HLV Amorim phải giải trình trước sếp MU về vụ Baleba, lộ diện "phương án B"

💸 Mức giá thách thức

Manchester United vẫn còn 1 vụ chuyển nhượng nữa họ hy vọng hoàn tất trước khi mùa giải khởi tranh, đó là tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. Baleba đã chơi rất hay từ khi gia nhập Brighton và được xem là tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League, với thể hình không khác gì một “xe tăng”.

Brighton sẽ không bán Baleba với giá dưới 100 triệu bảng

Thách thức cho MU là Brighton không thích bán Baleba vào thời điểm này, ban lãnh đạo đội vẫn coi anh là trụ cột trong mùa giải tới. Hơn nữa Baleba đến năm 2028 mới hết hợp đồng (Brighton thậm chí có điều khoản gia hạn sang 2029) nên Brighton hoàn toàn không bị áp lực phải bán để tránh mất trắng, do đó họ đang hét mức giá không dưới 100 triệu bảng cho cầu thủ này.

Diễn biến vụ này đang không có lợi cho MU. Theo Sam Wallace của tờ Telegraph, MU hiện không muốn trả mức giá đó vì nó quá đắt, và MU với Brighton đã không có thêm liên lạc nào với nhau từ lúc Brighton đưa ra mức giá của mình. Không loại trừ khả năng MU sẽ chuyển sang mục tiêu khác để bổ sung tuyến giữa.

📢 Sự đòi hỏi của Amorim

Tình hình phức tạp ở chỗ HLV Ruben Amorim đang đòi hỏi MU phải mua bằng được Beleba. Theo nhiều nguồn tin thân CLB, Amorim đã nhấn mạnh với ban lãnh đạo CLB rằng MU phải hành động ngay trong hè 2025, bởi sang năm sau số CLB săn đón Baleba sẽ tăng lên và khiến MU thất thế.

HLV Ruben Amorim

Theo Telegraph, MU tổ chức một cuộc họp Ban giám đốc nhằm bàn kỹ hơn về việc này. HLV Amorim cũng góp mặt trong cuộc họp đó và ông đã phải trình bày tầm nhìn của mình để thuyết phục các quan chức phê chuẩn vụ mua sắm. Ý kiến của ông đã được lắng nghe nhưng ban lãnh đạo vẫn phải cân nhắc các yếu tố khác.

Nếu Baleba không thể gia nhập lúc này, MU đã có một số mục tiêu dự phòng. Lucien Agoume của Sevilla là cầu thủ nổi bật nhất trong số này: to cao, gần như tông vai với ai là lấy được bóng, cũng như có khả năng chuyền xuyên tuyến, dù còn hơi non trong các pha xoạc sau. Anton Stach của Hoffenheim và Morten Frendrup của Genoa cũng là 2 cầu thủ có chất lượng đã được MU chú ý.