MU đuổi thẳng cổ Antony: Ra đi hoặc lau ghế dự bị cùng Garnacho

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

MU đuổi thẳng cổ Antony: Ra đi hoặc lau ghế dự bị cùng Garnacho

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU được cho là đã gửi "tối hậu thư" đến Antony, trong bối cảnh tương lai của cầu thủ người Brazil chưa rõ ràng.

   

⚠️ Tối hậu thư từ MU dành cho Antony

Theo truyền thông Tây Ban Nha, MU đã mất kiên nhẫn với Antony và đã ra thời hạn chót để anh rời CLB. Cụ thể, nếu không chấp nhận một trong những lời đề nghị chuyển nhượng trong tuần này, Antony sẽ không được thi đấu cho đến tháng 1/2026.

Antony gia nhập MU vào năm 2022 với mức phí 86 triệu bảng từ Ajax, nhưng chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng. Mùa trước, anh được đem cho Real Betis mượn và phần nào lấy lại phong độ, trở thành nhân tố nổi bật của đội bóng Tây Ban Nha. Khi được The Sun liên hệ để xác nhận thông tin về Antony, phía MU đã từ chối bình luận. 

MU ra "tối hậu thư" cho Antony: Ra đi hoặc ngồi dự bị tới tháng 1/2026

MU ra "tối hậu thư" cho Antony: Ra đi hoặc ngồi dự bị tới tháng 1/2026

🧠 Real Betis muốn có Antony, nhưng không đủ... tiền

Real Betis rất muốn tái ký hợp đồng với Antony, tuy nhiên họ chỉ xem xét phương án cho mượn thay vì mua đứt – điều mà MU không mong muốn. Đội chủ sân Old Trafford ưu tiên bán đứt để thu lại một phần chi phí khổng lồ đã bỏ ra trước đó.

Nguồn tin từ trang Al Final de la Palmera cho biết, Antony cũng muốn trở lại La Liga khoác áo Betis, nhưng đang bị kẹt giữa mong muốn cá nhân và yêu cầu tài chính từ đội bóng chủ quản.

🔁 Khả năng tái hợp với HLV Ten Hag tại Đức

Bên cạnh Real Betis, Antony cũng được liên hệ với một số đội bóng khác, trong đó có Bayer Leverkusen – nơi ông thầy cũ Erik ten Hag làm việc. Đây được xem là điểm đến tiềm năng nếu cầu thủ sinh năm 2000 chấp nhận thay đổi môi trường thi đấu.

Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về mức giá hoặc tiến độ đàm phán với Leverkusen hay bất kỳ đội bóng nào khác. Trong khi đó, MU vẫn giữ quan điểm rõ ràng: bán ngay hoặc không ra sân thi đấu.

🧊 Garnacho cũng bị "giam lỏng" 

Ngoài Antony, một cầu thủ chạy cánh khác của MU – Alejandro Garnacho – cũng rơi vào tình trạng tương tự.  Theo Fabrizio Romano, Garnacho muốn chuyển đến Chelsea và sẵn sàng ngồi ngoài 6 đến 12 tháng nếu không được đáp ứng nguyện vọng: “Thông điệp từ cầu thủ là: Chelsea hoặc không gì cả. Chelsea hoặc tôi ở lại đây và không chơi bóng trong 6 hay 12 tháng tới".

Ngoài Antony, Garnacho có thể ngồi ngoài suốt mùa giải nếu không rời MU

Ngoài Antony, Garnacho có thể ngồi ngoài suốt mùa giải nếu không rời MU

Garnacho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea, nhưng đội bóng thành London chưa chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng. MU ban đầu định giá Garnacho ở mức 70 triệu bảng, sau đó giảm xuống còn 50 triệu bảng để thúc đẩy quá trình đàm phán.

Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh 2025/26 sắp khởi tranh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn chốt nhanh đội hình và thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Tương lai của Antony và Garnacho có thể sẽ là tâm điểm trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
HLV Solskjaer muốn giải cứu Sancho khỏi MU, cạnh tranh "ông lớn" Serie A
HLV Solskjaer muốn giải cứu Sancho khỏi MU, cạnh tranh "ông lớn" Serie A

Tương lai của Jadon Sancho tại Man Utd tiếp tục nóng lên khi hai “ông lớn” Roma và Besiktas bất ngờ gia nhập cuộc đua, mở ra lối thoát cho tiền vệ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 08:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN