là điểm đến tiềm năng nếu cầu thủ sinh năm 2000 chấp nhận thay đổi môi trường thi đấu.

Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về mức giá hoặc tiến độ đàm phán với Leverkusen hay bất kỳ đội bóng nào khác. Trong khi đó, MU vẫn giữ quan điểm rõ ràng: bán ngay hoặc không ra sân thi đấu.

🧊 Garnacho cũng bị "giam lỏng"

Ngoài Antony, một cầu thủ chạy cánh khác của MU – Alejandro Garnacho – cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo Fabrizio Romano, Garnacho muốn chuyển đến Chelsea và sẵn sàng ngồi ngoài 6 đến 12 tháng nếu không được đáp ứng nguyện vọng: “Thông điệp từ cầu thủ là: Chelsea hoặc không gì cả. Chelsea hoặc tôi ở lại đây và không chơi bóng trong 6 hay 12 tháng tới".

Ngoài Antony, Garnacho có thể ngồi ngoài suốt mùa giải nếu không rời MU

Garnacho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea, nhưng đội bóng thành London chưa chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng. MU ban đầu định giá Garnacho ở mức 70 triệu bảng, sau đó giảm xuống còn 50 triệu bảng để thúc đẩy quá trình đàm phán.

Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh 2025/26 sắp khởi tranh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn chốt nhanh đội hình và thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Tương lai của Antony và Garnacho có thể sẽ là tâm điểm trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này.