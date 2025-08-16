Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU và lý do Arsenal thua cuộc

Sự kiện: Premier League 2025-26 MU - Arsenal: Ân oán tương phùng Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU và lý do tại sao thương vụ này của Arsenal lại đổ vỡ.

MU đã ra mắt tiền đạo Benjamin Sesko trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần trước trong trận giao hữu với Fiorentina khi hàng công của HLV Ruben Amorim hoàn thiện với Sesko, Cunha và Mbeumo. Nhưng sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU là gì?

Người đại diện của Sesko đã tiết lộ những nỗ lực của Manchester United để ký hợp đồng với thân chủ của mình. Người đại diện của Sesko là Elvis Basanovic khẳng định Quỷ đỏ đã theo sát từng bước chân của Sesko để đàm phán tại sáu thành phố khác nhau, qua đó đánh bại Newcastle United trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

MU đã ký hợp đồng với Sesko với giá trị lên đến 74 triệu bảng Anh từ RB Leipzig để bổ sung vào đội hình của HLV Ruben Amorim, trong một mùa hè chứng kiến Bryan Mbeumo và Matheus Cunha cũng cập bến Old Trafford. Ban lãnh đạo của MU đã thuyết phục được Sesko rằng MU là CLB phù hợp để gia nhập, mặc dù các đối thủ của MU ở Premier League là Arsenal và Newcastle cũng vào cuộc. Họ còn có suất tham dự Champions League, còn MU thì không.

Arsenal là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chữ ký của Sesko, với việc tuyển thủ Slovenia này là một trong những ưu tiên hàng đầu của "pháo thủ" thành London. Nhưng với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng của Sesko, Arsenal nhanh chóng quyết định chuyển sang chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Sporting CP.

Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU đã được tiết lộ. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU đã được tiết lộ. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong khi đó, nỗ lực bền bỉ của MU cuối cùng đã thành công khi thương vụ chiêu mộ Sesko đi đến hồi kết. Mối quan hệ lâu dài giữa hai bên cũng được đền đáp.

"Chúng tôi đã liên lạc với giám đốc đàm phán của Man United, Matt Hargreaves, một nhà đàm phán tàn nhẫn", Basanovic chia sẻ với chương trình 24UR trên kênh truyền hình POP! TV của Slovenia, "Trong 10-15 ngày qua, họ đã theo dõi từng bước đi của tôi và các cuộc đàm phán diễn ra ở ba quốc gia và sáu thành phố khác nhau."

Sesko đã được Manchester United quan tâm trong suốt bảy năm qua và người đại diện của tiền đạo này đã luôn thông báo rõ ràng cho Manchester United về kế hoạch của Sesko. Mặc dù Sesko đã từ chối chuyển đến "quỷ đỏ" khi còn là một thiếu niên, nhưng việc gia nhập Premier League luôn nằm trong kế hoạch của anh.

Basanovic nói thêm: 'Chúng tôi đã đến thăm học viện của Manchester United khi Sesko mới 15 tuổi. Ngay cả khi đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc chuyển nhượng này trong tương lai. Vào thời điểm đó, chúng tôi không muốn Sesko rời đi khi còn quá trẻ.

Trong những năm gần đây, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng chúng tôi đã nói với họ về kế hoạch của mình - hai năm ở Bundesliga, để Sesko chuẩn bị cho tương lai ở Premier League. Chúng tôi rất vui vì kế hoạch đã thành công".

Basanovic cũng đưa ra lý do tại sao thương vụ Sesko chuyển đến Arsenal lại không thành công. "Khó mà nói chính xác được", Basanovic nói, "Bất cứ khi nào một thỏa thuận không thành công, luôn có nhiều yếu tố tác động. Cuối cùng, mọi thứ phải phù hợp thì thỏa thuận mới có thể thành công.

Điều quan trọng ở đây là mong muốn của Benjamin Sesko, trong nhiều năm qua, luôn là được khoác áo Manchester United. Và vì Manchester United, Sesko thậm chí còn sẵn sàng giảm lương để thực hiện thương vụ này. Là người đại diện của Sesko, tôi muốn biến mong muốn đó của anh ấy thành hiện thực".

Sao MU Sancho xăm tên nữ rapper bốc lửa lên cổ, thăng hoa trong tình yêu
Sao MU Sancho xăm tên nữ rapper bốc lửa lên cổ, thăng hoa trong tình yêu

Ngôi sao Jadon Sancho đã thể hiện tình yêu với nữ rapper Saweetie bằng việc xăm tên cô lên cổ của mình.

Bấm xem >>

Theo GIA ĐỊNH

Tin liên quan
Premier League 2025-26
